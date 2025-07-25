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Tam Boyutta Gör Son günlerde ÖTV zammı ile gündeme gelen Tesla’nın Supercharger şarj istasyonlarında fiyat artışı yapıldı. Tesla sahiplerine küçük bir zam yapılırken, diğer marka otomobil sahiplerine yüzde 11 oranında zam yapıldı.

Tesla SuperCharger Şarj Ücretleri 25 Temmuz 2025 Araç Eski Fiyat Yeni Fiyat Tesla sahipleri için 7,50 TL / Kwh 7,80 TL / Kwh Diğer araç sahipleri için 8,80 TL / Kwh 9,80 TL / Kwh Şarjsız bekleme ücreti 20 TL / dakika 20 TL / dakika

Elektrik araç şarj istasyonları fiyat listesi 2 ay önce eklendi

Türkiye’deki Tesla Supercharger istasyonlarını marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç sahipleri kullanabiliyor. Tesla’nın şarj ücretleri diğer firmalara kıyasla oldukça düşük durumda. Örneğin E-Şarj’a göre fiyatların yaklaşık yüzde 50 oranında daha ucuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle diğer marka araç sahipleri de Supercharger'lara yoğun ilgi gösteriyor.

Supercharger istasyonlarındaki yoğunluk devam edecek

Tesla Model Y sahipleri, Tesla Supercharger istasyonlarında yaşanan yoğunluklar nedeniyle markaya birtakım şikayetler dile getirmişti. Tesla çözüm olarak diğer marka otomobillere yüzde 11’lik zam yaptı. Bu zamma rağmen fiyatlar piyasanın altında kalmaya devam ediyor. Supercharger istasyonlarındaki şarj kuyruğu devam edecektir.

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Tesla Supercharger istasyonlarında diğer markalara zam geldi!

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