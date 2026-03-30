2026 Cupra Tavascan tanıtıldı: Yeni giriş versiyonu ile 435 km menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu, bünyesindeki modelleri güncellemeye devam ediyor. Cupra Tavascan da 2026 model yılı için yenilendi. Elektrikli coupe SUV segmentinde konumlanan model, yeni giriş seviyesi versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Seriye eklenen 140 kW (190 PS) gücündeki yeni versiyon, 58 kWsa batarya ile yaklaşık 435 km menzil sunuyor. Model, hızlı şarj desteği sayesinde %10’dan %80’e sadece 26 dakikada ulaşabiliyor. Üst donanımda ise 210 kW Endurance ve 250 kW VZ seçenekleri yer almaya devam ediyor.

İç mekânda teknoloji seviyesi artırılmış durumda. 10.25 inç dijital gösterge paneli, Android tabanlı yeni nesil multimedya sistemi ve fiziksel tuşlara sahip direksiyon, sürüş deneyimini daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Akıllı klima sistemi ise sürücü araca yaklaşmadan kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör 2026 Cupra Tavascan, dijital anahtar desteği ile telefon üzerinden aracı açma ve çalıştırma imkânı sunarken, V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Bu özellik, özellikle kamp kullanımda öne çıkıyor.

Performans tarafında Launch Control ve tek pedallı sürüş gibi özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca Sennheiser imzalı 12 hoparlörlü premium ses sistemi de geliştirilmiş ses deneyimi sunuyor. Yeni renk seçenekleri ve güncellenen teknolojileriyle 2026 Cupra Tavascan, elektrikli SUV pazarında hem performans hem de erişilebilirlik açısından rekabetini güçlendiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: