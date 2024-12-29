- 2025'te Başlayacak Heyecan Verici Yeni Diziler 📺
- 1️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms
- 2️⃣ Daredevil: Born Again
- 3️⃣ Alien Earth
- 4️⃣ Blade Runner 2099
- 5️⃣ IT: Welcome to Derry
- 6️⃣ Chief of War
- 7️⃣ Dexter: Resurrection
- 8️⃣ Spider-Noir
- 9️⃣ Your Friendly Neighborhood Spider-Man
- 🔟 Bir İhtimal Daha Var
- The Four Seasons
- The Studio
- Murderbot
- The Madison
- American Primeval
- The Abandons
- Ironheart
- Wonder Man
- Task
- Criminal
- Yorumlar
Dijital platformlar hayatımıza girdiği günden beri her yıl yüzlerce yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Nitekim 2025'te de bu durum değişmeyecek. Bir yandan TV kanalları, diğer yandan dijital platformlar derken yine yüzlerce dizi ekranlara gelecek. Ancak tabii bunların arasından daha şimdiden sıyrılan, gerek konuları gerekse kadrolarıyla merak uyandıran yapımlar var. Bu listede, 2025'te izleyici ile buluşacak yeni diziler arasından en dikkat çekici 20 yapımı derledik.
2025'te Başlayacak Heyecan Verici Yeni Diziler 📺
2025'te yeni bir Game of Thrones dizisinden ilgi çekici çizgi-roman uyarlamalarına kadar birbirinden farklı diziler izleyicileri bekliyor. İşte 2025'te başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi:
1️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms
- Kanal: HBO
- Yayın Tarihi: 2025 yazı
- Oyuncular: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel, Daniel Ings, Sam Spruell
A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, George R.R. Martin'in "Dunk ve Egg" hikâyelerinin bir uyarlaması olacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçen dizi, şövalye Ser Duncan the Tall ile onun genç yaveri Egg'in maceralarını konu alıyor. Dizide Ser Duncan the Tall'a Peter Claffey hayat veriyor. Dizinin yaratıcısı ise George R.R. Martin.
2️⃣ Daredevil: Born Again
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 4 Mart 2025
- Oyuncular: Charlie Cox, Deboran Ann Woll, Vincent D'Onofrio, Elden Henson, Jon Bernthal
Netflix yapımı Daredevil dizisinin devamı olarak tasarlanan Born Again, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor. Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil rolüyle geri dönerken, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson gibi isimler de orijinal dizideki rollerini yineliyor. Ayrıca Jon Bernthal da Punisher rolüyle geri dönüyor.
3️⃣ Alien Earth
- Kanal: FX
- Yayın Tarihi: 2025 yazı
- Oyuncular: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis
Alien: Earth adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyacak. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesi üzerine gezegenin gördüğü en büyük tehlikeyle yüz yüze gelen genç bir kadına ve bir grup askere odaklanacak. Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu dizinin yaratıcısı Legion ve Fargo gibi dizilerin arkasındaki isim olarak tanınan Noah Hawley.
4️⃣ Blade Runner 2099
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Tom Burke, Dimitri Abold
Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Hikâyeyi bu kez 50 yıl ileriye saran dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapıyor. Ne var ki Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.
5️⃣ IT: Welcome to Derry
- Kanal: HBO
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige
Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutacak olan IT: Welcome To Derry, HBO'nun 2025'teki iddialı yapımlarından biri olacak. Dizi izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürecek. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırlıyor.
6️⃣ Chief of War
- Platform: Apple TV+
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Jason Momoa, Temuera Morrison, Luciane Buchanan, Cliff Curtis
Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.
7️⃣ Dexter: Resurrection
- Kanal: Showtime
- Yayın Tarihi: Haziran 2025
- Oyuncular: Michael C. Hall
Dexter: Resurrection, 2021 yılında ekrana gelen Dexter: New Blood'ın devam dizisi olacak. New Blood gibi Resurrection da Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek. Başrolde ise yine Michael C. Hall olacak. Dizi, Dexter’ın oğlu Harrison ile olan karmaşık ilişkisini ve geçmişin gölgelerinin peşini bırakmamasını konu alacak.
8️⃣ Spider-Noir
- Platform: MGM+ / Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston
Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.
9️⃣ Your Friendly Neighborhood Spider-Man
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025
Disney+ tarafından hayata geçirilen Your Friendly Neighborhood Spider-Man, genç izleyicilere yönelik bir animasyon dizisi. Peter Parker’ın lise yıllarını ele alan dizi, Spider-Man’in kahramanlık yolculuğunun başlangıcına odaklanırken, bunu mizah dozu yüksek eğlenceli bir tonda yapacak. Bu alternatif evrende Peter Parker'ın mentörü Tony Stark değil, Norman Osborn olacak. Dizi alternatif bir evrende geçtiği için karakteri Tom Holland seslendirmiyor.
🔟 Bir İhtimal Daha Var
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur
Ünlü komedyen Ata Demirer'in yaratıcısı olduğu ilk dizi projesi olan Bir İhtimal Daha Var, bir dönem ülkenin en ünlü bahis yazarlarından olan ama son dönemde şansı bir türlü tutmayan İsa'nın maceralarını konu alıyor. Bu macerada ona vefat eden ünlü iş insanı Refik'in ruhu eşlik ediyor.
The Four Seasons
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte
Aynı adlı 1981 yapımı filmden uyarlanan The Four Seasons, her yıl birlikte tatile çıkan üç orta sınıf çifte odaklanıyor. Bu çiftlerden biri boşanıp, adam bu kez yanında genç sevgilisini getirince, son tatillerinde gerginlik hızla yükseliyor.
The Studio
- Platform: Apple TV+
- Yayın Tarihi: 26 Mart 2025
- Oyuncular: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz
Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.
Murderbot
- Platform: Apple TV+
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Alexander Skarsgård, David Dastmalchian, Tamara Podemski
Murderbot, Martha Wells'in Türkçeye "Tüm Sistemler Çöktü - Katilbot Günlükleri" adıyla çevrilen bilim-kurgu romanının bir uyarlaması olacak. Kitabın tanıtım yazısı şöyle. "Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup biliminsanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır."
The Madison
- Platform: Paramount+
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Patrick J. Adams, Matthew Fox, Kevin Zegers
Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor.
American Primeval
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025
- Oyuncular: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Jai Courtney, Shea Whigham, Dane DeHaan
1857 Amerikası'nda, Vahşi Batı'da geçen American Primeval, bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Dizi, hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındırıyor. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.
The Abandons
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Lena Headey, Gillian Anderson, Lucas Till, Nick Robinson
The Abandons, Vahşi Batı'da geçen bir intikam hikâyesini ekranlara taşıyacak. Hikâyenin merkezinde İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.
Ironheart
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025
- Oyuncular: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich
Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man kıyafetini geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını anlatacak. Karaktere ilk olarak Black Panther: Wakanda Forever'da gördüğümüz Dominique Thorne hayat veriyor.
Wonder Man
- Platform: Disney+
- Yayın Tarihi: Aralık 2025
- Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris
Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasyıla karmaşıklaştıracak.
Task
- Platform: HBO
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones
Suç türünde bir mini dizi olan Task, Mare of Easttown ile övgü toplayan Brad Ingelsby'nin imzasını taşıyor. Dizi, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen uluslararası bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran ajan grubu, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.
Criminal
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 2025
- Oyuncular: Charlie Hunnam, Richard Jenkins, Adria Arjona, Emilia Clarke, Luke Evans, Logan Browning
Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyona yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan cinayetler ağını konu alıyor. Çizgi romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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