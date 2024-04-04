Avrupa Uzay Ajansı, yapay Güneş tutulmaları oluşturacak

Tam Boyutta Gör 8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, bilim insanlarına Güneş'in bilinmeyenlerle dolu koronasını (taç) incelemeleri için nadir ve kısa bir pencere açacak. Güneş'in görünür yüzeyinin milyonlarca kilometre yukarısına uzanan Güneş atmosferinin en dış kısmı olan korona, tutulma esnasında soluk beyaz bir hale olarak görünecek. Bu da bilim insanlarına gözlem için önemli bir fırsat sağlayacak. Ancak, tutulmaların olmadığı zamanlarda da gözlemler yapılabilmesi için Avrupa Uzay Ajansı (ESA), iki parçadan oluşan Proba-3 uzay aracıyla yapay Güneş tutulmaları oluşturmayı hedefliyor.

Yapay Güneş tutulmaları yapılacak

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yaklaşan Proba-3 görevi uzayda yapay bir tutulma yaratılarak gözlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Proba-3 görevi, isteğe bağlı olarak yörüngesel bir Güneş tutulması gerçekleştirmek için mükemmel bir şekilde hizalanacak bir çift uydudan oluşuyor. Her iki aracın da uydu navigasyonu, radyo tabanlı uydu bağlantıları, kameralar ve lazer yoluyla milimetre hassasiyeti düzeyinde hizalanması gerekecek. Ve bu hizalanma yaklaşık 150 metre mesafeyle gerçekleştirilecek.

ESA teknoloji direktörü Dietmar Pilz yaptığı açıklamada, iki aracın 150 m uzunluğunda devasa bir araçmış gibi hareket etmesini sağlamanın son derece zor olacağını belirtiyor. ESA, araçların 19 saat 36 dakikalık yörüngelerinin her biri için altı saatlik tutulma gözlemlerini mümkün kılacağını söylüyor.

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Bilim insanlarının Güneş'in koronasını inceleme talebinin arkasında aslında Güneş sistemindeki hava durumu üzerindeki rolü bulunuyor. Güneş’in yüzeyinden daha sıcak olan koronanın, Güneş rüzgarları ve taçküre kütle atımlarının oluşmasında parmağı bulunuyor. Bilindiği üzere taçküre kütle atımları (Güneş fırtınaları olarak da kullanılıyor) Dünya’da auroralar gibi görsel şölenler oluşturabileceği gibi radyo iletişim, elektronik cihazlar ve uydular için riskler de oluşturabiliyor. ESA aynı zamanda Proba-3 ile Güneş'in toplam enerji çıkışını ölçeceğini de söylüyor. Yapılan açıklamaya göre Proba-3 görevinin eylül ayında fırlatılması hedefleniyor.

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Avrupa Uzay Ajansı, yapay Güneş tutulmaları oluşturacak