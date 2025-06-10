Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chery'nin 8300 dolarlık minik elektriklisi QQ Domi, Çin'de satışa sunuldu

    Chery, QQ serisi altında sunduğu küçük elektrikli araçlarına bir yenisini ekledi. Yeni QQ Domi, gençlere hitap eden tasarımı ve sunduğu donanımlarla dikkat çekiyor.

    Chery'den 8300 dolara minik elektrikli araç: QQ Domi Tam Boyutta Gör
    Çinli Chery, yeni kompakt elektrikli hatchback modeli QQ Domi’yi resmi olarak tanıttı. Beş kapılı ve beş koltuklu olarak konumlandırılan bu minik elektrikli araç, 305 km ve 405 km CLTC menzile sahip iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Söz konusu modelin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 8.300 dolar olarak açıklandı.

    QQ Domi, kompakt yapısı ve özellikleriyle şehir içi kullanıma odaklanıyor. 3720 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1608 mm yüksekliğe ve 2520 mm aks mesafesine sahip olan modelin dış tasarımda yuvarlatılmış hatlar, LED farlar, gizli kapı kolları ve “yüzer tavan” efekti oluşturan siyah C sütunu dikkat çekiyor.

    İç mekanda sarmal bir kokpit tasarımı sunan QQ Domi, teknolojik ve fonksiyonel özelliklerle donatılmış. İçeride siyah-gri ve pembe-gri olmak üzere iki farklı renk teması sunuluyor. Vites seçici direksiyon kolonuna yerleştirilmiş, böylece orta konsolda geniş alan yaratılmış. Ön koltuklar tek parça tasarıma sahipken, arka koltuklar mekanın verimli kullanılmasını sağlıyor.

    Chery'den 8300 dolara minik elektrikli araç: QQ Domi Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç merkezi dokunmatik ekran, sesli komut desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, mobil uygulama ile uzaktan araç kontrolü ve 40/60 oranında katlanabilir arka koltuklar yer alıyor.

    Tüm QQ Domi versiyonlarında, ön aksta yer alan 40 kW gücünde motor bulunuyor. Bu motor 110 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı ise 100 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya tarafında 28,5 kWsa ve 39,33 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) seçeneklerle CLTC'ye göre 305 km ve 405 km menzil hedefleniyor.

    Chery'den 8300 dolara minik elektrikli araç: QQ Domi Tam Boyutta Gör

    Her iki versiyon da hızlı şarj desteğine sahip. Batarya, %30’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. 405 km menzilli versiyon ayrıca V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

    QQ Domi, Çin’in hızla büyüyen küçük elektrikli araç pazarında BYD Seagull (9.720 dolar) ve Leapmotor T03 (8.340 dolar) gibi modellerle rekabet edecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    birim hacimdeki tanecik sayısı nedir motor yağını üstten çekmek tapuda evin değerinin az gösterilmesi forum visa mı mastercard mı fc 25 transfer yaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum