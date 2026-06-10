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    Mitsubishi, yeni elektriklisi Eclipse Sportback'in ilk görsellerini yayınladı

    Mitsubishi, 2027 model yeni Eclipse Sportback EV'nin ilk görsellerini paylaşarak aracın önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılacağını doğruladı.            

    Mitsubishi elektrikli Eclipse Sportback'in görsellerini yayınladı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi, uzun yıllardır otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Eclipse adını tamamen elektrikli bir modelle yeniden sahneye çıkarıyor. Şirket, 2027 model yeni Eclipse Sportback EV'nin ilk görsellerini paylaşarak aracın önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılacağını doğruladı.

    Nissan LEAF ile benzer tasarım

    Yeni Eclipse Sportback EV, Mitsubishi ile Nissan arasındaki ittifakın bir ürünü olarak geliştirildi. Model, üçüncü nesil Nissan LEAF ile aynı platformu kullanıyor ve tasarım açısından da büyük ölçüde LEAF'i andırıyor. Ancak Mitsubishi, aracı markaya özgü ön ve arka tasarım detaylarıyla farklılaştırdığını belirtiyor.

    Mitsubishi elektrikli Eclipse Sportback'in görsellerini yayınladı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerde Mitsubishi'nin karakteristik "Triple Diamond" logosu ve yeniden şekillendirilmiş tampon tasarımları dikkat çekiyor. Bununla birlikte genel gövde yapısı ve siluet, yeni LEAF ile büyük ölçüde ortak özellikler taşıyor.
    Mitsubishi elektrikli Eclipse Sportback'in görsellerini yayınladı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi henüz teknik özellikleri ve fiyatlandırmayı açıklamadı. Ancak aracın LEAF ile aynı güç aktarma sistemini kullanması bekleniyor. Bu durumda Eclipse Sportback EV'nin 75 kWh batarya paketi ve 174 beygir gücündeki önden çekişli elektrik motoruyla sunulması muhtemel. Aynı sistem, LEAF'te ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) tahminlerine göre yaklaşık 488 km menzil sağlıyor.

    Yeni modelin ayrıca Kuzey Amerika'da giderek standart haline gelen NACS şarj portuyla gelmesi bekleniyor. Böylece araç, Tesla Supercharger ağının büyük bölümüne erişim sağlayabilecek.

    Fiyat konusunda resmi bir açıklama bulunmasa da, ABD'de yaklaşık 30 bin dolar seviyesinden başlayan yeni Nissan LEAF'e yakın bir etiket taşıması bekleniyor. Bu durumda Eclipse Sportback EV, Chevrolet Bolt ile birlikte ABD pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olabilir.

    Kaynakça https://media.mitsubishicars.com/en-US/releases/mitsubishi-motors-to-debut-new-electric-vehicle-in-north-america https://electrek.co/2026/06/09/mitsubishis-new-ev-breaks-cover-looks-familiar-images/
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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