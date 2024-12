Dijital platformlar hayatımıza girdiği günden beri her yıl yüzlerce yeni dizi izleyici karşısına çıkıyor. Nitekim 2025'te de bu durum değişmeyecek. Bir yandan TV kanalları, diğer yandan dijital platformlar derken yine yüzlerce dizi ekranlara gelecek. Ancak tabii bunların arasından daha şimdiden sıyrılan, gerek konuları gerekse kadrolarıyla merak uyandıran yapımlar var. Bu listede, 2025'te izleyici ile buluşacak yeni diziler arasından en dikkat çekici 20 yapımı derledik.

2025'te Başlayacak Heyecan Verici Yeni Diziler 📺

2025'te yeni bir Game of Thrones dizisinden ilgi çekici çizgi-roman uyarlamalarına kadar birbirinden farklı diziler izleyicileri bekliyor. İşte 2025'te başlayacak en dikkat çekici 20 yeni dizi:

1️⃣ A Knight of the Seven Kingdoms

Kanal : HBO

: HBO Yayın Tarihi : 2025 yazı

: 2025 yazı Oyuncular: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel, Daniel Ings, Sam Spruell

A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan bu yeni dizi, George R.R. Martin'in "Dunk ve Egg" hikâyelerinin bir uyarlaması olacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçen dizi, şövalye Ser Duncan the Tall ile onun genç yaveri Egg'in maceralarını konu alıyor. Dizide Ser Duncan the Tall'a Peter Claffey hayat veriyor. Dizinin yaratıcısı ise George R.R. Martin.

2️⃣ Daredevil: Born Again

Tam Boyutta Gör Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil, önümüzdeki yıl Disney+ dizisi Daredevil: Born Again ile Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönecek.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi : 4 Mart 2025

: 4 Mart 2025 Oyuncular: Charlie Cox, Deboran Ann Woll, Vincent D'Onofrio, Elden Henson, Jon Bernthal

Netflix yapımı Daredevil dizisinin devamı olarak tasarlanan Born Again, orijinal ekibi yeniden bir araya topluyor. Charlie Cox, Matt Murdock/Daredevil rolüyle geri dönerken, Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson gibi isimler de orijinal dizideki rollerini yineliyor. Ayrıca Jon Bernthal da Punisher rolüyle geri dönüyor.

3️⃣ Alien Earth

Tam Boyutta Gör Bu yıl Alien: Romulus filmiyle beyaz perdeye dönen Alien serisi, önümüzdeki yıl ise Alien: Earth adlı diziyle TV ekranlarına gelecek.

Kanal : FX

: FX Yayın Tarihi : 2025 yazı

: 2025 yazı Oyuncular: Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther, Essie Davis

Alien: Earth adından da anlaşılacağı üzere hikâyeyi Dünya'ya taşıyacak. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesi üzerine gezegenin gördüğü en büyük tehlikeyle yüz yüze gelen genç bir kadına ve bir grup askere odaklanacak. Ridley Scott'ın yapımcısı olduğu dizinin yaratıcısı Legion ve Fargo gibi dizilerin arkasındaki isim olarak tanınan Noah Hawley.

4️⃣ Blade Runner 2099

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Blade Runner, yolculuğunu TV ekranlarında sürdürüyor.

Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Michelle Yeoh, Hunter Schafer, Tom Burke, Dimitri Abold

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Hikâyeyi bu kez 50 yıl ileriye saran dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanıyor. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapıyor. Ne var ki Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekiliyor.

5️⃣ IT: Welcome to Derry

Tam Boyutta Gör IT filmlerinin Pennywise'ı, sinemalardan sonra şimdi de TV'de izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak.

Kanal : HBO

: HBO Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige

Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutacak olan IT: Welcome To Derry, HBO'nun 2025'teki iddialı yapımlarından biri olacak. Dizi izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürecek. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırlıyor.

6️⃣ Chief of War

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri ünlü oyuncu Jason Momoa'nın başrolünü üstlendiği Chief of War olacak.

Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Jason Momoa, Temuera Morrison, Luciane Buchanan, Cliff Curtis

Jason Momoa'nın aynı zamanda yaratıcıları arasında da yer aldığı dizi, Hawaii adalarının birleşme sürecini ele alıyor. Dizide Momoa, Kaʻiana adlı bir savaşçıya hayat veriyor. Chief of War, sömürgecilik ve liderlik gibi temaları işlerken, kahramanlık hikâyelerinin derinliklerine inecek.

7️⃣ Dexter: Resurrection

Tam Boyutta Gör Bu yıl prequel dizisi Dexter: Original Sin ile adından söz ettiren Dexter serisi, 2025'te ise ana seriyi devam ettiren Dexter: Resurrection ile geri dönecek.

