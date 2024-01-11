2024 Zeekr X elektrikli SUV Çin'de satışa sunuldu

Çinli Zeekr, tasarımıyla dikkat çeken elektrikli kompakt SUV modeli 2024 Zeekr X'i satışa sundu. Dört veya beş kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilen Zeekr X'in fiyatı 200.000 yuan (860 bin TL) seviyesinden başlıyor.

Zeekr X; 4450 mm uzunluğa, 1836 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2750 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, bu yıla özel yeni Su Mo grisi de dahil olmak üzere altı farklı gövde rengi seçeneğine sahip. Standart olarak 19 inç jantlarla gelen modelde koyu arka camlar, çerçevesiz kapılar, H şekilli gündüz aydınlatmaları, boydan boya uzanan LED stoplar ve dokunmatik kapı düğmeleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr X ayrıca standart olarak ZAD gelişmiş sürüş asistan sistemiyle donatılmış olarak geliyor. Bu sistem, 12 kamera, 12 ultrasonik radar, bir lidar ve 5 milimetrik dalga radarının da dahil olduğu 31 adet sensör grubundan besleniyor. Bu sayede adaptif hız sabitleyici ve kör nokta görüntüleme sistemi gibi sürüş asistanları başarılı bir şekilde görevini yerine getiriyor.

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Tek ve çift motor konfigürasyonlarıyla satılmaya devam eden 2024 model Zeekr X'te elektrik motorunun verimliliği yüzde 2 oranında artırılmış. Ayrıca, fren sisteminin de geleneksel sistemlere göre iki kat hızlı olduğu söylenen IPB (Entegre Güç Freni) ile çalıştığı ifade ediliyor. Bunlara ek olarak "urban offroad" adı verilen yeni sürüş modu da 2024 model yılıyla birlikte devreye alınan özelliklerden.

Zeekr X konfigürasyonları - RWD AWD Motor 200 kW arka motor 115 kW ön ve 200 kW arka motor 0-100 km/s 5.8 saniye 3.7 saniye Batarya 66 kWsa üçlü lityum iyon 66 kWsa üçlü lityum iyon Menzil 560 km (CLTC) 500 km (CLTC)

Zeekr X'in iç mekanında fiziksel düğmelerin pek çoğu ortadan kaldırılmış. Onun yerine direksiyon simidinin üzerine kısayol tuşlari dahil edilmiş ve kontrollerin çoğu merkezdeki Qualcomm Snapdragon 8155 destekli 14.6 inçlik dokunmatik ekrana emanet edilmiş. Bu ekran, üst donanım seviyelerinde yolcunun önüne doğru kaydırılabiliyor. Bunun dışında araçta 8.8 inç LCD gösterge paneli ve 24.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display de görev yapıyor.

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2024 Zeekr X elektrikli SUV Çin'de satışa sunuldu