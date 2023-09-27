Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Renault Clio, Geely ile ortaklaşa geliştirilecek: İşte muhtemel tasarımı

    Renault yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladı. Motor üniteleri Geely ile ortaklaşa geliştirilecek otomobilin muhtemel tasarımını gözler önüne seren ilk görüntüler yayınlandı.

    Yeni Renault Clio geliştirilmeye başlandı: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör

    İngiliz basını Renault'nun yeni nesil Clio üzerinde çalışmaya başladığını bildiriyor. Yeni model Geely ile ortaklaşa geliştirilecek. Çinli şirketin sürece nasıl bir katkı sağlayacağı belli değil. Renault'nun yakın zamanda ortak girişim kurduğu Geely muhtemelen motor ünitelerinin yapımına yardımcı olacak.

    Renault, elektrikli otomobil üretimine geçeceğini duyurmasına rağmen, hala altıncı nesil Clio modelini geleneksel yakıtla çalışan bir versiyon olarak sunmayı planlıyor. Gelen bilgilere bakılırsa araç Clio'nun içten yanmalı motor kullanan son modeli olarak piyasaya sürülecek.

    Yeni Renault Clio geliştirilmeye başlandı: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör

    Hangi platformu kullanacak?

    Yeni Renault Clio'nun modüler CMF-B platformu üzerine inşa edileceği belirtiliyor. Maliyet tasarrufu açısından bakıldığında bu mantıklı bir seçim olacaktır. Zira bu mimari geleneksel yakıtlı ve hibrit versiyonlarının yanı sıra gelecekte Clio'nun elektrikli versiyonunun üretilmesini de mümkün kılacak.

    Giriş kısmında da değindiğimiz üzere bir sonraki Clio'nun motor ünitleri Çinli Geely ile ortak geliştirilecek. İki şirket, gelişmiş hibrit sistemler ve içten yanmalı motorlar kullanan yüksek verimli güç aktarma organları geliştirme amacıyla ortak bir girişim kurdu. Yeni şirket üç kıtada 17 fabrika işletecek ve yaklaşık 19.000 kişiye istihdam sağlayacak.

    Yeni Renault Clio geliştirilmeye başlandı: İşte muhtemel tasarımı Tam Boyutta Gör

    Yeni Clio ne zaman gelecek?

    Ortak girişim yılda toplam beş milyonun üzerinde içten yanmalı motor, hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları ve şanzıman üretim kapasitesine sahip olacak. Bu ürünler dünya çapında 130'dan fazla ülkeye tedarik edilecek. Şirket, küresel içten yanmalı motor pazarının yüzde 80'ine yönelik çözümler sunmayı planlıyor.

    Yeni nesil Renault Clio'nun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2026 yılında tanıtılması bekleniyor. Aracın muhtemel tasarımını ortaya çıkaran ilk görseller yayınlandı. Bu da oldukça ciddi bir güncellemenin yolda olduğunu gösteriyor. Renault 2030 yılına kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelecek. Yani Avrupa Birliği içten yanmalı motora sahip araçları yasaklamadan tam beş yıl önce.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtiçi döviz transferi peygamberler kronolojisi kent d range grey makine mühendisliği yurtdışı imkanları bahtsız bedevi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro Max
    Apple iPhone 14 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL
    Lenovo V15 G2 ITL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız