2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Elektrikli modeller çoğunlukta

Avrupa'nın 23 farklı ülkesinden 60 jüri üyesi, 42 otomobili incelemeye tabi tutarak final aşamasına kalacak modelleri seçti. Önümüzdeki 8 hafta boyunca her model, farklı koşullarda ve detaylı değerlendirmelerle test edilecek. Sürecin sonunda Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmiş olacak.
İşte finale kalan modeller (alfabetik sırayla):
- Alfa Romeo Junior
- Citroën C3/ë-C3
- Cupra Terramar
- Dacia Duster
- Hyundai Inster
- Kia EV3
- Renault 5/Alpine A290
Finale kalmayı başaran Çinli model yok!
Finale kalan 7 modelden 5'i ya tamamen elektrikli ya da en azından tamamen elektrikli bir versiyonu var. Bu durum, otomobil pazarındaki değişimin ve elektrikli araçların giderek artan varlığının net bir göstergesi. Gelelim listeyle ilgili diğer göze çarpanlara.
Finalistler listesi ile yarışmadaki diğer araçları karşılaştırdığımızda, FIAT Grande Panda'nın final turuna kalmayı başaramadığını görüyoruz. Ayrıca, finalistler arasında Çinli markalardan hiçbir model yok. Yarışmanın ilk aday listesinde BYD Seal U ve Xpeng G6 gibi Çinli modeller de bulunuyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir