Yeni Renault Clio, Geely ile ortaklaşa geliştirilecek: İşte muhtemel tasarımı

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İngiliz basını Renault'nun yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladığını bildiriyor. Yeni model Geely ile ortaklaşa geliştirilecek. Çinli şirketin sürece nasıl bir katkı sağlayacağı belli değil. Renault'nun yakın zamanda ortak girişim kurduğu Geely muhtemelen motor ünitelerinin yapımına yardımcı olacak.

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Renault, elektrikli otomobil üretimine geçeceğini duyurmasına rağmen, hala altıncı nesil Clio modelini geleneksel yakıtla çalışan bir versiyon olarak sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere bakılırsa araç Clio'nun içten yanmalı motor kullanan son modeli olarak piyasaya sürülecek.

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Hangi platformu kullanacak?

Yeni Renault Clio'nun modüler CMF-B platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. Maliyet tasarrufu açısından bakıldığında bu mantıklı bir seçim olacaktır. Zira bu mimari geleneksel yakıtlı ve hibrit versiyonlarının yanı sıra gelecekte Clio'nun elektrikli versiyonunun üretilmesini de mümkün kılacak.

Giriş kısmında da değindiğimiz üzere bir sonraki Clio'nun motor ünitleri Çinli Geely ile ortak geliştirilecek. İki şirket, gelişmiş hibrit sistemler ve içten yanmalı motorlar kullanan yüksek verimli güç aktarma organları geliştirme amacıyla ortak bir girişim kurdu. Yeni şirket üç kıtada 17 fabrika işletecek ve yaklaşık 19.000 kişiye istihdam sağlayacak.

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Yeni Clio ne zaman gelecek?

Ortak girişim yılda toplam beş milyonun üzerinde içten yanmalı motor, hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları ve şanzıman üretim kapasitesine sahip olacak. Bu ürünler dünya çapında 130'dan fazla ülkeye tedarik edilecek. Şirket, küresel içten yanmalı motor pazarının yüzde 80'ine yönelik çözümler sunmayı planlıyor.

Yeni nesil Renault Clio'nun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılında tanıtılması bekleniyor. Aracın muhtemel tasarımını ortaya çıkaran ilk görseller yayınlandı. Bu da oldukça ciddi bir güncellemenin yolda olduğunu gösteriyor. Renault 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek. Yani Avrupa Birliği içten yanmalı motora sahip araçları yasaklamadan tam beş yıl önce.

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Yeni Renault Clio geliştirilmeye başlandı: İşte muhtemel tasarımı