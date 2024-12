2025'te gösterime girecek en heyecan verici 30 film

2024 sinemaseverler için öyle uzun süre akıllarda kalacak bir yıl olmadı açıkçası. Özellikle ödüllü filmlerin gösterime girdiği kış ayları önceki yıllara kıyasla epey sönük geçti. Neyse ki 2025 sinema için çok daha verimli bir yıl olacak gibi görünüyor. Yeni yılda Superman, Avatar 3, 28 Days Later gibi gişe potansiyeli yüksek filmler gösterime girerken; Paul Thomas Anderson, Alejandro G. Iñárritu, Guillermo Del Toro gibi usta yönetmenler de yeni filmlerini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

2025'in En Heyecanla Beklenen Filmleri 🍿

Listeyi yaparken, 2025'te gösterime gireceği kesinleşmiş olan filmleri değerlendirmeye aldık. 2025'te gösterime girebileceği konuşulsa da 2026'ya kalma ihtimali de olan filmleri ise liste dışı tuttuk. İşte 2025'in en heyecanla beklenen filmleri:

1️⃣ Avatar 3 (Avatar: Fire and Ash)

Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Vizyon Tarihi: 19 Aralık 2025

Avatar 2'de su halkına odaklanan Cameron, bu kez sinemaseverleri Pandora’nın Ateş Halkı ile tanıştıracak. Film, Sully ailesinin yeni bir yerleşim yeri arayışını ve Ateş Halkı ile yaşadıkları ilk teması konu alıyor. Bu yeni bölge, Pandora’nın şu ana kadar görülmeyen yüzünü gözler önüne serecek. Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor.

2️⃣ Superman

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, bunun da etkisiyle 2025'in en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alıyor. Filmin geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragmanının izlenme rekoru kırması da bunu gösteriyor.

Yönetmen : James Gunn

: James Gunn Oyuncular : David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced

: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced Tür : Süper kahraman, Fantastik

: Süper kahraman, Fantastik Vizyon Tarihi: 11 Temmuz 2025

James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da göreceğiz.

3️⃣ Peaky Blinders

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen dizilerinden olan Peaky Blinders, hikâyesini bir filmle devam ettirecek.

Yönetmen : Steven Knight

: Steven Knight Oyuncular : Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham

: Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Vizyon Tarihi: 2025

Tommy Shelby ve suç ailesinin maceralarını anlatmaya devam edecek olan film, dizinin ana ekibini yeniden bir araya getiriyor. Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolünde geri döndüğü filmde diziden tanıdığımız Paul Anderson, Sophie Rundle ve Tom Hardy gibi isimler de yer alıyor. Film, Tommy Shelby’nin dizinin finalindeki olaylardan sonra ailesini koruma ve imparatorluğunu yeniden inşa etme çabasını konu alıyor. Hikâye bu kez Avrupa’daki yeni organize suç ağı ve ortaya çıkan beklenmedik bir düşman üzerine yoğunlaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth gibi ünlü isimler de yer alıyor

4️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Tam Boyutta Gör 2025'te sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de 28 Days Later'ın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Years Later olacak.

Yönetmen : Danny Boyle

: Danny Boyle Oyuncular : Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Vizyon Tarihi: 20 Haziran 2025

İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

5️⃣ The Battle of Baktan Cross

Tam Boyutta Gör There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson, 2025'ye yeni bir filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yönetmen : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall

: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç ABD Vizyon Tarihi: 8 Ağustos 2025

Paul Thomas Anderson imzası taşımasıyla yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan bu filmin adı henüz açıklanmamış olsa da daha önce gelen söylentierlde filmden The Batlle of Baktan Cross adıyla söz ediliyordu. Yönetmenin bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olacak The Battle of Baktan Cross'un başrolünde yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio yer alıyor. Filmin konusu hakkında bilinenler kısıtlı ama setten gelen fotoğraflar bunun 80'ler Kaliforniyası'nda geçen bir film olacağını gösteriyor.

6️⃣ The Phoenician Scheme

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en nevi şahsına münhasır yönetmenlerinden olan Wes Anderson, 2025'te yine yıldız oyuncularla dolu bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Yönetmen : Wes Anderson

: Wes Anderson Oyuncular : Benicio del Toro, Bill Murray, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch,Willem Dafoe, Bryan Cranston, Michael Cera

: Benicio del Toro, Bill Murray, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch,Willem Dafoe, Bryan Cranston, Michael Cera Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Vizyon Tarihi: 2025

The Phoenician Scheme, Wes Anderson usulü bir casusluk hikâyesi anlatacak. Hikâyenin merkezinde ise araları açık olan bir baba kız olacak. Oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmin aile içi gerginlikler, ihanetler ve etik olarak tartışmalı kararlarla bezeli bir hikâye anlatacağı söyleniyor.

