Elektrikli BYD Han güncellendi: 25 bin dolara premium sedan

2025 BYD Han neler sunuyor?
Tasarım açısından en büyük değişiklik, şarj edilebilir hibrit model olan BYD Han DM-i'nin artık saf elektrikli modelle aynı görünüme sahip olması. Böylece seride daha fazla homojenlik sağlanmış oldu. Donanım anlamında ise en büyük yenilik tavana monte edilen LiDAR sensörü. Böylece araç, daha gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunacak.
Güvenlik donanımı, LiDAR dahil 31 sensör ve yapay zekalı araçlar için geliştirilen Nvidia Orin-X çipini kullanan BYD DiPilot 300 sistemini içeriyor. Ayrıca, arkada yeni beş bağlantılı süspansiyon ve değişken sönümleme teknolojisiyle konforun arttırıldığı belirtiliyor.
Tamamen elektrikli model ise 400 V'tan 800 V mimarisine terfi ettirilmiş. BYD'nin Blade bataryalarını kullanan yeni Han EV, batarya kapasitesine göre 506 km, 605 km veya 701 km CLTC menzil değerleri sunuyor. BYD ayrıca, otomobilin 10 dakika şarj ile 160 km menzil kazanabildiğini belirtiyor.
Ön tekerleklere güç veren 201 beygir (150 kW), 225 beygir (168 kW) veya 241 beygir (180 kW) gücünde motor seçeneklerine sahip olan BYD Han'ın 0-100 km/s hızlanma değerinin, motor ve batarya çeşidi farketmeksizin 7,9 saniye olduğu belirtiliyor.
Çin'de satışa sunulan 2025 BYD Han'ın şarj edilebilir hibrit modelinin fiyatı 23.284 dolar ile 31.711 dolar arasında değişirken, elektrikli versiyon 25.251 dolar ile 33.116 dolar arasında değişen fiyatlara sahip. Yükseltmelere rağmen, hibrit modelin başlangıç fiyatı selefine kıyasla 562 dolar düşürülmüş. BYD Han'ın Türkiye'de de satışa sunulacağını belirtelim.
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.