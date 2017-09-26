''2050'ye kadar yapay zeka insanlarla aynı öğrenme yeteneğine sahip olacak''

Teknoloji dünyasından pek çok önemli isim yapay zekanın geleceği ile ilgili tahminlerde bulunuyor. Elon Musk ve Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, yapay zekanın insanlığa felaket getirebileceğini belirtirken Mark Zuckerberg ve Google'ın yapay zeka direktörü John Giannandrea, yapay zekanın neden olduğu kıyamet senaryolarını abartılı buluyor. ABD merkezli risk sermayesi şirketi olan Breyer Capital'in CEO'su Jim Breyer ise yapay zekada çok ümitli. Breyer yaklaşık 30 yıl içinde yapay zekanın insanlar kadar iyi öğrenebileceğini düşünüyor.





Bugüne kadar 30'dan fazla şirkete yatırım yapan Breyer aynı zamanda Facebook ve Etsy gibi parlak girişimlerin ilk yatırımcıları arasında. Yaptığı başarılı yatırımlar sayesinde 3 milyar dolara yakın serveti bulunan Breyer, son zamanlarda yapay zekayla özel olarak ilgileniyor. Yapay zeka araştırmaları için hem vakit hem de finansal kaynak ayıran Breyer, başarılı yatırımlar yapabilmek adına endüstrinin önde gelen isimleriyle bir araya geliyor ve yapay zeka hakkında toplantılar düzenliyor. Sektördeki isimlerden öğrendiklerini kendi fikirleriyle harmanlayan Breyer geçtiğimiz günlerde yapay zeka hakkındaki düşüncelerini CNBC'ye aktardı.





Ortalama 2050 Yılını Gösteriyor

Kampüsleri ziyaret ettiğinde ve yapay zeka uzmanlarıyla görüştüğünde yapay zekanın insanlar gibi öğrenme yeteneğine ne zaman sahip olacağını soran Breyer, dünyanın en iyi yapay zeka araştırmacılarından bazılarının 2050 yılından çok daha sonrasını işaret ederken bazılarının ise 2050'den daha erken bir tarihi gösterdiğini dile getirdi. Bu verilerin ortalamasını alan Breyer, 2050 yılında yapay zekanın insanlarla aynı öğrenme kabiliyetine sahip olacağı sonucuna ulaştığını ifade etti.





Yapay zeka girişimlerini yakından takip edip yatırımlara başlayan Breyer, yapay zekadan son derece umutlu olsa da Elon Musk'ın veya diğer kişilerin duyduğu endişeleri de doğrudan reddetmiyor. Bu endişeler yerine yapay zeka uygulamalarından ortaya çıkacak iyi şeylere odaklanan Breyer, "Önümüzdeki on yıl ya da yirmi boyunca doğru, güvenli ve ilginç yapay zeka uygulamalardan gelecek iyi şeyler çok fazla ve buna yatırım yapmanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

https://futurism.com/ai-might-match-human-learning-capabilities-by-2050-says-breyer-capital-ceo/