7️⃣ The Fantastic Four: First Steps

Tam Boyutta Gör Marvel'ın en sevilen kahramanları arasında yer alan Fantastik Dörtlü, nihayet Marvel Sinematik Evreni'ne katılıyor.

Yönetmen : Matt Shakman

: Matt Shakman Oyuncular : Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner

: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2025

WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.

8️⃣ Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya (Captain America: Brave New World)

Tam Boyutta Gör 2025'te sinemaseverlerle buluşacak bir diğer Marvel filmi de yeni Kaptan Amerika filmi olacak.

Yönetmen : Julius Onah

: Julius Onah Oyuncular : Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar

: Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Rosa Salazar Tür : Süper kahraman, Aksiyon

: Süper kahraman, Aksiyon Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2025

Avengers: Endgame'in sonunda Kaptan Amerika rolünü Steve Rogers'tan devralan Sam Wilson, bu filmde yeni Kaptan Amerika olarak karşımıza çıkacak. Film, Sam Wilson'ın yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile bir görüşmesinin ardından kendini uluslararası bir krizin ortasında bulmasını konu alacak.

9️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, 2025'te çıkacak sekizinci filmiyle final yapacak.

Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular : Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Vizyon Tarihi: 23 Mayıs 2025

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettirecek olan Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

🔟 Jurassic World: Rebirth

Tam Boyutta Gör 2025'te çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri de Jurassic World: Rebirth olacak. Jurassic World serisiiçin yeni bir sayfa açacakolan Rebirth, bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

Yönetmen : Gareth Edwards

: Gareth Edwards Oyuncular : Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend

: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 4 Temmuz 2025

Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

Mickey 17

Tam Boyutta Gör Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli sinemacı Bong Joon-ho'nun uzun süredir beklenen yeni filmi Mickey 17, nihayet 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen : Bong Joon-ho

: Bong Joon-ho Oyuncular : Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie Tür : Bilim-kurgu

: Bilim-kurgu Vizyon Tarihi: 18 Nisan 2025

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

Frankenstein

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, The Shape of Water), yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Frankenstein filmini nihayet 2025'te sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yönetmen : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro Oyuncular : Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz

: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz Tür : Drama, Bilim-kurgu

: Drama, Bilim-kurgu Gösterim Tarihi: 2025 (Netflix)

Netflix'in 2025'te izleyicilere sunacağı en dikkat çekici yapımların başında gelen Frankenstein, artık herkesin bildiği bu klasik hikâyenin sonrasında yaşananları konu alıyor. Dr. Pretorius, Dr. Frankenstein'ın deneylerini devam ettirebilmek için, 40 yıl önce bir yangında öldüğü düşünülen Canavar'ın izini sürmeye başlıyor.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Tam Boyutta Gör Netflix'in büyük başarı yakalayan Knives Out serisi, bu yıl üçüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yönetmen : Rian Johsnon

: Rian Johsnon Oyuncular : Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny

: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny Tür : Gizem, Suç

: Gizem, Suç Gösterim Tarihi: 2025 (Netflix)

Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Blanc'ın bu kez nasıl bir gizemin içine çekileceği şimdilik gizli tutuluyor

No Other Choice

Tam Boyutta Gör No Other Choice, Güney Kore sinemasının en başarılı yönetmenlerinden olan Park Chan-wook (Oldboy)'un imzasını taşımasıyla merak uyandrıyor.

Yönetmen : Park Chan-wook

: Park Chan-wook Oyuncular : Yoo Yeon-seok, Lee Byung-hun, Son Ye-jin

: Yoo Yeon-seok, Lee Byung-hun, Son Ye-jin Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Vizyon Tarihi: 2025

Bruno bir kağıt şirketinde orta kademe bir yöneticidir. Her ne kadar işini sevse de işten ayrılmanın kendisi için bir fırsat olabileceğini düşünmektir. Ama işsiz kalıp iki yıl boyunca kendisine uygun bir pozisyon bulamayınca, bu umudu çaresizliğe dönüşür. Bu sırada eşi evi geçindirebilmek için iki işte birden çalışmaktadır. Çiftin orta sınıftaki yeri tehlikeye girerken, evlilikleri de çatırdamaya başlar. Bu çaresizlik Bruno’yu korkunç bir plana iter. Gözüne kestirdiği işi alabilmek için o pozisyona başvuran diğer herkesi öldürecek, böylece geriye kalan tek aday kendisi olacaktır.

Tron: Ares

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu klasiği Tron'un hikâyesini devam ettirecek olan Tron: Ares, sevilen bu seriye yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Filmin yönetmen koltuğunda daha önce Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ve Maleficent: Mistress of Evil gibi büyük bütçeli yapımlara imza atan Joachim Rønning oturuyor.

