Yeni Jeep Compass, hibrit ve elektrikli versiyonlarla tanıtıldı

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Jeep, üçüncü nesil Compass modelini görücüye çıkarttı. Stellantis bünyesindeki Compass, önce Avrupa’da piyasaya sürülecek, ardından diğer pazarlara açılacak. Bu yeni model, tamamen yenilenen yapısıyla dikkat çekiyor.

Yeni Jeep Compass, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Compass, selefiyle kıyaslandığında tamamen farklı bir altyapıya sahip. Artık Fiat-Chrysler döneminden kalma platform yerine, Stellantis’in STLA Medium mimarisi kullanılıyor. Bu platform; Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland ve Citroën C5 Aircross gibi modellerde de yer alıyor. Yeni Compass, yaklaşık 4.55 metre gövde uzunluğuna sahip. Bu da önceki nesle göre 15 cm büyüdüğünü gösteriyor.

Jeep’in karakteristik köşeli tasarımı korunmuş. Yenilenen sekizli ön ızgara, düz formdaki farlarla çevrelenmiş. Arkada X formlu stop lambaları, ışıklı Jeep logosu taşıyan bir ışık şeridiyle birbirine bağlanıyor. Gövde etrafındaki plastik kaplamalar ve kare çamurluklar arazi karakterini vurguluyor. Genişletilmiş arka cam ise hem görsel hem de fonksiyonel olarak avantaj sağlıyor.

Yeni Jeep Compass'ın üst donanımlarında kontrast siyah tavan, Matrix LED farlar, sunroof ve 20 inçlik çift renkli jantlar sunulacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar, 20 cm yerden yükseklik, 20 derece yaklaşma, 15 derece karın ve 26 derece uzaklaşma açısına sahip olacak. Ayrıca 47 cm su geçiş derinliği ve yokuş iniş destek sistemi de sunulacak.

Tam Boyutta Gör Compass'ın kabininde büyük bir dönüşüm mevcut. Tüm donanım seviyelerinde 16 inçlik geniş dokunmatik ekran ve 10 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. Bilgi-eğlence sisteminin altına konumlandırılan bazı fiziksel düğmeler, kullanım kolaylığı sunuyor. Selec-Terrain mod düğmesi ve elektronik park freni, döner vites seçicisinin yanında konumlanmış.

Artan boyutlar sayesinde arka yolculara 5.5 cm daha fazla diz mesafesi sunuluyor. Kabin içindeki eşya gözlerinin hacmi artarken, bagaj hacmi de 550 litre seviyesine ulaşmış. Ancak elektrikli versiyonlarda bazı diğer otomobillerde olduğu gibi ön bagaj bulunmuyor.

Elektrikli ve hibrit seçenekler

Tam Boyutta Gör Yeni Compass, Avrupa’da üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak: hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli. Hafif hibrit modelde 48 volt destekli, 145 beygir gücünde benzinli motor bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon ise 195 beygir güç üretiyor. Tam elektrikli modellerde ise 213 beygir gücünde önden çekişli ve 375 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli iki farklı versiyon sunulacak.

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Dört çeker elektrikli modelde Jeep’e özel geliştirilmiş yeni bir arka motor yer alıyor. Bu sistem, ön tekerleklerin tutuşu sıfır olsa bile %20 eğimli yokuşları tırmanabiliyor. WLTP normlarına göre menzil, önden çekişli versiyonda 500 km, çift motorlu AWD versiyonda ise 650 km olarak açıklandı. Önden çekişli versiyonun batarya kapasitesi 74 kWsa. DC 160 kW hızlı şarj ile batarya %20’den %80’e yarım saatte şarj edilebiliyor.

Jeep, Avrupa için sınırlı sayıda "First Edition" siparişlerini almaya başladı. Teslimatlar yılın son çeyreğinde başlayacak. Üretim, İtalya’daki Melfi fabrikasında yapılacak.

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