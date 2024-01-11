2024 Zeekr X elektrikli SUV Çin'de satışa sunuldu

Çinli Zeekr, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli kompakt SUV modeli 2024 Zeekr X'i satışa sundu. Dört veya beş kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilen Zeekr X'in fiyatı 200.000 yuan (860 bin TL) seviyesinden başlıyor.
Zeekr X; 4450 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, bu yıla özel yeni Su Mo grisi de dahil olmak üzere altı farklı gövde rengi seçeneğine sahip. Standart olarak 19 inç jantlarla gelen modelde koyu arka camlar, çerçevesiz kapılar, H şekilli gündüz aydınlatmaları, boydan boya uzanan LED stoplar ve dokunmatik kapı düğmeleri yer alıyor.
Tek ve çift motor konfigürasyonlarıyla satılmaya devam eden 2024 model Zeekr X'te elektrik motorunun verimliliği yüzde 2 oranında artırılmış. Ayrıca, fren sisteminin de geleneksel sistemlere göre iki kat hızlı olduğu söylenen IPB (Entegre Güç Freni) ile çalıştığı ifade ediliyor. Bunlara ek olarak "urban offroad" adı verilen yeni sürüş modu da 2024 model yılıyla birlikte devreye alınan özelliklerden.
|-
|RWD
|AWD
|Motor
|200 kW arka motor
|115 kW ön ve 200 kW arka motor
|0-100 km/s
|5.8 saniye
|3.7 saniye
|Batarya
|66 kWsa üçlü lityum iyon
|66 kWsa üçlü lityum iyon
|Menzil
|560 km (CLTC)
|500 km (CLTC)
Zeekr X'in iç mekanında fiziksel düğmelerin pek çoğu ortadan kaldırılmış. Onun yerine direksiyon simidinin üzerine kısayol tuşlari dahil edilmiş ve kontrollerin çoğu merkezdeki Qualcomm Snapdragon 8155 destekli 14.6 inçlik dokunmatik ekrana emanet edilmiş. Bu ekran, üst donanım seviyelerinde yolcunun önüne doğru kaydırılabiliyor. Bunun dışında araçta 8.8 inç LCD gösterge paneli ve 24.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display de görev yapıyor.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.