Kanal : Showtime

: Showtime Yayın Tarihi : Haziran 2025

: Haziran 2025 Oyuncular: Michael C. Hall

Dexter: Resurrection, 2021 yılında ekrana gelen Dexter: New Blood'ın devam dizisi olacak. New Blood gibi Resurrection da Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek. Başrolde ise yine Michael C. Hall olacak. Dizi, Dexter’ın oğlu Harrison ile olan karmaşık ilişkisini ve geçmişin gölgelerinin peşini bırakmamasını konu alacak.

8️⃣ Spider-Noir

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgi romanlarıyla bağlantılı diziler hazırlamak için Sony ile anlaşan Amazon, bu dizilerin ilki olan Spider-Noir'ı önümüzdeki yıl izleyicilerin beğenisine sunacak.

Platform : MGM+ / Amazon Prime Video

: MGM+ / Amazon Prime Video Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Nicolas Cage, Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston

Dizi, Spider-Man: Into the Spider-Verse'te gördüğümüz alternatif Örümcek-Adam tasvirlerinden biri olan Spider-Man Noir'a odaklanıyor. O filmde bu karakteri seslendiren Nicolas Cage, bu kez fiziki olarak da karaktere hayat veriyor. Film noir estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Spider-Man Noir, şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor.

9️⃣ Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl izleyici ile buluşacak bir diğer Örümcek-Adam dizisi de Your Friendly Neighborhood Spider-Man olacak.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025

Disney+ tarafından hayata geçirilen Your Friendly Neighborhood Spider-Man, genç izleyicilere yönelik bir animasyon dizisi. Peter Parker’ın lise yıllarını ele alan dizi, Spider-Man’in kahramanlık yolculuğunun başlangıcına odaklanırken, bunu mizah dozu yüksek eğlenceli bir tonda yapacak. Bu alternatif evrende Peter Parker'ın mentörü Tony Stark değil, Norman Osborn olacak. Dizi alternatif bir evrende geçtiği için karakteri Tom Holland seslendirmiyor.

🔟 Bir İhtimal Daha Var

Tam Boyutta Gör Netflix, 2025'te çok sayıda yerli yapımı izleyicilerin beğenisine sunacak. Bunlar arasından en dikkat çekici olanlardan biri de Ata Demirer imzalı Bir İhtimal Daha Var.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur

Ünlü komedyen Ata Demirer'in yaratıcısı olduğu ilk dizi projesi olan Bir İhtimal Daha Var, bir dönem ülkenin en ünlü bahis yazarlarından olan ama son dönemde şansı bir türlü tutmayan İsa'nın maceralarını konu alıyor. Bu macerada ona vefat eden ünlü iş insanı Refik'in ruhu eşlik ediyor.

The Four Seasons

Tam Boyutta Gör 2025'te komedi tarafında izleyicileri bekleyen en dikkat çekici yapım Tina Fey ve Steve Carell'i bir araya getiren The Four Seasons olabilir.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Tina Fey, Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte

Aynı adlı 1981 yapımı filmden uyarlanan The Four Seasons, her yıl birlikte tatile çıkan üç orta sınıf çifte odaklanıyor. Bu çiftlerden biri boşanıp, adam bu kez yanında genç sevgilisini getirince, son tatillerinde gerginlik hızla yükseliyor.

The Studio

Tam Boyutta Gör 2025'te ekrana gelecek bir diğer komedi dizisi de Seth Rogen'ın yaratıcısı olduğu The Studio olacak.

Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Yayın Tarihi : 26 Mart 2025

: 26 Mart 2025 Oyuncular: Seth Rogen, Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz

Seth Rogen'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği dizi, köklü bir Hollywood stüdyosunda geçiyor. Hızla değişen bir sektörde ayakta kalmaya çalışan bustüdyoda yönetici olan Matt Remick'in, her gün başka bir krizle başa çıkması gerekiyor. The Studio yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar arasındaki karmaşık ilişkiler üzerinden Hollywood’un dinamiklerini ele alıyor.

Murderbot

Tam Boyutta Gör Çekimlerine mart ayında başlanan Murderbot için henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin 2025 bitmeden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Alexander Skarsgård, David Dastmalchian, Tamara Podemski

Murderbot, Martha Wells'in Türkçeye "Tüm Sistemler Çöktü - Katilbot Günlükleri" adıyla çevrilen bilim-kurgu romanının bir uyarlaması olacak. Kitabın tanıtım yazısı şöyle. "Uzak bir gezegende, yüzey testi yapan bir grup biliminsanına, kendisine 'Katilbot' diyen ve kendi idari modülünü hacklediği için bilinç kazanmış bir güvenlik androidi kiralanır. İnsanlardan çekinen ve dikkatleri üzerine çekmek istemeyen Katilbot'un tek yapmak istediği görevini başarıyla yerine getirip insanların onu rahat bırakmasıdır. Ancak komşu bir araştırma ekibinden haber alınamadığında gerçeği ortaya çıkarmak Katilbot'a kalacaktır."

