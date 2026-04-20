AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (20 Nisan 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta yapay zekâ dünyasının asıl gündem maddesi ise yapay zekâ kullanımı için çizilen sınırların hızla genişletilmesi oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Yapay Zekânın Kullanımına Dair Sınırlar Yeniden Çiziliyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyası, ChatGPT ile başlayan AI patlamasının ilk günlerinde bu teknolojiyi hep olumlu yönleriyle kitlelere pazarladı; Tıpta yapacağı devrimler, yaratacağı yeni ilaçlar, bulacağı yeni çözümler... Yapay zekâ, her zaman insanlığın yararına çalışan bir güç olacaktı. Öyle ki bu teknolojinin asla silanlandırılmayacağını ya da insanlara zarar vermek için kullanılmayacağını söyleyen manifestolar, iç tüzükler hazırlandı. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık bu toz pembe vaatlerin yerini çok daha karanlık bir gerçeklik almış durumda. Bu hafta üst üste gelen haberler, yapay zekâda önemli bir eşiğin aşıldığını gösteriyor. Verilen o sözler çoktan unutuldu ve yapay zekânın kullanımına dair sınırlar yeniden çizildi. Artık her şey serbest.

Bu dönüşümün en belirgin göstergesi Palantir'in yayımladığı "Teknolojik Cumhuriyet" manifestosu oldu. Sosyal medyada "karanlık manifesto" olarak anılmaya başlanan 22 maddelik bu metin (detaylarına buradan ulaşabilirsiniz), yapay zekânın artık başkalarına karşı kullanılabilecek bir silaha dönüştüğünü açıkça gözler önüne serdi. ABD'de giderek güçlenenPalantir, malumun ilanı diyebileceğimiz bu manifestoyla birlikte, yapay zekânın askeri alanda öldürmek için kullanılmasının da "mübah" olduğunu savundu.

Aslında bir süredir bildiğimiz gerçekleri ortaya koyan bu "karanlık manifesto"ya paralel olarak, iki önemli gelişme daha yaşandı. İlk gelişme Anthropic cephesinden geldi. Anthropic'in "yanlış kişilerin elinde tehlikeli olabilir" dediği en gelişmiş modeli Mythos'un federal kurumların erişimine açılabileceği ortaya çıktı. Ardından benzer bir haber de Google cephesinden geldi. Google, Gemini’ın gizli ortamlarda kullanılmasını mümkün kılacak bir iş birliği için Pentagon ile görüşmelere başladı. Tüm bunlar bir araya gelince, yapay zekânın gelecekte nasıl kullanacağı da epey netleşmiş oldu.

Google Chrome’a Gemini Dokunuşu: “Skills” Dönemi Başladı

Google, yapay zeka entegrasyonunu hızlandırdığı Chrome tarayıcısına dikkat çekici bir yenilik daha ekledi. “Skills” (Beceriler) adı verilen bu yeni özellik, kullanıcıların Gemini üzerinden oluşturdukları komutları kaydedip tek tıkla yeniden kullanabilmesini sağlıyor. Böylece daha önce manuel olarak tekrar tekrar girilmesi gereken komutlar artık hızlı ve pratik bir şekilde çalıştırılabiliyor.

Masaüstü Chrome’da kaydedilen Skills’ler, Google hesabıyla oturum açıldığında cihazlar arasında senkronize ediliyor. Kullanıcılar Gemini arayüzünde “/” işaretini yazarak ya da artı butonuna tıklayarak kayıtlı becerilere ulaşabiliyor. Seçilen Skill, aktif sekmede anında çalıştırılıyor. Birden fazla sekmeden veri çekmesi gereken durumlarda ise ek sekmeler de sürece dahil edilebiliyor.

Microsoft, AI Yarışında Geri Düşmemek İçin Kritik Bir Dönüşüm Sürecine Girdi

Tam Boyutta Gör Copilot projelerinden şu ana kadar istediği sonucu alamayan Microsoft, şirketin yapay zekâ yarışında geri düşmesini önlemek için "Copilot cod red" olarak adlandırdığı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu süreçteki temel amaç, şirketin yapay zekâ destekli asistanı Copilot’un performansını ve kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirmek.

Bu duyurudan birkaç gün sonra Copilot konusunda ilk önemli gelişme yaşandı ve Copilot'u 7/24 çalışan bir dijital asistana dönüşmek için testlere başladığı ortaya çıktı. Sürecin merkezinde, OpenClaw benzeri yapay zeka ajanlarının Copilot ekosistemine entegre edilmesi fikri yer alıyor. Microsoft bu sayede Copilot’u günün her saati otonom şekilde çalışabilen ve görevleri bağımsız şekilde yürütebilen bir ajan hâline getirmeyi hedefliyor.

Google Robotlara “Akıl” Kazandıran Yeni Yapay Zekâ Modelini Sergiledi

Google DeepMind, robotların fiziksel dünyayı yalnızca algılayan değil, aynı zamanda anlayan ve yorumlayan sistemler haline gelmesini hedefleyen yeni yapay zeka modelini duyurdu. Gemini Robotics-ER 1.6 adı verilen model, robotların komutları uygulayan makineler olmanın ötesine geçerek çevresel bağlamı kavrayabilmesini ve bağımsız kararlar alabilmesini sağlıyor.

Şirketin “bedensel akıl yürütme” (embodied reasoning) yaklaşımı üzerine inşa ettiği bu model, robotların görsel verileri analiz etmesini, görev planlaması yapmasını ve bir işlemin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını değerlendirmesini mümkün kılıyor.

