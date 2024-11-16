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    2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Elektrikli modeller çoğunlukta

    2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı! Elektriki araçların öne çıktığı listede, Çinli modeller finale kalamadı. Kazanan, 10 Ocak'ta Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.
    2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    2025 Yılın Otomobili (Car of the Year) yarışmasının finalistleri açıklandı. Avrupa'nın önde gelen otomobil uzmanlarından oluşan jüri ekibi, 42 farklı model arasından 7 finalisti belirledi. Kazanan, 10 Ocak 2025 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

    Avrupa'nın 23 farklı ülkesinden 60 jüri üyesi, 42 otomobili incelemeye tabi tutarak final aşamasına kalacak modelleri seçti. Önümüzdeki 8 hafta boyunca her model, farklı koşullarda ve detaylı değerlendirmelerle test edilecek. Sürecin sonunda Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmiş olacak.

    İşte finale kalan modeller (alfabetik sırayla):

    • Alfa Romeo Junior
    • Citroën C3/ë-C3
    • Cupra Terramar
    • Dacia Duster
    • Hyundai Inster
    • Kia EV3
    • Renault 5/Alpine A290

    2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste Tam Boyutta Gör

    Finale kalmayı başaran Çinli model yok!

    Finale kalan 7 modelden 5'i ya tamamen elektrikli ya da en azından tamamen elektrikli bir versiyonu var. Bu durum, otomobil pazarındaki değişimin ve elektrikli araçların giderek artan varlığının net bir göstergesi. Gelelim listeyle ilgili diğer göze çarpanlara.

    Finalistler listesi ile yarışmadaki diğer araçları karşılaştırdığımızda, FIAT Grande Panda'nın final turuna kalmayı başaramadığını görüyoruz. Ayrıca, finalistler arasında Çinli markalardan hiçbir model yok. Yarışmanın ilk aday listesinde BYD Seal U ve Xpeng G6 gibi Çinli modeller de bulunuyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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