Yönetmen : Joachim Rønning

: Joachim Rønning Oyuncular : Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee

: Jared Leto, Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Vizyon Tarihi: 10 Ekim 2025

İlk Tron filmi, Jeff Bridges'ın hayat verdiği Kevin Flynn'in dijital dünyanın içine çekilmesini anlatıyordu. 2010 yapımı devam filmi Tron: Legacy de aynı formülü uyguladı fakat bu kez hikâyenin merkezine Kevin'ın oğlunu koydu. Tron: Ares ise bu hikâyeyi tersine çevirecek. Bu kez gerçek hayattan bir kişinin dijital dünyanın içine dalmasını değil, Ares adlı bir yazılımın gerçek dünyaya ilk adımını atmasını izleyeceğiz.

Predator: Badlands

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı Prey ile Predator serisine yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg, Badlands ile bu evrende geçen hikâyeler anlatmaya devam edecek.

Yönetmen : Dan Trachtenberg

: Dan Trachtenberg Oyuncular : Elle Fanning

: Elle Fanning Tür : Korku, Bilim-Kurgu

: Korku, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2025

Prey gibi Badlands de Predator'ların parçası olduğu münferit bir hikâye anlatacak. Yani Prey'in devam filmi olmayacak. Filmin konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da işin içinde Prey ekibinin olması Predator: Badlands'i yılın en merakla beklenen filmlerinden biri yapmaya yetiyor.

The Running Man

Tam Boyutta Gör Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver)’ın uzun süredir hayata geçirmeye çalıştığı The Running Man, nihayet 2025'te sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen : Edgar Wright

: Edgar Wright Oyuncular : Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera

: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera Tür : Bilim-kurgu, Aksiyon

: Bilim-kurgu, Aksiyon Vizyon Tarihi: 21 Kasım 2025

The Running Man, aynı adlı Stephen King romanının bir uyarlaması olacak. King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.

Mortal Kombat 2

Yönetmen : Simon McQuoid

: Simon McQuoid Oyuncular : Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano

: Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Lewis Tan, Tadanobu Asano Tür : Dövüş, Fantastik

: Dövüş, Fantastik Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2025

İlk filmin ana ekibinin geri döndüğü devam filminde ekibe bu kez The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban da katılıyor. Urban, oyunlardan tanıdığımız Johnny Cage karakterine hayat veriyor. Yeni Mortal Kombat filminin konusu hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı.

F1

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.

Yönetmen : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Oyuncular : Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem

: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem Tür : Yarış, Spor

: Yarış, Spor Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025

300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

The Smashing Machine

Tam Boyutta Gör Uncut Gems ile adını geniş kitlelere duyuran Safdie Kardeşler, 2025'te ayrı ayrı çektikleri filmlerle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Benny Safdie'nin yeni filmi The Smashing Machine, Josh Safdie'nin yeni filmi ise Marty Supreme olacak.

Yönetmen : Benny Safdie

: Benny Safdie Oyuncular : Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten

: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Vizyon Tarihi: 2025

Benny Safdie imzalı The Smashing Machine'in başrolünde ünlü oyuncu Dwayne Johnson yer alıyor. Film, MMA ve UFC şampiyonu Mark Kerr'in hikâyesini analtıyor. Filmden yayınlanan ilk görsel, Dwayne Johnson'ın bu karaktere hayat vermek için prostetik makyajla ciddi bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor..

Bugonia

Tam Boyutta Gör Alternatif sinemanın en sevilen yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos (Dogtooth, Poor Things), bu yıl yeni filmi Bugonia'yı sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yönetmen : Yorgos Lanthimos

: Yorgos Lanthimos Oyuncular : Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone

: Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone Tür : Komedi, Bilim-Kurgu

: Komedi, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2025

Save the Green Planet! adlı Güney Kore filminin yeniden çevrimi olan Bugonia, komplo teorilerine inanan iki kişinin, dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğunu düşündükleri meşhur bir CEO’yu kaçırmasını konu alıyor.

Ballerina

Tam Boyutta Gör John Wick'in spin-off filmi Ballerina, 2025'te sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici aksiyon filmleri arasında yer alıyor.

Yönetmen : Len Wiseman

: Len Wiseman Oyuncular : Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves

: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves Tür : Aksiyon

: Aksiyon Vizyon Tarihi: 6 Haziran 2025

Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

Thunderbolts*

Tam Boyutta Gör 2025'te sinemaseverlerle buluşacak Marvel filmlerinden biri de Thunderbolts olacak. Marvel'ın Suicide Squad'ı olarak tanımlayabileceğimiz Thunderbolts, normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan karakterleri tek bir ekipte toplayacak.

