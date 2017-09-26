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''2050'ye kadar yapay zeka insanlarla aynı öğrenme yeteneğine sahip olacak''

ABD'li risk sermayesi firması olan Breyer Capital'in kurucusu ve CEO'su Jim Breyer, yapay zekanın yaklaşık 30 yıl içinde insanlar ile aynı öğrenme yeteneğine sahip olacağını düşünüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Teknoloji dünyasından pek çok önemli isim yapay zekanın geleceği ile ilgili tahminlerde bulunuyor. Elon Musk ve Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, yapay zekanın insanlığa felaket getirebileceğini belirtirken Mark Zuckerberg ve Google'ın yapay zeka direktörü John Giannandrea, yapay zekanın neden olduğu kıyamet senaryolarını abartılı buluyor. ABD merkezli risk sermayesi şirketi olan Breyer Capital'in CEO'su Jim Breyer ise yapay zekada çok ümitli. Breyer yaklaşık 30 yıl içinde yapay zekanın insanlar kadar iyi öğrenebileceğini düşünüyor.


 

Bugüne kadar 30'dan fazla şirkete yatırım yapan Breyer aynı zamanda Facebook ve Etsy gibi parlak girişimlerin ilk yatırımcıları arasında. Yaptığı başarılı yatırımlar sayesinde 3 milyar dolara yakın serveti bulunan Breyer, son zamanlarda yapay zekayla özel olarak ilgileniyor. Yapay zeka araştırmaları için hem vakit hem de finansal kaynak ayıran Breyer, başarılı yatırımlar yapabilmek adına endüstrinin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor ve yapay zeka hakkında toplantılar düzenliyor. Sektördeki isimlerden öğrendiklerini kendi fikirleriyle harmanlayan Breyer geçtiğimiz günlerde yapay zeka hakkındaki düşüncelerini CNBC'ye aktardı.


Ortalama 2050 Yılını Gösteriyor 

Kampüsleri ziyaret ettiğinde ve yapay zeka uzmanlarıyla görüştüğünde yapay zekanın insanlar gibi öğrenme yeteneğine ne zaman sahip olacağını soran Breyer, dünyanın en iyi yapay zeka araştırmacılarından bazılarının 2050 yılından çok daha sonrasını işaret ederken bazılarının ise 2050'den daha erken bir tarihi gösterdiğini dile getirdi. Bu verilerin ortalamasını alan Breyer, 2050 yılında yapay zekanın insanlarla aynı öğrenme kabiliyetine sahip olacağı sonucuna ulaştığını ifade etti.


Yapay zeka girişimlerini yakından takip edip yatırımlara başlayan Breyer, yapay zekadan son derece umutlu olsa da Elon Musk'ın veya diğer kişilerin duyduğu endişeleri de doğrudan reddetmiyor. Bu endişeler yerine yapay zeka uygulamalarından ortaya çıkacak iyi şeylere odaklanan Breyer, "Önümüzdeki on yıl ya da yirmi boyunca doğru, güvenli ve ilginç yapay zeka uygulamalardan gelecek iyi şeyler çok fazla ve buna yatırım yapmanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.


https://futurism.com/ai-might-match-human-learning-capabilities-by-2050-says-breyer-capital-ceo/ Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl
elon musk gelmeden :)
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arel.gr 1 yıl
? güne kadar insanları ters köşe yapmazsa !
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kadirirdem 1 yıl
Yaşarsak göreceğiz.
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DH Misafiri 1 yıl
Bana kalırsa 2050nin şuanki durumla pek farkı olmayacak teknolojik olarak, en fazla otonom araçlar tamamen yaygınlaşmış olur o kadar. Yapay zekanın o seviyelere gelmesi bu kadar kısa süre için imkansız. 21xx'lü yıllardan önce ileri seviye yapay zeka, füzyon reaktörleri, kuantum bilgisayarlar, uzay yolculukları hayal.
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geranimo486 1 yıl DH Misafiri
20 yılda dünya çok fazla değişti,millet bahattin dayısını 2 parmagı ile küçültüp büyütebiliyor artık.
teknolojik gelişimin ivmesinin önceki yıllara göre daha fazla artması nedeniyle bu görüşünüz bence fazla vizyonsuz.
demek istediğim kesin olacak yönünde değil,
görmemiz imkansız değil demeye çalışıyorum.
emekliliği marsta hobi bahçesinde keyfine çalışarak geçireceğiz belki kim bilir :)
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DH Misafiri 1 yıl
Yapay zekanın, kaslı robotların bu kadar gelişmesi hiç iyi değil. Eninde sonunda bir açık bulup kontrolden çıkar.
Tüm bunlar Uzaylıların insanları tasarladığı teorisini de güçlendiriyor. Bilim adamları da İnsan DNA'sında Uzaylı imzası olduğunu kabul ettiler.
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blackzeros 1 yıl
yatırım oranı oldukça fazla, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri bu işlere girdi belki 2050'den öncede olabilir.
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esmerbuyucu 1 yıl
Daha erken olabilir. Dünyayı insanlar yok edeceğine yapay zekalar yok etsin.
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merm 1 yıl
2050 de ASI (artificial super intelligence) altımızdaki donu bile almış olacak, torunlarımız da 2017 de yaptığımız tartışmalara bakıp bizi hayırla anmayacak,
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sniper23 1 yıl merm
merm

2050 de ASI (artificial super intelligence) altımızdaki donu bile almış olacak, torunlarımız da 2017 de yaptığımız tartışmalara bakıp bizi hayırla anmayacak,

Sanırım bunu zaman gösterecek...
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ozbey08 1 yıl
bence çok daha erken zamanda o seviyeye ulaşılacak.
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