Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç satışlarında büyüme hızı yavaşlasa da satışlardaki artış devam ediyor. Önde gelen elektrikli araç araştırma kuruluşu Rho Motion, Ekim ayında dünya çapında 1.7 milyon elektrikli aracın satıldığını ve bunun bir rekor olduğu duyurdu. Bu rakam, bir önceki Eylül ayının rekorunu tam 50.000 araçla geride bırakmış oldu.

Pazar toparlanıyor

Çin, bir kez daha elektrikli araç satışlarında yeni bir aylık rekor kırdı. Ekim ayında 1.2 milyon araç satan Çin, bir önceki aya göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 50’den fazla büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana Çin’in elektrikli araç pazarı yüzde 38 oranında büyürken, dünya genelindeki pazar yüzde 24 oranında artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Rho Motion’a göre Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA bölgelerinde toplam elektrikli araç satışları 2024 yılında ekim ayına kadar olan süreçte yüzde 3 düşerek 2,5 milyon olarak gerçekleşti. ABD ve Kanada, 1,4 milyon satış yaparak yüzde 9 büyüme kaydetti.

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Ekim 2024'te AB, EFTA ve İngiltere’de 260.000’den fazla elektrikli araç satıldı. Yıllık bazda yüzde 1’lik bir artış gözlemlenirken, aylık bazda ise yüzde 14’lük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün büyük kısmı, İngiltere’deki otomobil satışlarındaki azalmadan kaynaklanıyor. Almanya pazarı ise Ekim ayında yüzde 12’lik bir artış göstererek, yılın geri kalanında toparlanma sinyalleri verdi. Ancak yıl başından bu yana Almanya’daki elektrikli araç satışı yüzde 18 oranında azalmış durumda.

Çin, itici güç olmaya devam ediyor

Çin, Ekim ayında hem BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) hem de PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) satışlarında yeni aylık rekorlar kırdı. Çinli otomobil devi BYD, Ekim ayında 500.000'in üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu, bir önceki aya göre 80.000’lik bir artış anlamına geliyor. PHEV satışlarının büyümesi BYD’nin güçlü performansında etkili oldu. Çinli üretici, son üç ayda ortalama 30.000 ihracat yaptı. Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, global elektrikli araç pazarının yeniden hızlandığını ve son iki aydır rekor satışlar yaşandığını belirtti.

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Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör