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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    24 saat kullanım süresi sunan Meizu POP2s tam kablosuz kulaklık tanıtıldı

    Meizu POP2s tam kablosuz kulaklık modeli kutusu ile birlikte 24 saate kadar giden bir kullanım süresine sahip. Fiyatına göre tatmin edici bir ses kalitesi amacında.
    2 gün
    2,8b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    24 saat kullanım süresi sunan Meizu POP2s tam kablosuz kulaklık tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde tam kablosuz kulaklık sınıfındaki ağırlığını arttırmaya çalışan Meizu merakla beklenen yeni POP2s modelini tanıttı. Meizu POP2s yine uzun kullanım süreleri ile dikkat çekmeye çalışacak.

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    Meizu POP2s özellikleri ve fiyatı

    Meizu POP2s firmanın POP2 modelinin devamı niteliğinde. Benzer bir tasarımı benimseyen Meizu POP2s bununla birlikte 5.1 gram ağırlığında ve 0.3 gram daha hafif. Belirli Meizu telefonlarına hızlı bir şekilde eşleşebilen telefon ayrıca yazılımsal olarak gürültü engelleme yapabiliyor.

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    Grafen diyafram birimi; Clarity System ile bir araya gelerek kristal berraklığında ses kalitesine ulaşabiliyor. Bluetooth 5.0 ile bağlanan kulaklık USB Tip-C üzerinden kutusunu şarj edebiliyor.

    Kulaklık modeli 55mAh bataryası ile 8 saate kadar kullanılabiliyor. 350mAh bataryalı kutusu ile birlikte 24 saat gibi dikkat çekici bir süreye kadar uzayabiliyor. Dokunmatik yüzeye sahip gövde IPX5 sertifikası ile de terleme gibi etkilere dayanıklı. Meizu POP2s modeli 45$ fiyat etiketi ile ilk olarak Çin’de satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/20/meizu-pop-2s-launch-price-specs-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    38 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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