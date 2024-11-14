Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör

Pazar toparlanıyor
Çin, bir kez daha elektrikli araç satışlarında yeni bir aylık rekor kırdı. Ekim ayında 1.2 milyon araç satan Çin, bir önceki aya göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 50’den fazla büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana Çin’in elektrikli araç pazarı yüzde 38 oranında büyürken, dünya genelindeki pazar yüzde 24 oranında artış gösterdi.
Ekim 2024'te AB, EFTA ve İngiltere’de 260.000’den fazla elektrikli araç satıldı. Yıllık bazda yüzde 1’lik bir artış gözlemlenirken, aylık bazda ise yüzde 14’lük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün büyük kısmı, İngiltere’deki otomobil satışlarındaki azalmadan kaynaklanıyor. Almanya pazarı ise Ekim ayında yüzde 12’lik bir artış göstererek, yılın geri kalanında toparlanma sinyalleri verdi. Ancak yıl başından bu yana Almanya’daki elektrikli araç satışı yüzde 18 oranında azalmış durumda.
Çin, itici güç olmaya devam ediyor
Çin, Ekim ayında hem BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) hem de PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) satışlarında yeni aylık rekorlar kırdı. Çinli otomobil devi BYD, Ekim ayında 500.000'in üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu, bir önceki aya göre 80.000’lik bir artış anlamına geliyor. PHEV satışlarının büyümesi BYD’nin güçlü performansında etkili oldu. Çinli üretici, son üç ayda ortalama 30.000 ihracat yaptı. Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, global elektrikli araç pazarının yeniden hızlandığını ve son iki aydır rekor satışlar yaşandığını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir