2025'te gösterime girecek en heyecan verici 30 film

- 2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri 🍿
- 1️⃣ Avatar 3 (Avatar: Fire and Ash)
- 2️⃣ Superman
- 3️⃣ Peaky Blinders
- 4️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)
- 5️⃣ The Battle of Baktan Cross
- 6️⃣ The Phoenician Scheme
- 7️⃣ The Fantastic Four: First Steps
- 8️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)
- 9️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)
- 🔟 Jurassic World: Rebirth
- Mickey 17
- Frankenstein
- Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- No Other Choice
- Tron: Ares
- Predator: Badlands
- The Running Man
- Mortal Kombat 2
- The Smashing Machine
- Bugonia
- Ballerina
- Thunderbolts*
- In the Grey / The Fountain of Youth
- Sihirbazlar Çetesi 3 (Now You See Me 3)
- The Electric State
- Elio
- Kurt Adam (Wolf Man)
- Caught Stealing
- Michael
- Yorumlar
2024 sinemaseverler için öyle uzun süre akıllarda kalacak bir yıl olmadı açıkçası. Özellikle ödüllü filmlerin gösterime girdiği kış ayları önceki yıllara kıyasla epey sönük geçti. Neyse ki 2025 sinema için çok daha verimli bir yıl olacak gibi görünüyor. Yeni yılda Superman, Avatar 3, 28 Days Later gibi gişe potansiyeli yüksek filmler gösterime girerken; Paul Thomas Anderson, Alejandro G. Iñárritu, Guillermo Del Toro gibi usta yönetmenler de yeni filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.
2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri 🍿
Listeyi yaparken, 2025'te gösterime gireceği kesinleşmiş olan filmleri değerlendirmeye aldık. 2025'te gösterime girebileceği konuşulsa da 2026'ya kalma ihtimali de olan filmleri ise liste dışı tuttuk. İşte 2025'in en heyecanla beklenen filmleri:
1️⃣ Avatar 3 (Avatar: Fire and Ash)
- Yönetmen: James Cameron
- Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Vizyon Tarihi: 19 Aralık 2025
Avatar 2'de su halkına odaklanan Cameron, bu kez sinemaseverleri Pandora’nın Ateş Halkı ile tanıştıracak. Film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu alıyor. Bu yeni bölge, Pandora’nın şu ana kadar görülmeyen yüzünü gözler önüne serecek. Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.
2️⃣ Superman
- Yönetmen: James Gunn
- Oyuncular: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced
- Tür: Süper kahraman, Fantastik
- Vizyon Tarihi: 11 Temmuz 2025
James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da göreceğiz.
3️⃣ Peaky Blinders
- Yönetmen: Steven Knight
- Oyuncular: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham
- Tür: Suç, Drama
- Vizyon Tarihi: 2025
Tommy Shelby ve suç ailesinin maceralarını anlatmaya devam edecek olan film, dizinin ana ekibini yeniden bir araya getiriyor. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolünde geri döndüğü filmde diziden tanıdığımız Paul Anderson, Sophie Rundle ve Tom Hardy gibi isimler de yer alıyor. Film, Tommy Shelby’nin dizinin finalindeki olaylardan sonra ailesini koruma ve imparatorluğunu yeniden inşa etme çabasını konu alıyor. Hikâye bu kez Avrupa’daki yeni organize suç ağı ve ortaya çıkan beklenmedik bir düşman üzerine yoğunlaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth gibi ünlü isimler de yer alıyor
4️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)
- Yönetmen: Danny Boyle
- Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes
- Tür: Korku, Gerilim
- Vizyon Tarihi: 20 Haziran 2025
İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.
5️⃣ The Battle of Baktan Cross
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall
- Tür: Drama, Suç
- ABD Vizyon Tarihi: 8 Ağustos 2025
Paul Thomas Anderson imzası taşımasıyla yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan bu filmin adı henüz açıklanmamış olsa da daha önce gelen söylentierlde filmden The Batlle of Baktan Cross adıyla söz ediliyordu. Yönetmenin bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olacak The Battle of Baktan Cross'un başrolünde yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio yer alıyor. Filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı ama setten gelen fotoğraflar bunun 80'ler Kaliforniyası'nda geçen bir film olacağını gösteriyor.
