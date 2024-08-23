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    Çinli elektrikli araç üreticilerinin kayıpları artıyor

    Elektrikli araçlar Çin'deki yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturuyor, ancak Xpeng, Zeekr ve Xiaomi gibi markalar kârlılığa giden uzun bir yolla karşı karşıya.
    Çinli elektrikli araç üreticilerinin kayıpları artıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'in elektrikli araç (EV) üreticileri, satış rakamlarının artmasına rağmen, yoğun fiyat rekabetinin baskısı altında ciddi kayıplarla mücadele ediyor. Çin'de elektrikli araçların yeni otomobil satışlarının yarısından fazlasını oluşturmasına rağmen, bu yükseliş bile üreticilerin kâra geçmesini sağlayamıyor.

    Çin'in elektrikli endüstrisi zorlanıyor

    Şu ana kadar ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Xpeng, Zeekr ve Leapmotor gibi üç büyük EV üreticisi, toplamda 42,9 milyar yuan (yaklaşık 6 milyar ABD doları) zarar açıkladı. Bu zarar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azalsa da, fiyat indirimlerinin sektörü daha da zor duruma sokabileceğine dair endişeleri artırdı.

    Sadece BYD ve Li Auto gibi iki yerli üretici kâr ederken, diğer 30'a yakın rakip şirket, dünyanın en büyük otomotiv pazarında yükselen satış tahminlerine rağmen zararla karşı karşıya. Uluslararası Akıllı Araç Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri David Zhang, "Birçok şirket için zaman daralıyor; fiyat savaşında hayatta kalmaları gerekiyor. Aksi halde, nakit akışları tükendiğinde, otomobil üreticileri kontak kapatmak zorunda kalacak" diyor.

    Temmuz ayında Çin anakarasında EV penetrasyon oranı ilk kez yüzde 50'yi aştı. Bu yükselişte hükümet teşvikleri ve hızlı genişleyen şarj altyapısının büyük etkisi var. Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, geçen ay anakarada 878.400 adet tam elektrikli ve plug-in hibrit araç teslim edildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artış gösterdi ve toplam araç satışlarının yüzde 51,1'ini oluşturdu. Çin’in kendisi ise küresel elektrikli araç satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

    Satışlar artsa da net zarardan çıkılamıyor

    Çinli elektrikli araç üreticilerinin kayıpları artıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak, bu olumlu satış rakamları bile birçok üreticinin karşı karşıya olduğu finansal zorlukları hafifletmiyor. Örneğin Xiaomi, Mart ayında EV pazarına giriş yaptı ve SU7 modeliyle büyük bir başarı elde etti. Ancak, bu başarının maliyetli olacağı öngörülüyor. Şirket, 2024 yılında 60.000 birimlik bir satış hacmi öngörüsüne dayanarak, EV biriminde 4,1 milyar yuan (yaklaşık 574 milyon dolar) net zarar edebileceğini açıkladı. Bu da araç başına yaklaşık 9.500 dolarlık bir zarar anlamına geliyor.

    Xiaomi dışında Xpeng, ikinci çeyrekte 1,28 milyar yuan (yaklaşık 179, 3 milyon dolar) net zarar bildirdi. Gelir ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,8 artarak 8,1 milyar yuana (yaklaşık 1,1 milyar dolara) ulaştı. Geely Auto’nun çatısı altındaki Zeekr ise 20 milyar (yaklaşık 2.8 milyar dolar) yuanlık rekor çeyrek gelirine rağmen Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 1,81 milyar yuan (yaklaşık 256,6 milyon dolar) net zarar kaydetti.

    Şubat ayında, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, anakaradaki fiyat savaşında ilk salvoyu ateşledi ve neredeyse tüm araçlarının fiyatlarını yüzde 5 ila 20 oranında düşürdü. Goldman Sachs’a göre BYD bu yıl yüzde 7’lik daha indirim yaparsa Çin elektrikli araç sektörünün tamamının kârlılığının bu yıl negatife dönebileceğini söyledi.

    Çinli üreticiler, yurtdışında satışlarını artırmakta da zorlanıyor. ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yüksek tarifeler, Çin yapımı EV'lerin dış pazarlardaki rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. İç pazarda ise hükümetin sunduğu yeni teşvikler, üreticilerin fiyat savaşında ayakta kalmalarını sağlamak için yeterli olmayabilir. Analistler, mevcut rekabet koşullarında yeterince güçlü olmayan EV üreticilerinin piyasanın dışına itileceğini öngörüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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