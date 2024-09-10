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    Anlık Bildirim

    Elektrikli BYD Han güncellendi: 25 bin dolara premium sedan

    BYD, amiral gemisi Han modelinin güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Yeni teknolojilerle güncellenen sedan, hibrit ve elektrikli seçeneklere sahip. Peki 2025 BYD Han neler sunuyor?
    Elektrikli BYD Han güncellendi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    BYD, amiral gemisi Han modelinin güncellenmiş versiyonunu tanıttı. Yeni teknolojilerle güncellenen sedanın başlangıç fiyatı da düşürüldü. İlk olarak 2020 yılında piyasaya çıkan elektrikli sedan, 2022 yılından sonra ikinci kez makyajlanmış oldu.

    2025 BYD Han neler sunuyor?

    Tasarım açısından en büyük değişiklik, şarj edilebilir hibrit model olan BYD Han DM-i'nin artık saf elektrikli modelle aynı görünüme sahip olması. Böylece seride daha fazla homojenlik sağlanmış oldu. Donanım anlamında ise en büyük yenilik tavana monte edilen LiDAR sensörü. Böylece araç, daha gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunacak.

    Elektrikli BYD Han güncellendi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İç kısıma baktığımızda, daha yüksek çözünürlüğe sahip yeni bir 15,6 inçlik multimedya ekranı entegre edilmiş. Nappa deri döşeme, gerçek alüminyum ve ahşap vurgularla birleştirilerek premiun bir ambiyans yaratılmış. Bunların dışında, 10 noktalı masaj, ısıtma ve havalandırma işlevlerine sahip ön koltuklar ve 775 Watt 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi gibi donanım seçenekleri sunuluyor.

    Güvenlik donanımı, LiDAR dahil 31 sensör ve yapay zekalı araçlar için geliştirilen Nvidia Orin-X çipini kullanan BYD DiPilot 300 sistemini içeriyor. Ayrıca, arkada yeni beş bağlantılı süspansiyon ve değişken sönümleme teknolojisiyle konforun arttırıldığı belirtiliyor.

    Elektrikli BYD Han güncellendi: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    2025 BYD Han'ın şarj edilebilir hibrit modeli, tek bir elektrik motorunu turboşarjlı 1,5 litrelik benzinli motorla birleştiren geliştirilmiş beşinci nesil DM-i güç aktarma organını içeriyor. Sistem, toplamda 416 beygir (310 kW) güç sunarken, araç 0'dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin, sadece elektrikli menziliyse 125 km.

    Tamamen elektrikli model ise 400 V'tan 800 V mimarisine terfi ettirilmiş. BYD'nin Blade bataryalarını kullanan yeni Han EV, batarya kapasitesine göre 506 km, 605 km veya 701 km CLTC menzil değerleri sunuyor. BYD ayrıca, otomobilin 10 dakika şarj ile 160 km menzil kazanabildiğini belirtiyor.

    Ön tekerleklere güç veren 201 beygir (150 kW), 225 beygir (168 kW) veya 241 beygir (180 kW) gücünde motor seçeneklerine sahip olan BYD Han'ın 0-100 km/s hızlanma değerinin, motor ve batarya çeşidi farketmeksizin 7,9 saniye olduğu belirtiliyor.

    Çin'de satışa sunulan 2025 BYD Han'ın şarj edilebilir hibrit modelinin fiyatı 23.284 dolar ile 31.711 dolar arasında değişirken, elektrikli versiyon 25.251 dolar ile 33.116 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Yükseltmelere rağmen, hibrit modelin başlangıç ​​fiyatı selefine kıyasla 562 dolar düşürülmüş. BYD Han'ın Türkiye'de de satışa sunulacağını belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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