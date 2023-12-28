Tam Boyutta Gör Türkiye'de 2023 yılında otomobil sektörü oldukça hareketli geçti. Yılın ilk 11 ayında satışlar 1 milyonu geçerek tüm zamanların rekoru kırıldı. 2023'ün tamamında 1.2 milyon adet satış rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu sene elektrikli otomobil satışları da adeta patlama yaşadı. Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre satışlar %784 artarak 44 bine ulaştı.

42 yeni model piyasaya çıkacak

Ülkede satışa sunulan elektrikli araç modellerinin sayısı hızla artıyor. Şuanda ülkede 27 markanın 59 farklı elektrikli modeli satılıyor. Önümüzdeki sene 42 yeni model daha Türkiye yollarına çıkacak. Böylelikle toplam marka sayısı 34'e, model sayısı ise 101'e yükselecek.

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Fakat bu noktada bir sorun bulunuyor. 29 Kasım'da yayınlanan tebliğ ile Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında bulunan ülkelerden getirilen otomobil üreticileri veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma şartı getirilmişti. 29 Aralık'da yürürlüğe girecek tebliğ değiştirilmez ve yumuşatılmaz ise Çin, Japonya ve ABD gibi ülkelerden gelecek otomobillerin piyasaya girmesinde sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla piyasaya girecek 42 yeni modelin 15 tanesi ithal edliemeyebilir. Aynı şekilde şuan satılan 59 modelin 10 tanesi de karardan etkilenerek piyasadan çıkabilir.

Twitter (X)'da Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de 2024 yılında satışa sunulacak elektrikli otomobiller ve geliş tarihleri şöyle:

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2024 yılında Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller