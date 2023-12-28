2024 yılında Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller

42 yeni model piyasaya çıkacak
Ülkede satışa sunulan elektrikli araç modellerinin sayısı hızla artıyor. Şuanda ülkede 27 markanın 59 farklı elektrikli modeli satılıyor. Önümüzdeki sene 42 yeni model daha Türkiye yollarına çıkacak. Böylelikle toplam marka sayısı 34'e, model sayısı ise 101'e yükselecek.
Fakat bu noktada bir sorun bulunuyor. 29 Kasım'da yayınlanan tebliğ ile Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında bulunan ülkelerden getirilen otomobil üreticileri veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma şartı getirilmişti. 29 Aralık'da yürürlüğe girecek tebliğ değiştirilmez ve yumuşatılmaz ise Çin, Japonya ve ABD gibi ülkelerden gelecek otomobillerin piyasaya girmesinde sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla piyasaya girecek 42 yeni modelin 15 tanesi ithal edliemeyebilir. Aynı şekilde şuan satılan 59 modelin 10 tanesi de karardan etkilenerek piyasadan çıkabilir.
Twitter (X)'da Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de 2024 yılında satışa sunulacak elektrikli otomobiller ve geliş tarihleri şöyle:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.