Samsung pilleri kullanan bazı araçlar, yangın riski nedeniyle geri çağrıldı

- Pil hücrelerindeki ayırıcının hasarının yangına sebep olabileceği belirtiliyor
- Akıllara Galaxy Note 7 geldi
- Yorumlar
155.096 adet araçla Stellantis Grubu sorundan en çok etkilenen üretici konumunda. Geri çağırma, her ikisi de plug-in hibrit model olan 2020-2024 Jeep Wrangler 4xe ve 2022-2024 Jeep Grand Cherokee 4xe'yi de kapsıyor.
Pil hücrelerindeki ayırıcının hasarının yangına sebep olabileceği belirtiliyor
NHTSA, bu araçların pil hücrelerindeki ayırıcının hasar görmesi nedeniyle oluşan etkileşimlerin yangına yol açabileceğini belirtti. Ford, Samsung tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2020-2024 Ford Escape ve 2021-2024 Lincoln Corsair'in bu sorundan etkilendiğini açıkladı. Samsung, yüksek voltajlı hücrenin katodu ile anodu arasındaki ayırıcı tabakanın hücre üretim sürecinde hasara maruz kalmış olabileceğini söyledi.
Öte yandan, Volkswagen ve Samsung, Audi marka araçlardaki sorunun ne olduğunu henüz açıklamadı. Geri çağırmaya dahil edilen iki otomobilin 2022 Audi A7 ve 2022-2023 Audi Q5 olduğu belirtiliyor. Etkilenen araçlarla ilgili açıklanan tek şey, termal aşırı yüklenmenin duman veya yangına neden olabileceği. İki sorun birbirinden farklı ancak birinci sorun ikincisine yol açmış olabilir.
Samsung, sorunun şu an için somut bir çözümünün olmadığını belirtiyor. Ancak Ford sahipleri, araçlarında bir sorun tespit edilirse, gösterge panelinde “Hemen Güvenli Bir Şekilde Durun” mesajını görecekler. Şimdilik tüm markalar için tek çözüm, batarya sistemi bir sorun tespit ederse sahiplerini uyaracak bir yazılım güncellemesi gibi görünüyor.
Akıllara Galaxy Note 7 geldi
Bu sorun akıllara 2016 yılında Galaxy Note 7 modelinde yaşanan pil problemini getiriyor. Durduk yere ısınıp alev alan telefonun pillerinde sorun olduğu tespit edilmiş, ardından Samsung tarafından bütün Note 7'ler toplatılarak telefonun üretimi durdurulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.