24 saat kullanım süresi sunan Meizu POP2s tam kablosuz kulaklık tanıtıldı

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Son dönemde tam kablosuz kulaklık sınıfındaki ağırlığını arttırmaya çalışan Meizu merakla beklenen yeni POP2s modelini tanıttı. Meizu POP2s yine uzun kullanım süreleri ile dikkat çekmeye çalışacak.

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Meizu POP2s özellikleri ve fiyatı

Meizu POP2s firmanın POP2 modelinin devamı niteliğinde. Benzer bir tasarımı benimseyen Meizu POP2s bununla birlikte 5.1 gram ağırlığında ve 0.3 gram daha hafif. Belirli Meizu telefonlarına hızlı bir şekilde eşleşebilen telefon ayrıca yazılımsal olarak gürültü engelleme yapabiliyor.

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Grafen diyafram birimi; Clarity System ile bir araya gelerek kristal berraklığında ses kalitesine ulaşabiliyor. Bluetooth 5.0 ile bağlanan kulaklık USB Tip-C üzerinden kutusunu şarj edebiliyor.

Kulaklık modeli 55mAh bataryası ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. 350mAh bataryalı kutusu ile birlikte 24 saat gibi dikkat çekici bir süreye kadar uzayabiliyor. Dokunmatik yüzeye sahip gövde IPX5 sertifikası ile de terleme gibi etkilere dayanıklı. Meizu POP2s modeli 45$ fiyat etiketi ile ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2020/10/20/meizu-pop-2s-launch-price-specs-features/

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