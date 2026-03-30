    2026 Cupra Tavascan tanıtıldı: Yeni giriş versiyonu ile 435 km menzil

    2026 Cupra Tavascan sahneye çıktı. Yeni giriş seviyesi, 435 km menzil, hızlı şarj, dijital kokpit ve V2L teknolojisiyle elektrikli coupe SUV segmentinde iddiasını artırıyor.

    Volkswagen Grubu, bünyesindeki modelleri güncellemeye devam ediyor. Cupra Tavascan da 2026 model yılı için yenilendi. Elektrikli coupe SUV segmentinde konumlanan model, yeni giriş seviyesi versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

    Seriye eklenen 140 kW (190 PS) gücündeki yeni versiyon, 58 kWsa batarya ile yaklaşık 435 km menzil sunuyor. Model, hızlı şarj desteği sayesinde %10’dan %80’e sadece 26 dakikada ulaşabiliyor. Üst donanımda ise 210 kW Endurance ve 250 kW VZ seçenekleri yer almaya devam ediyor.

    İç mekânda teknoloji seviyesi artırılmış durumda. 10.25 inç dijital gösterge paneli, Android tabanlı yeni nesil multimedya sistemi ve fiziksel tuşlara sahip direksiyon, sürüş deneyimini daha kullanıcı dostu hale getiriyor. Akıllı klima sistemi ise sürücü araca yaklaşmadan kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor.

    2026 Cupra Tavascan, dijital anahtar desteği ile telefon üzerinden aracı açma ve çalıştırma imkânı sunarken, V2L (Vehicle-to-Load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Bu özellik, özellikle kamp kullanımda öne çıkıyor.

    Performans tarafında Launch Control ve tek pedallı sürüş gibi özellikler dikkat çekiyor. Ayrıca Sennheiser imzalı 12 hoparlörlü premium ses sistemi de geliştirilmiş ses deneyimi sunuyor. Yeni renk seçenekleri ve güncellenen teknolojileriyle 2026 Cupra Tavascan, elektrikli SUV pazarında hem performans hem de erişilebilirlik açısından rekabetini güçlendiriyor.