6️⃣ The Phoenician Scheme
- Yönetmen: Wes Anderson
- Oyuncular: Benicio del Toro, Bill Murray, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch,Willem Dafoe, Bryan Cranston, Michael Cera
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Vizyon Tarihi: 2025
The Phoenician Scheme, Wes Anderson usulü bir casusluk hikâyesi anlatacak. Hikâyenin merkezinde ise araları açık olan bir baba kız olacak. Oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin aile içi gerginlikler, ihanetler ve etik olarak tartışmalı kararlarla bezeli bir hikâye anlatacağı söyleniyor.
7️⃣ The Fantastic Four: First Steps
- Yönetmen: Matt Shakman
- Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner
- Tür: Süper Kahraman, Fantastik
- Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2025
WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.
8️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)
- Yönetmen: Julius Onah
- Oyuncular: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar
- Tür: Süper kahraman, Aksiyon
- Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2025
Avengers: Endgame'in sonunda Kaptan Amerika rolünü Steve Rogers'tan devralan Sam Wilson, bu filmde yeni Kaptan Amerika olarak karşımıza çıkacak. Film, Sam Wilson'ın yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile bir görüşmesinin ardından kendini uluslararası bir krizin ortasında bulmasını konu alacak.
9️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)
- Yönetmen: Christopher McQuarrie
- Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby
- Tür: Aksiyon, Macera
- Vizyon Tarihi: 23 Mayıs 2025
Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.
🔟 Jurassic World: Rebirth
- Yönetmen: Gareth Edwards
- Oyuncular: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend
- Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 4 Temmuz 2025
Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.
Mickey 17
- Yönetmen: Bong Joon-ho
- Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie
- Tür: Bilim-kurgu
- Vizyon Tarihi: 18 Nisan 2025
Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.
Frankenstein
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz
- Tür: Drama, Bilim-kurgu
- Gösterim Tarihi: 2025 (Netflix)
Netflix'in 2025'te izleyicilere sunacağı en dikkat çekici yapımların başında gelen Frankenstein, artık herkesin bildiği bu klasik hikâyenin sonrasında yaşananları konu alıyor. Dr. Pretorius, Dr. Frankenstein'ın deneylerini devam ettirebilmek için, 40 yıl önce bir yangında öldüğü düşünülen Canavar'ın izini sürmeye başlıyor.
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
- Yönetmen: Rian Johsnon
- Oyuncular: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny
- Tür: Gizem, Suç
- Gösterim Tarihi: 2025 (Netflix)
Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Blanc'ın bu kez nasıl bir gizemin içine çekileceği şimdilik gizli tutuluyor
No Other Choice
- Yönetmen: Park Chan-wook
- Oyuncular: Yoo Yeon-seok, Lee Byung-hun, Son Ye-jin
- Tür: Suç, Drama
- Vizyon Tarihi: 2025
Bruno bir kağıt şirketinde orta kademe bir yöneticidir. Her ne kadar işini sevse de işten ayrılmanın kendisi için bir fırsat olabileceğini düşünmektir. Ama işsiz kalıp iki yıl boyunca kendisine uygun bir pozisyon bulamayınca, bu umudu çaresizliğe dönüşür. Bu sırada eşi evi geçindirebilmek için iki işte birden çalışmaktadır. Çiftin orta sınıftaki yeri tehlikeye girerken, evlilikleri de çatırdamaya başlar. Bu çaresizlik Bruno’yu korkunç bir plana iter. Gözüne kestirdiği işi alabilmek için o pozisyona başvuran diğer herkesi öldürecek, böylece geriye kalan tek aday kendisi olacaktır.
Tron: Ares
- Yönetmen: Joachim Rønning
- Oyuncular: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Vizyon Tarihi: 10 Ekim 2025
İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.
Predator: Badlands
- Yönetmen: Dan Trachtenberg
- Oyuncular: Elle Fanning
- Tür: Korku, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2025
Prey gibi Badlands de Predator'ların parçası olduğu münferit bir hikâye anlatacak. Yani Prey'in devam filmi olmayacak. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da işin içinde Prey ekibinin olması Predator: Badlands'i yılın en merakla beklenen filmlerinden biri yapmaya yetiyor.
