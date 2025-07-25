Tesla Supercharger istasyonlarında diğer markalara zam geldi!

|Araç
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Tesla sahipleri için
|7,50 TL / Kwh
|7,80 TL / Kwh
|Diğer araç sahipleri için
|8,80 TL / Kwh
|9,80 TL / Kwh
|Şarjsız bekleme ücreti
|20 TL / dakika
|20 TL / dakika
Türkiye’deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Tesla’nın şarj ücretleri diğer firmalara kıyasla oldukça düşük durumda. Örneğin E-Şarj’a göre fiyatların yaklaşık yüzde 50 oranında daha ucuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle diğer marka araç sahipleri de Supercharger'lara yoğun ilgi gösteriyor.
Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk devam edecek
Tesla Model Y sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle markaya birtakım şikayetler dile getirmişti. Tesla çözüm olarak diğer marka otomobillere yüzde 11’lik zam yaptı. Bu zamma rağmen fiyatlar piyasanın altında kalmaya devam ediyor. Supercharger istasyonlarındaki şarj kuyruğu devam edecektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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