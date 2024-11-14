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    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör

    Elektrikli araç araştırma kuruluşu Rho Motion, Ekim ayında 1,7 milyondan fazla elektrikli araç satıldığını bildirdi. Kuruluş, bunun eylül ayında kırılan önceki rekoru geçtiğini açıkladı.
    Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç satışlarında büyüme hızı yavaşlasa da satışlardaki artış devam ediyor. Önde gelen elektrikli araç araştırma kuruluşu Rho Motion, Ekim ayında dünya çapında 1.7 milyon elektrikli aracın satıldığını ve bunun bir rekor olduğu duyurdu. Bu rakam, bir önceki Eylül ayının rekorunu tam 50.000 araçla geride bırakmış oldu.

    Pazar toparlanıyor

    Çin, bir kez daha elektrikli araç satışlarında yeni bir aylık rekor kırdı. Ekim ayında 1.2 milyon araç satan Çin, bir önceki aya göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 50’den fazla büyüme kaydetti. Yıl başından bu yana Çin’in elektrikli araç pazarı yüzde 38 oranında büyürken, dünya genelindeki pazar yüzde 24 oranında artış gösterdi.

    Elektrikli araç satışlarında rekor kırıldı: Çin en büyük aktör Tam Boyutta Gör
    Rho Motion’a göre Avrupa Birliği, İngiltere ve EFTA bölgelerinde toplam elektrikli araç satışları 2024 yılında ekim ayına kadar olan süreçte yüzde 3 düşerek 2,5 milyon olarak gerçekleşti. ABD ve Kanada, 1,4 milyon satış yaparak yüzde 9 büyüme kaydetti.

    Ekim 2024'te AB, EFTA ve İngiltere’de 260.000’den fazla elektrikli araç satıldı. Yıllık bazda yüzde 1’lik bir artış gözlemlenirken, aylık bazda ise yüzde 14’lük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün büyük kısmı, İngiltere’deki otomobil satışlarındaki azalmadan kaynaklanıyor. Almanya pazarı ise Ekim ayında yüzde 12’lik bir artış göstererek, yılın geri kalanında toparlanma sinyalleri verdi. Ancak yıl başından bu yana Almanya’daki elektrikli araç satışı yüzde 18 oranında azalmış durumda.

    Çin, itici güç olmaya devam ediyor

    Çin, Ekim ayında hem BEV (Bataryalı Elektrikli Araç) hem de PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) satışlarında yeni aylık rekorlar kırdı. Çinli otomobil devi BYD, Ekim ayında 500.000'in üzerinde satış gerçekleştirdi. Bu, bir önceki aya göre 80.000’lik bir artış anlamına geliyor. PHEV satışlarının büyümesi BYD’nin güçlü performansında etkili oldu. Çinli üretici, son üç ayda ortalama 30.000 ihracat yaptı. Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, global elektrikli araç pazarının yeniden hızlandığını ve son iki aydır rekor satışlar yaşandığını belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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