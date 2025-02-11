Fitil ateşlendi: Xiaomi'den Çin dışında elektrikli araç satmak için anlaşma

Hyperion Leasing yada Çin'deki adıyla Tianjin, devlete bağlı Çin Ulusal Makine Sanayi (Sinomach) şirketinin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 1997 yılında kurulan Sinomach, 160 bin çalışanı ve 40 yan kuruluşuyla 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Şirket artık Xiaomi'nin elektrikli araçlarının yurt dışı satış operasyonlarını üstlenecek ancak bunların hangi ülkeler olacağı henüz açıklanmadı.
Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7, geçtiğimiz yılın mart ayında satışa sunuldu ve yıl sonuna kadar neredeyse 140 bin adet sattı. SU7'ye yönelik talep şu anda üretim kapasitesinin üzerinde. Çinli şirket, bu talebe cevap verebilmek için fabrikasının ikinci fazını tamamlamaya çalışıyor. İkinci faz tamamlandığında, SU7'nin yanı sıra YU7 isimli elektrikli SUV'un üretimine de başlanacak.
İki şirket arasında yapılan distribütörlük anlaşmasının detayları henüz belli değil. Görünen o ki şirket, fabrikadan çıkan araçları satın alıp yurt dışı satış, bakım ve teknik destek gibi operasyonlarını gerçekleştirecek. Bu bağlamda Xiaomi modellerinin satılacağı ülkelerden birinin Rusya olacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Rusya ve Çin'in otomotiv endüstrisindeki bağları son yıllarda oldukça kuvvetli hale geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: