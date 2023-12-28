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    Zeekr 007 Çin'de satışa sunuldu: 15 dk şarja 610 km menzil

    Hidden Energy adı verilen tasarım diliyle geliştirilen yeni Zeekr 007, tasarımıyla olduğu kadar özellikleriyle de dikkat çekiyor. Peki Zeekr 007'nin özellikleri ve fiyatı nedir? İşte detaylar:

    Şimdiye dek ortaya çıkan resmi ipuçları ve sızıntılarla birçok kez siz değerli okurlarımıza aktardığımız yeni Zeekr 007 sonunda Çin'de satışa sunuldu. Tesla Model 3 ve BYD Seal gibi rakiplerle boy ölçüşmeye hazırlanan modelin fiyatı 29.400 dolardan başlıyor. Zeekr 007, son 40 gün içerisinde 50 binin üzerinde ön sipariş almış durumda.

    Zeekr 007, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Seri üretimi geçtiğimiz hafta başlayan, müşteri teslimatları ise 1 Ocak 2024 itibarıyla başlayacak olan yeni Zeekr 007, tasarımıyla olduğu kadar sahip olduğu donanımlarla da dikkat çekiyor. Markanın kendi bünyesinde geliştirilen "Golden Battery" isimli batarya teknolojisinin kullanıldığı modelde 75 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya karşımıza çıkıyor.

    Söz konusu batarya, Zeekr 007'ye Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre 688 km sürüş menzili sağlıyor. Zeekr, bunun LFP bataryalı sedan modeller arasındaki en yüksek menzil olduğunu iddia ediyor. Otomobilde kullanılan batarya, maksimum 500 kW'a kadar şarj gücünü destekliyor. Bu nedenle şarj konusunda oldukça iddialı olan Çinli marka, 15 dakikada 500 km menzil vadediyor.

    Zeekr 007 Çin'de satışa sunuldu: 15 dk şarja 610 km menzil Tam Boyutta Gör
    Zeekr 007'de bir de CATL'in 100 kWsa'lik Qilin batarya paketi sunuluyor. NMC (nikel manganez kobalt) katotlu olduğu için daha yüksek enerji yoğunluğuna ancak daha yüksek maliyete sahip olan bu batarya ile maksimum menzil 870 kilometreye kadar yükseliyor. 800V elektrik mimiarisine sahip olan bu batarya, 15 dakika şarjla 610 km menzil sunuyor ki Zeekr bunun seri üretim otomobillerdeki en yüksek değer olduğunu belirtiyor.

    Dış tasarım

    Zeekr 007'nin dış tasarımında, ön bölümdeki büyük dijital panel dikkat çekiyor. Üst versiyonlarda standart olarak sunulan bu 90 inçlik LCD panel, standart aydınlatma görevinin yanı sıra diğer yol kullanıcılarının görebileceği uyarılar da yansıtabiliyor. "Hidden Energy" adı verilen tasarım diliyle geliştirilen modelde büyük jantlar, kapı kolu yerine dokunmatik düğmeler, panoramik açılır cam tavan ve boydan boya uzanan stop lambaları gibi detaylar dikkat çekiyor.

    İç mekandaki teknolojiler

    İç mekandaki sistemler Zeekr OS 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu alanda 35.5 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display, 15 inçlik döndürülebilir LCD multimedya ekranı ve 21 hoparlörlü Dolby Atmos özellikli ses sistemi karşımıza çıkıyor. Zeekr 007'de otomobile entegre bir uydu haberleşme sistemi de bulunuyor. Uydu ağı, markanın çatı şirketi Geely tarafından kontrol ediliyor.

    Zeekr 007 Çin'de satışa sunuldu: 15 dk şarja 610 km menzil Tam Boyutta Gör
    007'de markanın Navigation Zeekr Pilot (NZP) adını verdiği yarı otonom sürüş sistemi görev yapıyor. Bu sistem; Lidar, 12 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik radardan gelen verilerle çalışıyor. Verilerin işlenmesinde 508 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Orin X çipi görev alıyor.

    Motor seçenekleri

    Yeni Zeekr 007'in arka aksında 310 kW güç ve 440 Nm tork üreten silikon karbür motor görev yapıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise ön aksa yerleştirilen 165 kW'lık motor ile toplam güç ve tork 475 kW (637 hp) ve 710 Nm'ye yükseliyor. Arkadan itişli versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 5,4 saniyede tamamlarken daha güçlü versiyonda bu süre 2,84 saniyeye kadar düşüyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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