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    Fitil ateşlendi: Xiaomi'den Çin dışında elektrikli araç satmak için anlaşma

    2030'dan önce yurt dışına açılmayı planlamayan şirket bu kararından vazgeçti ve 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Hyperion Leasing ile anlaştı.                  
    Xiaomi, Çin dışında elektrikli araç satmak için anlaşma yaptı Tam Boyutta Gör
    SU7 modeliyle elektrikli araç sektörüne giriş yapan Xiaomi, uzun bir süre Çin dışındaki pazarlara açılmayacaktı ancak görünen o ki şirketin kararı değişti. Çinli şirket, elektrikli araçlarının farklı ülkelere ihracatını desteklemek için Hyperion Leasing ile anlaştı.

    Hyperion Leasing yada Çin'deki adıyla Tianjin, devlete bağlı Çin Ulusal Makine Sanayi (Sinomach) şirketinin bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 1997 yılında kurulan Sinomach, 160 bin çalışanı ve 40 yan kuruluşuyla 170'ten fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Şirket artık Xiaomi'nin elektrikli araçlarının yurt dışı satış operasyonlarını üstlenecek ancak bunların hangi ülkeler olacağı henüz açıklanmadı.

    Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7, geçtiğimiz yılın mart ayında satışa sunuldu ve yıl sonuna kadar neredeyse 140 bin adet sattı. SU7'ye yönelik talep şu anda üretim kapasitesinin üzerinde. Çinli şirket, bu talebe cevap verebilmek için fabrikasının ikinci fazını tamamlamaya çalışıyor. İkinci faz tamamlandığında, SU7'nin yanı sıra YU7 isimli elektrikli SUV'un üretimine de başlanacak.

    Xiaomi, Çin dışında elektrikli araç satmak için anlaşma yaptı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2030'dan önce denizaşırı satışlara başlamayı düşünmüyordu ancak karlılığı artırmak adına böyle bir karar verdiği düşünülüyor. Çin, fiyat konusunda rekabetçi bir pazar olduğu için şirketin 2024'ün üçüncü çeyreğinde ürettiği araç başına ortalama 5 bin dolar zarar ettiği biliniyor. Diğer pazarlarda ise durum böyle değil. Örneğin BYD'nin ek gümrük vergileri hesaba katıldığında bile Avrupa'da Çin'dekinin dört katı kadar para kazandığı söyleniyor.

    İki şirket arasında yapılan distribütörlük anlaşmasının detayları henüz belli değil. Görünen o ki şirket, fabrikadan çıkan araçları satın alıp yurt dışı satış, bakım ve teknik destek gibi operasyonlarını gerçekleştirecek. Bu bağlamda Xiaomi modellerinin satılacağı ülkelerden birinin Rusya olacağı söyleniyor. Bilindiği üzere Rusya ve Çin'in otomotiv endüstrisindeki bağları son yıllarda oldukça kuvvetli hale geldi.

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