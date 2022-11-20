Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Stick 4K, akıllı televizyonlar ve dizüstü bilgisayar var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı televizyon aparatına dizüstü bilgisayardan akıllı telefonlara ve akıllı saatlere kadar geniş bir yelpazede elektronik ürünler yer alıyor.

24 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

24 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait iki akıllı televizyon dikkat çekiyor. 43 inçlik Full HD akıllı televizyon 5299TL iken 32 inçlik HD akıllı televizyon ise 3199TL olarak satılacak.

19 Kasım ŞOK aktüel katalog ürünleri neler? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Lenovo markasına ait Intel Celeron N4120 işlemci, 15.6 inçlik ekran, 4GB RAM, 128GB depolama, Windows 11 Home gibi özellikleri olan dizüstü modeli 4999TL. Xiaomi’nin 2GB RAM ve 8GB depolaması olan 4K akıllı televizyon aparatı ise 1099TL seviyesinden alıcı bulacak.

Son olarak realme markasına ait Unisoc T618 işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP üçlü arka kamera, 5000mAh batarya olan C25Y akıllı telefon modeli 4299TL iken Vestel akıllı saat 499TL ve MercuSys menzil genişletici 239TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

24 Kasım A101 aktüel katalog ürünleri neler?