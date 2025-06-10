Chery'nin 8300 dolarlık minik elektriklisi QQ Domi, Çin'de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Çinli Chery, yeni kompakt elektrikli hatchback modeli QQ Domi’yi resmi olarak tanıttı. Beş kapılı ve beş koltuklu olarak konumlandırılan bu minik elektrikli araç, 305 km ve 405 km CLTC menzile sahip iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Söz konusu modelin başlangıç fiyatı ise yaklaşık 8.300 dolar olarak açıklandı.

QQ Domi, kompakt yapısı ve özellikleriyle şehir içi kullanıma odaklanıyor. 3720 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1608 mm yüksekliğe ve 2520 mm aks mesafesine sahip olan modelin dış tasarımda yuvarlatılmış hatlar, LED farlar, gizli kapı kolları ve “yüzer tavan” efekti oluşturan siyah C sütunu dikkat çekiyor.

İç mekanda sarmal bir kokpit tasarımı sunan QQ Domi, teknolojik ve fonksiyonel özelliklerle donatılmış. İçeride siyah-gri ve pembe-gri olmak üzere iki farklı renk teması sunuluyor. Vites seçici direksiyon kolonuna yerleştirilmiş, böylece orta konsolda geniş alan yaratılmış. Ön koltuklar tek parça tasarıma sahipken, arka koltuklar mekanın verimli kullanılmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç merkezi dokunmatik ekran, sesli komut desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, mobil uygulama ile uzaktan araç kontrolü ve 40/60 oranında katlanabilir arka koltuklar yer alıyor.

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Tüm QQ Domi versiyonlarında, ön aksta yer alan 40 kW gücünde motor bulunuyor. Bu motor 110 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı ise 100 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya tarafında 28,5 kWsa ve 39,33 kWsa'lik LFP (lityum demir fosfat) seçeneklerle CLTC'ye göre 305 km ve 405 km menzil hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

Her iki versiyon da hızlı şarj desteğine sahip. Batarya, %30’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. 405 km menzilli versiyon ayrıca V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

QQ Domi, Çin’in hızla büyüyen küçük elektrikli araç pazarında BYD Seagull (9.720 dolar) ve Leapmotor T03 (8.340 dolar) gibi modellerle rekabet edecek.

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Chery'den 8300 dolara minik elektrikli araç: QQ Domi

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