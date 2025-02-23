Jeep Compass hayali bir başka bahara kalmış olabilir!

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Jeep'in elektrikli Compass modeliyle ilgili planları beklenmedik bir şekilde askıya alındı. Stellantis, Kuzey Amerika’daki stratejisini yeniden gözden geçirmek için Brampton Montaj Fabrikası'ndaki tüm faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Bu karar, markanın gelecek planları konusunda belirsizlik yaratırken, üretim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Stellantis’in Kanada iletişim direktörü Lou Ann Gosselin, şirketin mevcut pazar koşullarına uyum sağlamak amacıyla ürün stratejisini yeniden değerlendirdiğini belirtti. Gosselin, müşterilere en iyi seçenekleri sunabilmek için farklı güç aktarma sistemlerini analiz ettiklerini ifade etti. Şirket, Brampton’daki duraklamanın geçici olduğunun altını çizerken, Windsor tesisinde üretimin normal seyrinde devam edeceğini vurguladı.

Elektrikli Jeep Compass’ın üretimi için Brampton fabrikasında geniş çaplı yenileme çalışmaları yürütülüyordu. Stellantis, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, yeni nesil Compass’ın elektrikli, hibrit ve benzinli versiyonlarının sunulacağını duyurmuştu. Avrupa’da bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan modelin üretimi İtalya’nın Melfi kentinde gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika pazarına yönelik üretimin genişletilmesi hedefleniyordu, ancak son gelişmeler bu sürecin ertelenebileceğini gösteriyor.

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Şirket, daha önce Compass üretiminin 2025’in son çeyreğinde başlayacağını ve seri üretimin 2026 yılında hız kazanacağını açıklamıştı. Ancak otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve politik belirsizlikler, bu planları sekteye uğratmış gibi görünüyor. Stellantis’in Brampton tesisindeki geçici duraklaması, işçi sendikaları tarafından kaygıyla karşılandı. Unifor sendikası başkanı Lana Payne, bu tür ani kararların sektördeki belirsizliği artırdığını ve çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Şirketin aldığı bu kararın arkasında, ABD’deki politik gelişmelerin etkili olduğu düşünülüyor. Özellikle elektrikli araçlara yönelik düzenlemelerdeki değişimler ve olası gümrük tarifeleri, otomotiv üreticilerini zorlu kararlar almak zorunda bırakıyor. Unifor Local 444 başkanı James Stewart, Stellantis’in kararının ABD’deki politik atmosferden bağımsız düşünülemeyeceğini savunuyor.

Brampton fabrikasında üretimin yeniden başlaması planlanıyor, ancak Stellantis’in Compass modeli için nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Jeep, geçtiğimiz yıl Kuzey Amerika’da ilk tamamen elektrikli SUV modeli olan Wagoneer S’i tanıtmıştı. Bu yıl ise daha maceracı ve dayanıklı bir yapıya sahip olan Recon EV modeli piyasaya çıkacak. Ancak elektrikli Compass’ın Kuzey Amerika’da ne zaman yollara çıkacağı konusunda net bir bilgi verilmiş değil. Şirketin bu süreçte nasıl bir strateji izleyeceği, sektörde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor.

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