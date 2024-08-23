Çinli elektrikli araç üreticilerinin kayıpları artıyor

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Tam Boyutta Gör Çin'in elektrikli araç (EV) üreticileri, satış rakamlarının artmasına rağmen, yoğun fiyat rekabetinin baskısı altında ciddi kayıplarla mücadele ediyor. Çin'de elektrikli araçların yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturmasına rağmen, bu yükseliş bile üreticilerin kâra geçmesini sağlayamıyor.

Çin'in elektrikli endüstrisi zorlanıyor

Şu ana kadar ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Xpeng, Zeekr ve Leapmotor gibi üç büyük EV üreticisi, toplamda 42,9 milyar yuan (yaklaşık 6 milyar ABD doları) zarar açıkladı. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azalsa da, fiyat indirimlerinin sektörü daha da zor duruma sokabileceğine dair endişeleri artırdı.

Sadece BYD ve Li Auto gibi iki yerli üretici kâr ederken, diğer 30'a yakın rakip şirket, dünyanın en büyük otomotiv pazarında yükselen satış tahminlerine rağmen zararla karşı karşıya. Uluslararası Akıllı Araç Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri David Zhang, "Birçok şirket için zaman daralıyor; fiyat savaşında hayatta kalmaları gerekiyor. Aksi halde, nakit akışları tükendiğinde, otomobil üreticileri kontak kapatmak zorunda kalacak" diyor.

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Temmuz ayında Çin anakarasında EV penetrasyon oranı ilk kez yüzde 50'yi aştı. Bu yükselişte hükümet teşvikleri ve hızlı genişleyen şarj altyapısının büyük etkisi var. Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, geçen ay anakarada 878.400 adet tam elektrikli ve plug-in hibrit araç teslim edildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artış gösterdi ve toplam araç satışlarının yüzde 51,1'ini oluşturdu. Çin’in kendisi ise küresel elektrikli araç satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Satışlar artsa da net zarardan çıkılamıyor

Tam Boyutta Gör Ancak, bu olumlu satış rakamları bile birçok üreticinin karşı karşıya olduğu finansal zorlukları hafifletmiyor. Örneğin Xiaomi, Mart ayında EV pazarına giriş yaptı ve SU7 modeliyle büyük bir başarı elde etti. Ancak, bu başarının maliyetli olacağı öngörülüyor. Şirket, 2024 yılında 60.000 birimlik bir satış hacmi öngörüsüne dayanarak, EV biriminde 4,1 milyar yuan (yaklaşık 574 milyon dolar) net zarar edebileceğini açıkladı. Bu da araç başına yaklaşık 9.500 dolarlık bir zarar anlamına geliyor.

Xiaomi dışında Xpeng, ikinci çeyrekte 1,28 milyar yuan (yaklaşık 179, 3 milyon dolar) net zarar bildirdi. Gelir ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,8 artarak 8,1 milyar yuana (yaklaşık 1,1 milyar dolara) ulaştı. Geely Auto’nun çatısı altındaki Zeekr ise 20 milyar (yaklaşık 2.8 milyar dolar) yuanlık rekor çeyrek gelirine rağmen Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 1,81 milyar yuan (yaklaşık 256,6 milyon dolar) net zarar kaydetti.

Şubat ayında, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, anakaradaki fiyat savaşında ilk salvoyu ateşledi ve neredeyse tüm araçlarının fiyatlarını yüzde 5 ila 20 oranında düşürdü. Goldman Sachs’a göre BYD bu yıl yüzde 7’lik daha indirim yaparsa Çin elektrikli araç sektörünün tamamının kârlılığının bu yıl negatife dönebileceğini söyledi.

Çinli üreticiler, yurtdışında satışlarını artırmakta da zorlanıyor. ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yüksek tarifeler, Çin yapımı EV'lerin dış pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. İç pazarda ise hükümetin sunduğu yeni teşvikler, üreticilerin fiyat savaşında ayakta kalmalarını sağlamak için yeterli olmayabilir. Analistler, mevcut rekabet koşullarında yeterince güçlü olmayan EV üreticilerinin piyasanın dışına itileceğini öngörüyor.

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Çinli elektrikli araç üreticilerinin kayıpları artıyor