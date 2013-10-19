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26 milyon dolarlık üç boyutlu metal yazıcı projesi: AMAZE

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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26 milyon dolarlık üç boyutlu metal yazıcı projesi: AMAZE

Olumlu ve olumsuz yanları ile son yılların en önemli teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı modelleri, en gelişmiş cihazların kullanıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde bile faaliyet göstermeye başladı. Genel olarak milyon dolarlık bir pazara ulaşan ve online satış kanalları ya da mağazalar ile genişleyen bu ürünler, hammadde olarak plastik kullandıkları için bazı alanlar için uygun bir yapı ortaya koyamıyorlar. İşte bu noktada 26 milyon dolar yatırım, ESA, Avrupa Komisyonu ve 21 endüstri partneri ile hazırlanan AMAZE isimli proje, ISS için ilk üç boyutlu metal yazıcısını geliştirmek üzere kollarını sıvamış durumda.
Kullanılan lazer, elektron ışınları ve plazma gibi sistemlerle atık durumunda bulunan metallerin 3500 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta eritilmesi ile çalışma gösteren AMAZE sistemi, özel yapısı sayesinde 2 metre gibi oldukça büyük baskılar yapabiliyor ve bu sayede direkt olarak ISS bünyesinde uydu üretmek gibi bir işlemin önü açılmış oluyor. Aynı zamanda havacılık, otomotiv, nükleer çalışmalar gibi dünya üzerinde de kullanılabilecek bir yapı ortaya koyabilen üç boyutlu metal baskı sistemi, bu konuda dünyanın en büyük projesi olma özelliğini taşıyor ve ileride her biri farklı materyali işleme konusunda çalışma gösterecek Almanya, İtalya, Norveç ve İngiltere'de pilot ölçekli fabrikaların kurulacağı belirtiliyor.

 
26 milyon dolarlık üç boyutlu metal yazıcı projesi: AMAZE
26 milyon dolarlık üç boyutlu metal yazıcı projesi: AMAZE

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/3D_printing_for_space_the_additive_revolution Yorum Yaz
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manyakurt 6 yıl en beğenilen
almanlar yaa :D yazıcıdan tank basar bunlar :D
Yanıtla +84
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hidoriumen 6 yıl
Bu ise Türkiye olarak bi yerinden dahil olmak zorundayız bir 100yıl daha kaybetmeden.
1 Yanıt Yanıtla +9
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ycanatilgan 6 yıl
İlerde bu proje her evde olursa şaşırmayın. 26 milyon dolarlık proje olur 260 lira :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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djessiz 6 yıl
Yakın çağın başlangıcı bu olsa gerek !
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mnbvb 6 yıl

O DEĞİL DE """"ADOLF HİLTLER""""""" KOPYALARSALAR İŞTE BOKU YEDİK
DEMEKTİR............
.
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intelligentboy1 6 yıl
bu proje çok güzelde benim merak ettiğim şey şu yaptıkları şey sadece model olarak mı kalıyor? Çünkü bir sürü madde düzenlemesi olmalı bu da sorunsuz çalışması biraz zor gibi geliyor.
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Mr.Loney 6 yıl
kymelria
yılların lazer sinterleme prosesini yeni teknoloji diye yutturuyorlar.
Hey Allahım isteyen dmls diye aratsın google dan.

bu bi nevi gelişmiş cnc makinası gibi birşey herhalde :D
1 Yanıt Yanıtla
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muhamnet 6 yıl Mr.Loney
şu anki örnekler daha çok dökümü andırıyor ve asıl bunları işlemek için yine cnc var. ileri de çok daha hassas imalat yapabilirse bu yazıcılar o zaman çok işe yararlar. bu şekilde pek işe yaramaz. trollerin "çöp" demesi gibi algılamayalım ama gördüğüm şey 26 milyon dolara çok verimli görünmüyor. masaüstü bir cnc ile çok daha güzel şeylere imza atmak mümkün.

kimi arkadaşlar "savaş halinde..." diye başlayan bazı fikirler beyan etmşler ancak fosfor bombasına, napalm gibi mühimmata bu yazıcılar çok bir şey yapamaz. konvansiyonel/dijital sistemler uzun vadede çok daha verimli görünüyor.
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interwap 6 yıl
kymelria
yılların lazer sinterleme prosesini yeni teknoloji diye yutturuyorlar.
Hey Allahım isteyen dmls diye aratsın google dan.

Sinterleme ısı (ergitme değil) ve presleme ile olmuyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
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yec44 6 yıl
ne kadar büyüklüktede yapsalar bir uçak tank yapılacagını samnıyorum. sadece blli parçaları yapabilirler.

bir otomobil sadece demirden yapılmıyor 100 lerce parçanın 100 lerce farklı karbon oranı silisyum oranı vb element oranları var. bunuda geçtim üretimlerinde oluşturmal istenen yapılar işin bile varklı soğutma teknikleri var.

bunları bir arada yapması çok zor geldi bana.

fakat hızlı modellemeler yapılır. zaten bunları solid de catia da cok hızlı yapabiliyoruz ve çok ucuz.
Yanıtla +2
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kymelria 6 yıl interwap
interwap
kymelria
yılların lazer sinterleme prosesini yeni teknoloji diye yutturuyorlar.
Hey Allahım isteyen dmls diye aratsın google dan.

Sinterleme ısı (ergitme değil) ve presleme ile olmuyor mu?

sinterlemenin farklı türleri var. senin bahsettigim en eski ve bilinen yöntem. lazer sinterleme çok uzun yıllardan beri medikal sektöründe protez ortez v.b. gibi parçaların imalatında kullanılıyor. lazer sinterleme ile mikron hassasiyetinde imalatlar bile yapılabiliyor.
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ycanatilgan 6 yıl
İlerde bu proje her evde olursa şaşırmayın. 26 milyon dolarlık proje olur 260 lira :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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ВAВA 6 yıl ycanatilgan
ycan00

İlerde bu proje her evde olursa şaşırmayın. 26 milyon dolarlık proje olur 260 lira :D

+1
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cceviz 6 yıl
bu kadar pahalı olmasaydı eğer ortaya çıkacak, inanılmaz tehlikeli ve inanılmaz yararlı ürünlerin haddi hesabı olmazdı.
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RaptorFX 6 yıl
3 boyutlu baskı yapabilen yazıcı teknolojisini ne yapıp edip yakından takip etmeliyiz. Olası savaş durumlarında ülkenin eli ayağı olacaktır bu tip bir teknoloji.
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kymelria 6 yıl
yılların lazer sinterleme prosesini yeni teknoloji diye yutturuyorlar.
Hey Allahım

isteyen dmls diye aratsın google dan.
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michael01 6 yıl
yeterli büyüklükte yaparlarsa uçak bile basar adamlar :)
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