The Running Man
- Yönetmen: Edgar Wright
- Oyuncular: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera
- Tür: Bilim-kurgu, Aksiyon
- Vizyon Tarihi: 21 Kasım 2025
The Running Man, aynı adlı Stephen King romanının bir uyarlaması olacak. King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.
Mortal Kombat 2
- Yönetmen: Simon McQuoid
- Oyuncular: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano
- Tür: Dövüş, Fantastik
- Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2025
İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Yeni Mortal Kombat filminin konusu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı.
F1
- Yönetmen: Joseph Kosinski
- Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
- Tür: Yarış, Spor
- Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025
300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
The Smashing Machine
- Yönetmen: Benny Safdie
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten
- Tür: Drama, Biyografi
- Vizyon Tarihi: 2025
Benny Safdie imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor. Filmden yayınlanan ilk görsel, Dwayne Johnson'ın bu karaktere hayat vermek için prostetik makyajla ciddi bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor..
Bugonia
- Yönetmen: Yorgos Lanthimos
- Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone
- Tür: Komedi, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2025
Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.
Ballerina
- Yönetmen: Len Wiseman
- Oyuncular: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves
- Tür: Aksiyon
- Vizyon Tarihi: 6 Haziran 2025
Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.
Thunderbolts*
- Yönetmen: Jake Schreier
- Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2025
Thunderbolts ekibinde Yelena Belova, Winter Soldier, Ghost, John Walker, Taskmaster, Red Guardian gibi karakterler yer alıyor.
In the Grey / The Fountain of Youth
- Yönetmen: Guy Ritchie
- Tür: Aksiyon, Macera
- Vizyon Tarihi: 2025
The Fountain of Youth'un başrollerinde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez yer alıyor. Indiana Jones'a benzetilen bu film, efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için yıllar sonra bir araya gelen iki yetişkin kardeşi takip ediyor.
In the Grey'in başrollerinde ise Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez ve Rosamund Pike yer alıyor. Aksiyon türündeki filmde Cavill ve Gyllenhaal, görevleri tehlikeli bölgelere sızıp buradan birilerini tahliye etmek olan iki ajana hayat veriyor.
Sihirbazlar Çetesi 3 (Now You See Me 3)
- Yönetmen: Ruben Fleischer
- Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike
- Tür: Suç, Aksiyon
- Vizyon Tarihi: 14 Kasım 2025
Ana ekibi yeniden bir araya toplayan üçüncü filmin konusu şimdilik sır gibi saklanıyor. Ancak yine çeşitli akıl oyunları ve büyük prodüksiyonlu illüzyonlar görmeyi bekleyebiliriz.
The Electric State
- Yönetmen: Russo Kardeşler
- Oyuncular: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan
- Tür: Bilim-kurgu, Macera
- Gösterim Tarihi: 14 Mart (Netflix)
The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.
Elio
- Yönetmen: Adrian Molina
- Tür: Animasyon
- Vizyon Tarihi: 3 Haziran 2025
Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.
Kurt Adam (Wolf Man)
- Yönetmen: Leigh Whannell
- Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger
- Tür: Korku
- Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2025
Upgrade ve The Invisible Man gibi iki dikkat çekici filme imza atan Leigh Whannell'in yönettiği Wolf Man, bu klasik hikâyeye daha kanlı, daha karanlık bir yorum getirecek. Hatta bunun hikâyenin body horror tarafına ağırlık veren bir film olacağı söyleniyor.
Caught Stealing
- Yönetmen: Daren Aronofsky
- Oyuncular: Austin Butler, Zoë Kravitz, Vincent D'Onofrio, Matt Smith
- Tür: Suç
- Vizyon Tarihi: 2025
Charlie Huston’ın aynı adlı romanından uyarlanan Caught Stealing, 90’lı yılların New York’unda geçiyor ve beyzbol kariyeri hüsranla sonuçlanan Hank Thompson’a odaklanıyor. Film, istemeden New York’un yer altı dünyasının içine çekilen Hank’in hayatta kalma mücadelesini anlatacak.
Michael
- Yönetmen: Antoine Fuqua
- Oyuncular:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller
- Tür: Biyografi
- Vizyon Tarihi: 3 Ekim 2025
Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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