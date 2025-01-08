Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Görev ve yetkileri neler?

Tam Boyutta Gör Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile T.C. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Türkiye’nin siber güvenliğinin sağlanması, stratejilerin belirlenmesi, özel sektör ile iş birliği yapılması ve ülke genelinde bilgi güvenliğinin sağlanması alanlarında çalışmalar yürütülecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı Neler Yapacak?

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

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Teknolojinin gelişmesi ile siber güvenlik de tıpkı savunma sanayi gibi ülke güvenliği açısından büyük önem arz etmeye başladı. Pek çok ülkede siber olaylara müdahale ve siber güvenlik amacıyla hizmet veren çeşitli kurumlar faaliyet gösteriyor. Ancak Türkiye’de yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı gibi geniş yetki ve görev tanımlarına sahip az sayıda ülke bulunuyor. ABD’de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Çin’de Merkezi Siber Güvenlik ve Enformasyon Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Siber Güvenlik Konseyi, Hindistan’da Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü ve İsrail’de Ulusal Siber Müdürlük kurumları tıpkı Türkiye’deki gibi bağımsız bütçe ve yetki ile Başbakanlık/Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteriyor.

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Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Görev ve yetkileri neler?