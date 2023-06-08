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    Yeni Renault Clio, güncellenen tasarım ve donanım özellikleriyle Türkiye'de tanıtıldı

    Bursa OYAK Renault fabrikalarında üretilen yeni Renault Clio, etkileyici ışık imzası, dijital ön konsolu ve sportif Esprit Alpine donanım seçeneğiyle Eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak.
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    Yeni 2024 Renault Clio bu kez Türkiye'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Beş nesildir pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio'nun makyajlı versiyonu bugün İstanbul'daki The Peninsula Hotel'de sahneye çıktı. Şimdilik sadece iç ve dış tasarımını canlı görme şansı yakaladığımız yeni Renault Clio, eylül ayının ortasında Türkiye'de satışa sunulacak.

    Yeni Renault Clio ile ilgili öne çıkan özellikler

    Yeni Renault Clio, yeni tarzı ile daha çekici ve zarif. İç mekan şık ve seçkin mimarisiyle markanın yeni tasarım dilini ilk kez yorumluyor. Çarpıcı ön yüzü canlı bir görünüm sergiliyor. Işık imzası tamamen yeni ve marka kimliğini yansıtıyor. Gergin, kesin ve verimli çizgiler, yeni Clio’ya daha çekici bir karakter kazandırıyor.

    Yeni 2024 Renault Clio bu kez Türkiye'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    İç tasarımda yeni döşemeler ve biyolojik kaynaklı malzemeler onu güncel bir araç haline getiriyor. Ayrıca kalitesini ve kabindeki deneyimi önemli ölçüde artırıyor. Sportif ve şık Esprit Alpine donanım seviyesi hem iç hem de dış tasarım olarak yeni Clio dönemini en iyi şekilde özetliyor.

    Yeni Clio; Buzul Beyaz, Yıldız Siyah, Mineral Gri, Demir Mavi, Alev Kırmızı, Mercan Turuncu ve uzaktan opak, yakından sedefli görünen üç katmanlı Kaya Gri olmak üzere yedi gövde rengiyle yollara çıkıyor. Ebatları 17 inçe kadar ulaşan jant seçenekleri, otomobilin çekiciliğini destekliyor. Farklı donanımlarla kombine edilen dördü alüminyum alaşımlı olmak üzere altı jant seçeneği bulunuyor.

    İç tasarım

    Yeni 2024 Renault Clio bu kez Türkiye'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni Clio’nun yeni ön konsolunda 7 inç dijital ekran yer alıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, radyo ve R&GO veya Renault Easy Link multimedya sistemi devreye giriyor. Direksiyon simidindeki Nouvel’R logosu, kokpite zarif bir dokunuş katıyor.

    Erişilebilirlik ve diz mesafesi açısından oldukça cömert arka yolcu alanı ve 391 litreye kadar bagaj hacmi ile sınıfının en iyi özelliklerini sunuyor. Yeni Clio’nun MULTI-SENSE teknolojisi, ön konsol ve orta konsoldaki aydınlatma ayarlarını düzenleyerek yeni bir deneyim dünyasının kapılarını aralıyor.

    Herkes için teknoloji

    Teknolojisi de güncellenen yeni Renault Clio, hem sürücü hem de yolcular için gelişmiş, nitelikli teknolojilerle kabin içindeki herkese daha fazla rahatlık sunuyor. MULTI-SENSE ayarlarıyla Renault Easy Link multimedya sistemi ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, son derece sezgisel bir deneyime katkıda bulunuyor.

    Yeni Clio, sürüşü daha kolay ve güvenli kılan gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) yollara çıkıyor. Bunlar; Sürüş, Park ve Güvenlik olmak üzere üçe ayrılıyor. Aktif acil fren destek sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi ve 360° kamera gibi öne çıkan sistemler yeni Clio’yu sınıfının en güvenli otomobillerinden biri yapıyor.

    İki farklı güç aktarma seçeneği

    Yeni 2024 Renault Clio bu kez Türkiye'de sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni Clio TCe 90 bg benzinli turbo motor ve SCe 65 bg atmosferik motor seçenekleriyle farklı kullanıcı gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor. TCe 90 bg benzinli turbo motor, otomatik vites ile pürüzsüz vites geçişleri ve keyifli sürüş deneyimi sağlarken, yakıt tüketiminde de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor.

    Manuel şanzımanla kombine edilen SCe 65 bg atmosferik motor, şehir içi kullanımı için en ideal ekonomik sürüşü sağlıyor. Ayrıca Yeni Clio, tüm motor seçeneklerinde sunduğu eko-sürüş asistanı ile, sürücüye yakıttan tasarruf etmenin ve böylece egzoz CO2 emisyonlarını azaltmanın en iyi yollarını öneriyor.

    Türkiye'de bugüne kadar 600 binden fazla Clio satıldı

    Bugüne kadar dünya genelinde 16 milyon satış başarısı yakalayan Renault Clio küresel çapta en çok satanlar arasına girdi, Avrupa’da ve Türkiye’de Yılın Otomobili ödüllerini kazandı. Dünyada en çok Clio satılan ikinci ülke konumunda olan Türkiye’de, bugüne kadar 600 binden fazla Clio satışına imza atıldı. Türkiye’de üretilen ve OYAK Renault Fabrikaları’nda 3.4 milyon adetlik üretimi aşan Renault Clio, günümüzde B-HB segmentinde satılan her iki araçtan biri olarak öne çıkıyor.

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    Furkooo85 1 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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