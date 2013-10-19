26 milyon dolarlık üç boyutlu metal yazıcı projesi: AMAZE





Olumlu ve olumsuz yanları ile son yılların en önemli teknolojileri arasında yer alan üç boyutlu yazıcı modelleri, en gelişmiş cihazların kullanıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesinde bile faaliyet göstermeye başladı. Genel olarak milyon dolarlık bir pazara ulaşan ve online satış kanalları ya da mağazalar ile genişleyen bu ürünler, hammadde olarak plastik kullandıkları için bazı alanlar için uygun bir yapı ortaya koyamıyorlar. İşte bu noktada 26 milyon dolar yatırım, ESA, Avrupa Komisyonu ve 21 endüstri partneri ile hazırlanan AMAZE isimli proje, ISS için ilk üç boyutlu metal yazıcısını geliştirmek üzere kollarını sıvamış durumda.

Kullanılan lazer, elektron ışınları ve plazma gibi sistemlerle atık durumunda bulunan metallerin 3500 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta eritilmesi ile çalışma gösteren AMAZE sistemi, özel yapısı sayesinde 2 metre gibi oldukça büyük baskılar yapabiliyor ve bu sayede direkt olarak ISS bünyesinde uydu üretmek gibi bir işlemin önü açılmış oluyor. Aynı zamanda havacılık, otomotiv, nükleer çalışmalar gibi dünya üzerinde de kullanılabilecek bir yapı ortaya koyabilen üç boyutlu metal baskı sistemi, bu konuda dünyanın en büyük projesi olma özelliğini taşıyor ve ileride her biri farklı materyali işleme konusunda çalışma gösterecek Almanya, İtalya, Norveç ve İngiltere'de pilot ölçekli fabrikaların kurulacağı belirtiliyor.





http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Research/3D_printing_for_space_the_additive_revolution