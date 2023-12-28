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    Anlık Bildirim

    2024 yılında Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller

    Türkiye'de satılan elektrikli otomobil modellerinin sayısı hızla artıyor. Önümüzdeki sene 42 yeni model daha Türkiye yollarına çıkacak. İşte 2024'de satışa sunulacak elektrikli otomobiller.
    2024 yılında Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de 2023 yılında otomobil sektörü oldukça hareketli geçti. Yılın ilk 11 ayında satışlar 1 milyonu geçerek tüm zamanların rekoru kırıldı. 2023'ün tamamında 1.2 milyon adet satış rakamına ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu sene elektrikli otomobil satışları da adeta patlama yaşadı. Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre satışlar %784 artarak 44 bine ulaştı.

    42 yeni model piyasaya çıkacak

    Ülkede satışa sunulan elektrikli araç modellerinin sayısı hızla artıyor. Şuanda ülkede 27 markanın 59 farklı elektrikli modeli satılıyor. Önümüzdeki sene 42 yeni model daha Türkiye yollarına çıkacak. Böylelikle toplam marka sayısı 34'e, model sayısı ise 101'e yükselecek.

    Fakat bu noktada bir sorun bulunuyor. 29 Kasım'da yayınlanan tebliğ ile Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında bulunan ülkelerden getirilen otomobil üreticileri veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma şartı getirilmişti. 29 Aralık'da yürürlüğe girecek tebliğ değiştirilmez ve yumuşatılmaz ise Çin, Japonya ve ABD gibi ülkelerden gelecek otomobillerin piyasaya girmesinde sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla piyasaya girecek 42 yeni modelin 15 tanesi ithal edliemeyebilir. Aynı şekilde şuan satılan 59 modelin 10 tanesi de karardan etkilenerek piyasadan çıkabilir.

    Twitter (X)'da Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'de 2024 yılında satışa sunulacak elektrikli otomobiller ve geliş tarihleri şöyle:

    2024 yılında Türkiye'ye gelecek elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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