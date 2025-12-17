Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hollow Knight: Silksong ücretsiz Sea of Sorrow DLC’si duyuruldu

    Team Cherry, Hollow Knight: Silksong için 2026’da çıkacak ücretsiz Sea of Sorrow genişlemesini duyurdu. Yeni bölgeler ve boss’lar gelirken Hollow Knight da tüm platformlarda güncelleniyor.

    Hollow Knight: Silksong ücretsiz Sea of Sorrow DLC’si duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Team Cherry, Hollow Knight: Silksong hayranlarını sevindirecek sürpriz bir duyuru yaptı. Stüdyo, oyunun 2026’da yayımlanacak ilk büyük ve tamamen ücretsiz genişleme paketini resmen açıkladı. Sea of Sorrow adını taşıyan bu içerik Silksong’un çıkışının ardından sunulacak en kapsamlı ek paket olarak tanımlanıyor.

    Sea of Sorrow yolda

    Geliştirici ekibin paylaştığı bilgilere göre Sea of Sorrow, deniz temalı yeni bölgeler, bu atmosfere özel boss savaşları, oyuncunun ilerleyişini etkileyecek yeni araçlar ve mekanikler ile birlikte gelecek. Team Cherry, DLC için daha fazla detayın çıkış tarihine kısa bir süre kala paylaşılacağını belirtiyor. Genişleme, tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

    Team Cherry’nin verdiği rakamlara göre oyun şu ana kadar 7 milyondan fazla sattı. Buna ek olarak, Xbox Game Pass üzerinden oyunu deneyimleyen milyonlarca oyuncu bulunuyor.

    Orijinal Hollow Knight da güncelleniyor

    Öte yandan stüdyo, yalnızca Silksong’a değil, serinin temelini oluşturan orijinal Hollow Knight için de önemli yenilikler hazırlıyor. Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition adıyla duyurulan sürüm, Silksong’un Switch 2 platformunda sunduğu teknik iyileştirmeleri temel alacak. Bu kapsamda yüksek kare hızları, daha yüksek çözünürlükler ve ek görsel efektler oyunculara sunulacak. Halihazırda Nintendo Switch sürümüne sahip olan kullanıcılar 2026’da yayımlanacak bu sürüme ücretsiz güncelleme ile geçiş yapabilecek.

    Bununla da sınırlı kalmayan Team Cherry, Switch 2 sürümü öncesinde orijinal Hollow Knight’ın tüm mevcut platformlardaki versiyonlarını güncelleyeceğini açıkladı. Bu güncelleme 16:10 ve 21:9 en-boy oranı desteğini getirecek. PC tarafında ise oyuncular bu yeniliklerin büyük bir bölümünü şimdiden deneyimleyebiliyor. Steam ve GOG üzerinden erişilebilen herkese açık beta sürümü, genişletilmiş kontrolcü desteği, daha akıcı harita kaydırma, envanter menüsünde oyunu duraklatabilme gibi ek özellikler sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ev tipi jeneratör tavsiye vestel nasıl bir marka unisom kaç saat uyutur 3 katlı ev maliyeti hesaplama cam buğu önleyici tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire AG15-71P
    ACER Aspire AG15-71P
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum