2025'te ölen ünlü oyuncu yapay zekâ ile geri getirildi; AI versiyonu yeni filmde rol aldı

Tam Boyutta Gör Hollywood'daki meslek birlikleri yapay zekânın sinema dünyasına girmesini engellemek ya da en azından belli başlı sınırlar çizmek için mücadele veriyor olsa da bu sınırlar bir bir aşılmaya devam ediyor. Hollywood'da özellikle oyuncuların kırmızı çizgi olarak gördüğü bir sınır daha aşılmak üzere. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, As Deep as the Grave adını taşıyan yeni bir filmde "rol alması" için AI ile geri getirildi.

Val Kilmer, Yapay Zekâ ile Yeni Bir Filme Eklendi

Aslında bu tamamen Val Kilmer öldükten sonra ortaya çıkmış bir proje değil. Yıllardır gırtlak kanseri ile boğuşan Kilmer, vefatından önce bu filmde rol almak için anlaşmıştı ama sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de film için herhangi bir sahne çekmemişti. Ancak Kilmer'ın kızı, babasının görüntüsünün AI ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden "canlandırıldı". Kilmer'ın karakterinin de yer aldığı ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Ünlü oyuncunun kızı bu projeye ve babasının AI ile filme dâhil edilmesine izin vermiş olsa da Hollywood'da bu kararın tepki çekeceğine şüphe yok. Neticede bu, hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor, hem de "gerçek" bir oyuncuya gidecek rolü yapay zekâya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için tek başına yeterli olmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: