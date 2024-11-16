2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Elektrikli modeller çoğunlukta

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Tam Boyutta Gör 2025 Yılın Otomobili (Car of the Year) yarışmasının finalistleri açıklandı. Avrupa'nın önde gelen otomobil uzmanlarından oluşan jüri ekibi, 42 farklı model arasından 7 finalisti belirledi. Kazanan, 10 Ocak 2025 tarihinde Brüksel'de düzenlenecek Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

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Avrupa'nın 23 farklı ülkesinden 60 jüri üyesi, 42 otomobili incelemeye tabi tutarak final aşamasına kalacak modelleri seçti. Önümüzdeki 8 hafta boyunca her model, farklı koşullarda ve detaylı değerlendirmelerle test edilecek. Sürecin sonunda Avrupa'nın en iyi otomobili seçilmiş olacak.

İşte finale kalan modeller (alfabetik sırayla):

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/ë-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5/Alpine A290

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Finale kalmayı başaran Çinli model yok!

Finale kalan 7 modelden 5'i ya tamamen elektrikli ya da en azından tamamen elektrikli bir versiyonu var. Bu durum, otomobil pazarındaki değişimin ve elektrikli araçların giderek artan varlığının net bir göstergesi. Gelelim listeyle ilgili diğer göze çarpanlara.

Finalistler listesi ile yarışmadaki diğer araçları karşılaştırdığımızda, FIAT Grande Panda'nın final turuna kalmayı başaramadığını görüyoruz. Ayrıca, finalistler arasında Çinli markalardan hiçbir model yok. Yarışmanın ilk aday listesinde BYD Seal U ve Xpeng G6 gibi Çinli modeller de bulunuyordu.

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2025 Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: İşte liste