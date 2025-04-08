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    Anlık Bildirim

    HBO ve Max'in bu yıl çıkacak dizileri yeni bir tanıtım videosuyla duyuruldu

    Bu yıl bitmeden HBO ve Max'te izleyici ile buluşacak diziler için bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoda The Last of Us ve It: Welcome to Derry gibi merakla beklenen yapımlardan da görüntüler var.
    HBO Max Tam Boyutta Gör
    The Sopranos'tan Game of Thrones'a, The Wire'dan Deadwood'a birbirinden kaliteli yapımları izleyici ile buluşturan HBO, bugün yeni yapımlarını en heyecanla beklediğimiz TV kanalı konumunda. Artık Max platformu üzerinden global pazara da açılan HBO, bu yıl da dikkat çekici yapımları izleyici ile buluşturacak.

    The Last of Us ve Peacemaker Yeni Sezonlarıyla Geri Dönüyor

    Hem HBO dizilerini hem de kendi orijina yapımlarını izleyici ile buluşturan Max platformu, bugün bir tanıtım videosu yayınlayarak 2025'te izleyicileri hangi yapımların beklediğini duyurdu. Söz konusu bu videoda The Last of Us, Peacemaker, IT: Welcome to Derry gibi heyecanla beklenen dizilerden yeni görüntüler yer alıyor.

    Bu yıl Max'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici dizilerin başında IT serisinin öncesinde geçen IT: Welcome to Derry geliyor. Onun yanı sıra J.J. Abrams imzalı Duster ve Mark Ruffalo'nun başrolünü üstlendiği suç dizisi Tusk da bu yıl izleyici karşısına çıkacak. Diğer yandan yeni sezonlarıyla ekranlara dönecek diziler arasında ise The Last of Us ve Peacemaker'ın yanı sıra The Gilded Age, Hacks, The Righteous Gemstones gibi yapımlar bulunuyor.

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    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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