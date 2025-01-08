Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Görev ve yetkileri neler?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Siber Güvenlik Başkanlığı neler yapacak? Görev ve yetkileri neler olacak?
    Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Görev ve yetkileri neler? Tam Boyutta Gör
    Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile T.C. Cumhurbaşkanlığı çatısı altında Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Türkiye’nin siber güvenliğinin sağlanması, stratejilerin belirlenmesi, özel sektör ile iş birliği yapılması ve ülke genelinde bilgi güvenliğinin sağlanması alanlarında çalışmalar yürütülecek.

    Siber Güvenlik Başkanlığı Neler Yapacak?

    Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şu şekilde belirlendi:

    • Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.
    • Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.
    • Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.
    • Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
    • Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.
    • Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.
    • Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
    • Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.
    • Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.
    • Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.
    • Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.
    • Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teknolojinin gelişmesi ile siber güvenlik de tıpkı savunma sanayi gibi ülke güvenliği açısından büyük önem arz etmeye başladı. Pek çok ülkede siber olaylara müdahale ve siber güvenlik amacıyla hizmet veren çeşitli kurumlar faaliyet gösteriyor. Ancak Türkiye’de yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı gibi geniş yetki ve görev tanımlarına sahip az sayıda ülke bulunuyor. ABD’de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Çin’de Merkezi Siber Güvenlik ve Enformasyon Komisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Siber Güvenlik Konseyi, Hindistan’da Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü ve İsrail’de Ulusal Siber Müdürlük kurumları tıpkı Türkiye’deki gibi  bağımsız bütçe ve yetki ile Başbakanlık/Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteriyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kazı kazan kartını kazımadan okuyabilmek hyundai elantra paket sıralaması wolfenstein the new order türkçe yama iphone 16 alınır mı ateşleme bobini arızası lpg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Laptop 16- S0046NT
    HP Victus Laptop 16- S0046NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız