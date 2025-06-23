Yeni Jeep Compass'ın yurt dışı fiyatı belli oldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Jeep, yılın başında tanıttığı yeni nesil Compass modelinin First Edition versiyonuna ait teknik detayları ve ilk fiyat bilgilerini resmen açıkladı. Marka, yeni Compass ile Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Hibrit motorlu Jeep Compass First Edition başlangıç fiyatı 35.700 pound olarak açıklandı. Elektrikli versiyonun fiyatı ise 39.200 pound.

Tamamen elektrikli Compass, 213 beygir güç ve 345 Nm tork sunan motor ve 74 kWsa’lik bataryasıyla WLTP'ye göre 500 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 160 kW hızlı şarj desteğine sahip olan bu model, bataryasını %20’den %80’e 30 dakikada doldurabiliyor. Hibrit versiyonda ise 1.2 litrelik benzinli motor ile 21 kW’lik elektrik motorunun birleşimiyle toplam 145 beygirlik bir güç elde ediliyor.

Jeep, ürün gamını önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi planlıyor. Compass serisine eklenecek olan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon, 82 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunacak. Ayrıca, markanın geliştirdiği iki yeni tam elektrikli Compass versiyonu da yolda. Bunlardan biri 230 beygir gücünde önden çekişli bir model olacak ve yaklaşık 650 kilometre menzil sunacak. Diğeri ise dört tekerlekten çekişli yapısıyla 600 kilometrelik bir menzile ulaşacak. Tüm bu değerler, onay bekleyen WLTP normlarına göre hesaplanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Compass, Stellantis’in STLA Medium platformu üzerine inşa edilmiş. 4.55 metrelik uzunluğuyla bu platformdaki en kompakt modellerden biri olan araç, Peugeot e-3008 ile benzer boyutlara sahipken, Opel Grandland Electric ve Peugeot e-5008 gibi rakiplerinden daha kısa yapısıyla öne çıkıyor.

Tasarım tarafında ise altı farklı gövde rengiyle gelen Compass First Edition, standart olarak Hawaii yeşiliyle sunuluyor. Gövde rengi tavan tüm versiyonlarda standart olarak yer alırken, siyah kontrast tavan opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Hibrit versiyon 18 inç parlak gri jantlarla sunulurken, elektrikli modelde 20 inç siyah jantlar kullanılıyor.

İç mekânda geniş yaşam alanı dikkat çekiyor. 550 litrelik bagaj hacmine ek olarak 34 litrelik ön saklama alanı sunan yeni Compass, 16 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 10 inçlik dijital gösterge paneli, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon ile donatılmış. Ayrıca Seviye 2 otonom sürüş özellikleriyle güvenlik ve konfor bir arada sunuluyor. Elektrikli versiyonlarda ise ısı pompası ve kabin ön koşullandırma gibi ek konfor özellikleri standart olarak geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Jeep Compass'ın yurt dışı fiyatı belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: