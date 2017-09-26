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Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta!

Uygun fiyatlı Xiaomi Amazfit akıllı saat ülkemizde satışa sunuldu. Kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan şık görünümlü Amazfit'in uzun pil kullanım süresi ve akıllı özellikleri dikkat çekiyor.
1 yıl
16,7b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta!
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Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit’in global versiyonu ülkemizde satışa çıktı. Amazfit, sahip olduğu 634 TL’lik fiyat etiketi ile uygun fiyatlı akıllı saat arayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Xiaomi Amazfit ile arama yapabilir, mesajlarınızı yanıtlayabilir, bildirimleri görüntüleyebilir ve egzersizlerinizi takip edebilirsiniz.

Kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan Amazfit, şık bir görünüme sahip. Şık görünümünün seramik çerçevesi sayesinde dayanıklılık da vadediyor. 300 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.34 inç ekrana sahip cihaz 1.2 Ghz işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor.

Dünyanın ilk 28nm GPS'e sahip akıllı saati ünvanına sahip Amazfit’in 200 mAh gücündeki bataryası GPS sürekli açık tutulduğunda 35 saat kullanım ömrü sunuyor. Saatin arka bölümünde ise spor aktivitelerinde kullanılabilecek, kalp ritmini anlık olarak ölçebilen sensör yer alıyor.


Rakiplerinden farklı olarak Amazfit’in ekranı her zaman açık kalabiliyor. Her zaman açık ekranında sadece saati değil diğer bilgileri de görüntüleyebiliyor. Ayrıca Amazfit’in dahili hafızasına 500 adete kadar müzik yükleyebilir ve telefondan bağımsız bir şekilde bu müzikleri Bluetooth kulaklık ile dinleyebiliyorsunuz.

Tasarruflu ekran ve sensör teknolojileri sayesinde 11 güne varan kullanım süresi elde etmek mümkün. Yoğun kullanımda dahi haftada bir defa şarja takmak yeterli oluyor. Suya ve toza dayanıklı Amazfit’i iOS ve Android cihazlar ile birlikte kullanabilirsiniz.

Xiaomi Amazfit’i 24 ay garanti desteği ile birlikte bu linklerden satın alabilirsiniz:

Xiaomi Amazfit Siyah

Xiaomi Amazfit Kırmızı


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rash.87 1 yıl en beğenilen
Yuh be kardeşim bu saat 100-120 USD ye alınabilen bir saat.Bu fiyata zor alıcı bulur.
1 Yanıt Yanıtla +35
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Xloud 1 yıl
Samsung Galaxy Gear S2 var aynı fiyata niye bunu alsın ki insanlar??? En fazla 300 lira olması lazım...
1 Yanıt Yanıtla +16
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sendemail 1 yıl
Arkadaşlar uyandırmayın bademleri ,
Aliexpress,gearbest vs.r , Vay vergi ayağına yasaklarlar şimdi siteleri...
Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 yıl
Kur konusunda, bazı işletmeler yakaladığını beceriyor.
Geçen gün havalimani gümrüksuz mağazadan alışveriş yaptım ve kredi kartım ile ödedim. Sonra bir baktım, serbest piyasa kuru 4.155 olan euro için 4.22 kur uygulamislar.
Deveye diken lazım.
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Tensi 1 yıl
90$ lik saati 634 TL ye sattigina gore HB dolar kurunu 7 TL saniyor olmali. Ya da devleti ornek aldilar. Bir oto bize bir oto devlete, bir telefon bize bir telefon devlete derken firmalar da bir saat size bir saat bize diye dusunmeye basladilar galiba.
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SERDARbdrm 1 yıl
xiaomi nin sitesinde böyle bir ürünleri yok. bu saatin xiaomi marka olduğuna emin misiniz?
mi.com/...
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Bukalemun 1 yıl SERDARbdrm
SERDARbdrm
xiaomi nin sitesinde böyle bir ürünleri yok. bu saatin xiaomi marka olduğuna emin misiniz?
mi.com/...

Evet Xiaomi ' nin.
Evet sitesine bakınca yok.
Gearbest ana konuyu takip edin
yada Aliexpress

Türkçe incelemesi de web ' de mevcut .
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kadirirdem 1 yıl
Yurt dışından veya Forumdan alınır,HB resmen kazık atıyor.
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sendemail 1 yıl
Arkadaşlar uyandırmayın bademleri ,
Aliexpress,gearbest vs.r , Vay vergi ayağına yasaklarlar şimdi siteleri...
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oray 1 yıl
Fitbit Blaze varken buna pek bakmam... Aynı fiyat.
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Emir Otomotiv 1 yıl
350 tl e aliexpress den almıştım, saygılarr dh 😂
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12 Angry Men 1 yıl
Sırf hb.com'u reklam yapmak için saat haberi yapmışlar.
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koyunsavar 1 yıl
Zaomi görünce hemen atlamayın önce bi kontrol edin resimdeki gibi mi çıkacak acaba çünkü gösterdikleri ve çıkardıkları farklı oluyor.
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*siteci* 1 yıl
Spotify gelecek söylentileri var. Gelirse alırım ama gelmezse bu kadar paraya değmez gibime geliyor.
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