Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta!

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Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit’in global versiyonu ülkemizde satışa çıktı. Amazfit, sahip olduğu 634 TL’lik fiyat etiketi ile uygun fiyatlı akıllı saat arayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Xiaomi Amazfit ile arama yapabilir, mesajlarınızı yanıtlayabilir, bildirimleri görüntüleyebilir ve egzersizlerinizi takip edebilirsiniz.

Kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan Amazfit, şık bir görünüme sahip. Şık görünümünün seramik çerçevesi sayesinde dayanıklılık da vadediyor. 300 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.34 inç ekrana sahip cihaz 1.2 Ghz işlemci, 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor.

Dünyanın ilk 28nm GPS'e sahip akıllı saati ünvanına sahip Amazfit’in 200 mAh gücündeki bataryası GPS sürekli açık tutulduğunda 35 saat kullanım ömrü sunuyor. Saatin arka bölümünde ise spor aktivitelerinde kullanılabilecek, kalp ritmini anlık olarak ölçebilen sensör yer alıyor.





Rakiplerinden farklı olarak Amazfit’in ekranı her zaman açık kalabiliyor. Her zaman açık ekranında sadece saati değil diğer bilgileri de görüntüleyebiliyor. Ayrıca Amazfit’in dahili hafızasına 500 adete kadar müzik yükleyebilir ve telefondan bağımsız bir şekilde bu müzikleri Bluetooth kulaklık ile dinleyebiliyorsunuz.

Tasarruflu ekran ve sensör teknolojileri sayesinde 11 güne varan kullanım süresi elde etmek mümkün. Yoğun kullanımda dahi haftada bir defa şarja takmak yeterli oluyor. Suya ve toza dayanıklı Amazfit’i iOS ve Android cihazlar ile birlikte kullanabilirsiniz.

Xiaomi Amazfit’i 24 ay garanti desteği ile birlikte bu linklerden satın alabilirsiniz:

Xiaomi Amazfit Siyah

Xiaomi Amazfit Kırmızı