The Madison

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok izlenen dizilerinden olan Yellowstone bu yıl ekranlara veda etmiş olsa da Yellowstone'un başlattığı seri spin-off dizileriyle devam edecek. Bu spin-off dizilerinin ilki olan The Madison, 2025'te izleyici ile buluşacak.

Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Patrick J. Adams, Matthew Fox, Kevin Zegers

Yellowstone gibi The Madison da Montana kırsalında geçiyor. Ama bu kez hikâyenin merkezinde Dutton ailesi değil, New York'tan Montana'ya taşınan McIntosh ailesi yer alıyor.

American Primeval

Tam Boyutta Gör 2025'te Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici yapımlardan biri de western dizisi American Primeval olacak.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 9 Ocak 2025

: 9 Ocak 2025 Oyuncular: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Jai Courtney, Shea Whigham, Dane DeHaan

1857 Amerikası'nda, Vahşi Batı'da geçen American Primeval, bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Dizi, hem kamera arkasında hem de oyuncu kadrosunda tanıdık isimler barındırıyor. The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.

The Abandons

Tam Boyutta Gör 2025'te Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer western dizisi de The Abandons olacak. Aynı American Primeval gibi 1850'lerde geçen dizi, Sons of Anarchy'nin yaratıcısı olan Kurt Sutter'ın imzasını taşımasıyla dikkat çekiyor.

Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Lena Headey, Gillian Anderson, Lucas Till, Nick Robinson

The Abandons, Vahşi Batı'da geçen bir intikam hikâyesini ekranlara taşıyacak. Hikâyenin merkezinde İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.

Ironheart

Tam Boyutta Gör 2025'te izleyicilerle buluşacak Marvel dizilerinden biri de Ironheart olacak. Dizi, çizgiromanlarda Iron Man'in rolünü devralan Riri Williams karakterine odaklanıyor.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi : 24 Haziran 2025

: 24 Haziran 2025 Oyuncular: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich

Ironheart, kısıtlı imkânlarına rağmen kendi Iron Man kıyafetini geliştiren genç mühendis Riri Williams’ın kahramanlık yolunda ilk adımları atmasını anlatacak. Karaktere ilk olarak Black Panther: Wakanda Forever'da gördüğümüz Dominique Thorne hayat veriyor.

Wonder Man

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak bir diğer Marvel dizisi de Wonder Man olacak. Ironheart gibi Wonder Man de Marvel Sinematik Evreni'nin parçası olacak.

Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi : Aralık 2025

: Aralık 2025 Oyuncular: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris

Yahya Abdul-Mateen II’nin Simon Williams/Wonder Man karakterini canlandırdığı dizide Ben Kingsley, daha önce Iron Man 2 ve Shang-Chi'de gördüğümüz Trevor Slattery rolüyle geri dönüyor. Komedi türünden de beslenen dizide Wonder Man, süper güçlere kavuşan bir Hollywood yıldızı olarak karşımıza çıkacak. Williams'ın insanlara yardım etmekten ziyade şan şöhretle ilgileniyor olması, kahramanlık hikâyesini fazlasyıla karmaşıklaştıracak.

Task

Tam Boyutta Gör Oscar adayı oyuncu Mark Ruffalo'nun başrolünü üstlendiği Task, 2025'te HBO'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri olacak.

Platform : HBO

: HBO Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones

Suç türünde bir mini dizi olan Task, Mare of Easttown ile övgü toplayan Brad Ingelsby'nin imzasını taşıyor. Dizi, yüksek riskli bir görev için bir araya getirilen uluslararası bir grup ajanın hikâyesini anlatıyor. Philadelphia boyunca gerçekleşen uyuşturucu evi soygunlarını araştıran ajan grubu, karşılarında hiç beklemedikleri bir soyguncu buluyor.

Criminal

Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi : 2025

: 2025 Oyuncular: Charlie Hunnam, Richard Jenkins, Adria Arjona, Emilia Clarke, Luke Evans, Logan Browning

Criminal, birden fazla suç ailesinin farklı jenerasyona yayılan hikâyesini ve bu aileleri birbirlerine bağlayan cinayetler ağını konu alıyor. Çizgi romanın yaratıcısı olan Ed Brubaker, dizinin de başında yer alıyor.

