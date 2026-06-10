Mitsubishi, yeni elektriklisi Eclipse Sportback'in ilk görsellerini yayınladı

Nissan LEAF ile benzer tasarım
Yeni Eclipse Sportback EV, Mitsubishi ile Nissan arasındaki ittifakın bir ürünü olarak geliştirildi. Model, üçüncü nesil Nissan LEAF ile aynı platformu kullanıyor ve tasarım açısından da büyük ölçüde LEAF'i andırıyor. Ancak Mitsubishi, aracı markaya özgü ön ve arka tasarım detaylarıyla farklılaştırdığını belirtiyor.
Yeni modelin ayrıca Kuzey Amerika'da giderek standart haline gelen NACS şarj portuyla gelmesi bekleniyor. Böylece araç, Tesla Supercharger ağının büyük bölümüne erişim sağlayabilecek.
Fiyat konusunda resmi bir açıklama bulunmasa da, ABD'de yaklaşık 30 bin dolar seviyesinden başlayan yeni Nissan LEAF'e yakın bir etiket taşıması bekleniyor. Bu durumda Eclipse Sportback EV, Chevrolet Bolt ile birlikte ABD pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerden biri olabilir.Kaynakça https://media.mitsubishicars.com/en-US/releases/mitsubishi-motors-to-debut-new-electric-vehicle-in-north-america https://electrek.co/2026/06/09/mitsubishis-new-ev-breaks-cover-looks-familiar-images/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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