Hollow Knight: Silksong ücretsiz Sea of Sorrow DLC’si duyuruldu

Tam Boyutta Gör Team Cherry, Hollow Knight: Silksong hayranlarını sevindirecek sürpriz bir duyuru yaptı. Stüdyo, oyunun 2026’da yayımlanacak ilk büyük ve tamamen ücretsiz genişleme paketini resmen açıkladı. Sea of Sorrow adını taşıyan bu içerik Silksong’un çıkışının ardından sunulacak en kapsamlı ek paket olarak tanımlanıyor.

Sea of Sorrow yolda

Geliştirici ekibin paylaştığı bilgilere göre Sea of Sorrow, deniz temalı yeni bölgeler, bu atmosfere özel boss savaşları, oyuncunun ilerleyişini etkileyecek yeni araçlar ve mekanikler ile birlikte gelecek. Team Cherry, DLC için daha fazla detayın çıkış tarihine kısa bir süre kala paylaşılacağını belirtiyor. Genişleme, tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Team Cherry’nin verdiği rakamlara göre oyun şu ana kadar 7 milyondan fazla sattı. Buna ek olarak, Xbox Game Pass üzerinden oyunu deneyimleyen milyonlarca oyuncu bulunuyor.

Orijinal Hollow Knight da güncelleniyor

Öte yandan stüdyo, yalnızca Silksong’a değil, serinin temelini oluşturan orijinal Hollow Knight için de önemli yenilikler hazırlıyor. Hollow Knight: Nintendo Switch 2 Edition adıyla duyurulan sürüm, Silksong’un Switch 2 platformunda sunduğu teknik iyileştirmeleri temel alacak. Bu kapsamda yüksek kare hızları, daha yüksek çözünürlükler ve ek görsel efektler oyunculara sunulacak. Halihazırda Nintendo Switch sürümüne sahip olan kullanıcılar 2026’da yayımlanacak bu sürüme ücretsiz güncelleme ile geçiş yapabilecek.

Bununla da sınırlı kalmayan Team Cherry, Switch 2 sürümü öncesinde orijinal Hollow Knight’ın tüm mevcut platformlardaki versiyonlarını güncelleyeceğini açıkladı. Bu güncelleme 16:10 ve 21:9 en-boy oranı desteğini getirecek. PC tarafında ise oyuncular bu yeniliklerin büyük bir bölümünü şimdiden deneyimleyebiliyor. Steam ve GOG üzerinden erişilebilen herkese açık beta sürümü, genişletilmiş kontrolcü desteği, daha akıcı harita kaydırma, envanter menüsünde oyunu duraklatabilme gibi ek özellikler sunuyor.