Yönetmen : Jake Schreier

: Jake Schreier Oyuncular : Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell

: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Vizyon Tarihi: 2 Mayıs 2025

Thunderbolts ekibinde Yelena Belova, Winter Soldier, Ghost, John Walker, Taskmaster, Red Guardian gibi karakterler yer alıyor.

In the Grey / The Fountain of Youth

Tam Boyutta Gör 2025'te iki Guy Ritchie filmi birden çıkacak. Bunlardan biri In the Grey, diğeri ise The Fountain of Youth olacak.

Yönetmen : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Vizyon Tarihi: 2025

The Fountain of Youth'un başrollerinde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez yer alıyor. Indiana Jones'a benzetilen bu film, efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için yıllar sonra bir araya gelen iki yetişkin kardeşi takip ediyor.

In the Grey'in başrollerinde ise Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez ve Rosamund Pike yer alıyor. Aksiyon türündeki filmde Cavill ve Gyllenhaal, görevleri tehlikeli bölgelere sızıp buradan birilerini tahliye etmek olan iki ajana hayat veriyor.

Sihirbazlar Çetesi 3 (Now You See Me 3)

Now You See Me serisi dokuz yıl aranın ardından yeni bir filmle geri dönüyor. Yönetmen değişikliğine giden seriin üçüncü filmini Ruben Fleischer (Zombieland, Uncharted) yönetiyor.

Yönetmen : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Oyuncular : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike

: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Vizyon Tarihi: 14 Kasım 2025

Ana ekibi yeniden bir araya toplayan üçüncü filmin konusu şimdilik sır gibi saklanıyor. Ancak yine çeşitli akıl oyunları ve büyük prodüksiyonlu illüzyonlar görmeyi bekleyebiliriz.

The Electric State

Tam Boyutta Gör 2025'te Netflix'te izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de The Electric State olacak. Avengers: Infinity War ve Endgame ile tanınan Russo Kardeşler'in yönettiği film, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olma özelliğini taşıyor.

Yönetmen : Russo Kardeşler

: Russo Kardeşler Oyuncular : Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan

: Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Woody Harrelson, Ke Huy Quan Tür : Bilim-kurgu, Macera

: Bilim-kurgu, Macera Gösterim Tarihi: 14 Mart (Netflix)

The Electric State, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

Elio

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında sinemaseverleri bekleyen en dikkat çekici filmlerden biri Elio. Zira Elio, Pixar stüdyosunun imzasını taşıyor.

Yönetmen : Adrian Molina

: Adrian Molina Tür : Animasyon

: Animasyon Vizyon Tarihi: 3 Haziran 2025

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

Kurt Adam (Wolf Man)

Tam Boyutta Gör Korku meraklıları için 2025'te çıkacak en dikkat çekici yapımlardan biri yeni Kurt Adam filmi olacak.

Yönetmen : Leigh Whannell

: Leigh Whannell Oyuncular : Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger

: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger Tür : Korku

: Korku Vizyon Tarihi: 24 Ocak 2025

Upgrade ve The Invisible Man gibi iki dikkat çekici filme imza atan Leigh Whannell'in yönettiği Wolf Man, bu klasik hikâyeye daha kanlı, daha karanlık bir yorum getirecek. Hatta bunun hikâyenin body horror tarafına ağırlık veren bir film olacağı söyleniyor.

Caught Stealing

Tam Boyutta Gör The Fountain, Requiem for a Dream, Pi gibi unutulmaz filmlere imza atan Darren Aronofsky son dönemde eski günlerini aratıyor olsa da hâlâ yeni filmlerini merakla beklediğimiz yönetmenler arasında yer alıyor. Bu yüzden yönetmenin yeni filmi Caught Stealing de merakla bekleniyor.

Yönetmen : Daren Aronofsky

: Daren Aronofsky Oyuncular : Austin Butler, Zoë Kravitz, Vincent D'Onofrio, Matt Smith

: Austin Butler, Zoë Kravitz, Vincent D'Onofrio, Matt Smith Tür : Suç

: Suç Vizyon Tarihi: 2025

Charlie Huston’ın aynı adlı romanından uyarlanan Caught Stealing, 90’lı yılların New York’unda geçiyor ve beyzbol kariyeri hüsranla sonuçlanan Hank Thompson’a odaklanıyor. Film, istemeden New York’un yer altı dünyasının içine çekilen Hank’in hayatta kalma mücadelesini anlatacak.

Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olsa da şarkıcının hala ciddi bir hayran kitlesi bulunuyor. Bu yüzden, ailesinin izniyle çekilen ve şarkıları kullanılan bu biyografi filminin 2025'in en çok konuşulan filmlerinden biri olması bekleniyor.

Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular :Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller Tür : Biyografi

: Biyografi Vizyon Tarihi: 3 Ekim 2025

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor.