Boston Dynamics'in Robotu Spot, Gemini Robotics-ER 1.6 ile Daha "Zeki" Hâle Geldi

Boston Dynamics, dört ayaklı robotu Spot’u Google'ın Gemini Robotics-ER 1.6 modeliyle donatarak yeteneklerini arttırdı. Bu entegrasyon, robotların önceden programlanmış komutların ötesine geçerek akıl yürütme temelli görevler gerçekleştirmesini sağlıyor.

Yayınlanan tanıtım videosunda Spot’un el yazısı bir yapılacaklar listesini okuyarak görevleri yerine getirdiği görülüyor. Robot, ayakkabıları düzenleme, kutuları toplama ve çamaşırları sepete yerleştirme gibi günlük işleri başarıyla tamamlayabiliyor. Bir sahnede ise Spot'un tasma alıp köpek gezdirmesi, doğal dilde verilen komutları fiziksel hareketlere dönüştürebildiğini ortaya koyuyor.

2025'te Ölen Val Kilmer, AI ile Geri Getirildi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Val Kilmer, As Deep as the Grave adını taşıyan yeni bir filmde "rol alması" için AI ile geri getirildi. Yıllardır gırtlak kanseri ile boğuşan Kilmer, vefatından önce bu filmde rol almak için anlaşmıştı ama sağlık sorunları sebebiyle çekimlere gidemedi. Nitekim 2025 yılında öldüğünde de film için herhangi bir sahne çekmemişti. Ancak Kilmer'ın kızı, babasının görüntüsünün AI ile yeniden canlandırılıp filmde kullanılmasına izin verdi. Böylece Kilmer, daha önce anlaştığı Amerikalı rahip rolü için yeniden "canlandırıldı". Ünlü oyuncunun kızı bu projeye ve babasının AI ile filme dâhil edilmesine izin vermiş olsa da Hollywood'da bu karar tartışma yarattı.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Anthropic, “genel” erişime açık en güçlü modeli olarak konumlandırdığı Claude Opus 4.7’yi duyurdu.

Anthropictarafından tanıtılan Claude Design; prototip, sunum dosyası ve görsel içerik üretimini tek bir yapay zeka çatısı altında birleştiriyor. Araç, Opus 4.7 modeliyle çalışıyor ve özellikle tasarım geçmişi olmayan kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Alibaba tarafından geliştirilen Happy Oyster, içinde hareket edip etkileşim kurabileceğiniz 3D dünyalar yaratmanıza olanak tanıyor.

Aynı Happy Oyster gibi, Nvidia tarafından geliştirilen Lyra 2 de kullanıcıların etkileşimli 3D dünyalar oluşturmasını sağlıyor.

Gemini 3.1 TTS, yapay zekâ ile metinleri seslendirme konusunda bugüne kadarki en iyi modellerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Çin , yapay zekâyı ilkokuldan yaşam boyu eğitime kadar tüm sisteme entegre edecek ulusal planı devreye alıyor. Hedef, eğitim sisteminin merkezine yapay zekâyı koyarak küresel rekabette güçlü bir dijital iş gücü oluşturmak.

, yapay zekâyı ilkokuldan yaşam boyu eğitime kadar tüm sisteme entegre edecek ulusal planı devreye alıyor. Hedef, eğitim sisteminin merkezine yapay zekâyı koyarak küresel rekabette güçlü bir dijital iş gücü oluşturmak. Meta ve Broadcom , 2029’a kadar uzanan anlaşmayla özel yapay zeka çipleri geliştireceklerini açıkladı.

ve , 2029’a kadar uzanan anlaşmayla özel yapay zeka çipleri geliştireceklerini açıkladı. Opera , Browser Connector özelliğini Opera One ve Opera GX’e taşıdı. Böylelikle ChatGPT ve Claude, açık sekmeleri okuyup sayfa içeriğini analiz ederek tarayıcıyla doğrudan etkileşime geçebilecek.

, Browser Connector özelliğini Opera One ve Opera GX’e taşıdı. Böylelikle ChatGPT ve Claude, açık sekmeleri okuyup sayfa içeriğini analiz ederek tarayıcıyla doğrudan etkileşime geçebilecek. Çin’de geliştirilen bir yapay zekâ, Amerikalı matematikçi Dan Anderson tarafından 2014 yılında ortaya atılan ve uzun süredir çözülemeyen bir matematik problemini insan müdahalesi olmadan çözmeyi başardı.

insan müdahalesi olmadan çözmeyi başardı. Nvidia , kuantum engellerini aşan ilk AI modeli Ising ’i tanıttı. Ising, kuantum bilgisayarlarda kalibrasyon ve hata düzeltmeyi hızlandırarak 2,5 kat performans ve 3 kat doğruluk artışı sağlıyor.

, kuantum engellerini aşan ilk AI modeli ’i tanıttı. Ising, kuantum bilgisayarlarda kalibrasyon ve hata düzeltmeyi hızlandırarak 2,5 kat performans ve 3 kat doğruluk artışı sağlıyor. Nature’da yayımlanan bir çalışma , yapay zekâların eğitim verisi oluştururken gizli eğilimler ve önyargıları diğer modellere “bilinçaltı” seviyede taşıyabildiğini ortaya koydu.

, yapay zekâların eğitim verisi oluştururken gizli eğilimler ve önyargıları diğer modellere “bilinçaltı” seviyede taşıyabildiğini ortaya koydu. Google, macOS için yerel Gemini uygulamasını yayınlayarak yapay zeka asistanını Mac bilgisayarlarda daha kolay ve hızlı erişilebilir hale getirdi.

için yerel uygulamasını yayınlayarak yapay zeka asistanını Mac bilgisayarlarda daha kolay ve hızlı erişilebilir hale getirdi. Bulut tabanlı uygulama geliştirme ve dağıtım platformu Vercel, bir siber saldırıya uğradığını doğruladı ve olayın üçüncü taraf bir yapay zekâ aracının ele geçirilmesiyle başladığını açıkladı.

