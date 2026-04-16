Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025'te ölen ünlü oyuncu yapay zekâ ile geri getirildi; AI versiyonu yeni filmde rol aldı

    Yapay zekâ, adım adım Hollywood'a sızmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, As Deep as the Grave adlı film için AI ile "geri getirildi".

    Hollywood'daki meslek birlikleri yapay zekânın sinema dünyasına girmesini engellemek ya da en azından belli başlı sınırlar çizmek için mücadele veriyor olsa da bu sınırlar bir bir aşılmaya devam ediyor. Hollywood'da özellikle oyuncuların kırmızı çizgi olarak gördüğü bir sınır daha aşılmak üzere. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, As Deep as the Grave adını taşıyan yeni bir filmde "rol alması" için AI ile geri getirildi.

    Val Kilmer, Yapay Zekâ ile Yeni Bir Filme Eklendi

    Aslında bu tamamen Val Kilmer öldükten sonra ortaya çıkmış bir proje değil. Yıllardır gırtlak kanseri ile boğuşan Kilmer, vefatından önce bu filmde rol almak için anlaşmıştı ama sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de film için herhangi bir sahne çekmemişti. Ancak Kilmer'ın kızı, babasının görüntüsünün AI ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden "canlandırıldı". Kilmer'ın karakterinin de yer aldığı ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    Ünlü oyuncunun kızı bu projeye ve babasının AI ile filme dâhil edilmesine izin vermiş olsa da Hollywood'da bu kararın tepki çekeceğine şüphe yok. Neticede bu, hem oyuncuların mali kazanç peşindeki yakınları tarafından suistimal edilmesine kapı aralıyor, hem de "gerçek" bir oyuncuya gidecek rolü yapay zekâya devrediyor. Bu yüzden işin rıza kısmı da etik tartışmasını kapatmak için tek başına yeterli olmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    proteus 8 professional ramazan tarık ünsal mağdurları age of empires 2 indir aile hekimi sağlık raporu vermiyor hak mahrumiyeti olan araç satılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum