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    Tesla Supercharger istasyonlarında diğer markalara zam geldi!

    Tesla Supercharger şarj ücretlerinin piyasaya göre düşük olması nedeniyle kuyruklar oluşuyordu. Tesla, diğer markalar için şarj ücretini yüzde 11 oranında artırdı.

    Tesla Supercharger istasyonlarında diğer markalara zam geldi! Tam Boyutta Gör
    Son günlerde ÖTV zammı ile gündeme gelen Tesla’nın Supercharger şarj istasyonlarında fiyat artışı yapıldı. Tesla sahiplerine küçük bir zam yapılırken, diğer marka otomobil sahiplerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.

    Tesla SuperCharger Şarj Ücretleri 25 Temmuz 2025
    Araç Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Tesla sahipleri için 7,50 TL / Kwh 7,80 TL / Kwh
    Diğer araç sahipleri için 8,80 TL / Kwh 9,80 TL / Kwh
    Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

    Türkiye’deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Tesla’nın şarj ücretleri diğer firmalara kıyasla oldukça düşük durumda. Örneğin E-Şarj’a göre fiyatların yaklaşık yüzde 50 oranında daha ucuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle diğer marka araç sahipleri de Supercharger'lara yoğun ilgi gösteriyor.

    Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk devam edecek

    Tesla Model Y sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle markaya birtakım şikayetler dile getirmişti. Tesla çözüm olarak diğer marka otomobillere yüzde 11’lik zam yaptı. Bu zamma rağmen fiyatlar piyasanın altında kalmaya devam ediyor. Supercharger istasyonlarındaki şarj kuyruğu devam edecektir.

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    Paetzold 2 gün önce

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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