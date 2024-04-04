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    Avrupa Uzay Ajansı, yapay Güneş tutulmaları oluşturacak

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iki parçadan oluşan Proba-3 uzay acının yörüngede mükemmel bir şekilde hizalanmasıyla yapay Güneş tutulmaları oluşturmayı hedefleniyor.
    Avrupa Uzay Ajansı, yapay Güneş tutulmaları oluşturacak Tam Boyutta Gör
    8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, bilim insanlarına Güneş'in bilinmeyenlerle dolu koronasını (taç) incelemeleri için nadir ve kısa bir pencere açacak. Güneş'in görünür yüzeyinin milyonlarca kilometre yukarısına uzanan Güneş atmosferinin en dış kısmı olan korona, tutulma esnasında soluk beyaz bir hale olarak görünecek. Bu da bilim insanlarına gözlem için önemli bir fırsat sağlayacak. Ancak, tutulmaların olmadığı zamanlarda da gözlemler yapılabilmesi için Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iki parçadan oluşan Proba-3 uzay aracıyla yapay Güneş tutulmaları oluşturmayı hedefliyor.

    Yapay Güneş tutulmaları yapılacak

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yaklaşan Proba-3 görevi uzayda yapay bir tutulma yaratılarak gözlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Proba-3 görevi, isteğe bağlı olarak yörüngesel bir Güneş tutulması gerçekleştirmek için mükemmel bir şekilde hizalanacak bir çift uydudan oluşuyor. Her iki aracın da uydu navigasyonu, radyo tabanlı uydu bağlantıları, kameralar ve lazer yoluyla milimetre hassasiyeti düzeyinde hizalanması gerekecek. Ve bu hizalanma yaklaşık 150 metre mesafeyle gerçekleştirilecek.

    ESA teknoloji direktörü Dietmar Pilz yaptığı açıklamada, iki aracın 150 m uzunluğunda devasa bir araçmış gibi hareket etmesini sağlamanın son derece zor olacağını belirtiyor. ESA, araçların 19 saat 36 dakikalık yörüngelerinin her biri için altı saatlik tutulma gözlemlerini mümkün kılacağını söylüyor.

    Bilim insanlarının Güneş'in koronasını inceleme talebinin arkasında aslında Güneş sistemindeki hava durumu üzerindeki rolü bulunuyor. Güneş’in yüzeyinden daha sıcak olan koronanın, Güneş rüzgarları ve taçküre kütle atımlarının oluşmasında parmağı bulunuyor. Bilindiği üzere taçküre kütle atımları (Güneş fırtınaları olarak da kullanılıyor) Dünya’da auroralar gibi görsel şölenler oluşturabileceği gibi radyo iletişim, elektronik cihazlar ve uydular için riskler de oluşturabiliyor. ESA aynı zamanda Proba-3 ile Güneş'in toplam enerji çıkışını ölçeceğini de söylüyor. Yapılan açıklamaya göre Proba-3 görevinin eylül ayında fırlatılması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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