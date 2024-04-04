Avrupa Uzay Ajansı, yapay Güneş tutulmaları oluşturacak

Yapay Güneş tutulmaları yapılacak
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yaklaşan Proba-3 görevi uzayda yapay bir tutulma yaratılarak gözlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak. Proba-3 görevi, isteğe bağlı olarak yörüngesel bir Güneş tutulması gerçekleştirmek için mükemmel bir şekilde hizalanacak bir çift uydudan oluşuyor. Her iki aracın da uydu navigasyonu, radyo tabanlı uydu bağlantıları, kameralar ve lazer yoluyla milimetre hassasiyeti düzeyinde hizalanması gerekecek. Ve bu hizalanma yaklaşık 150 metre mesafeyle gerçekleştirilecek.
ESA teknoloji direktörü Dietmar Pilz yaptığı açıklamada, iki aracın 150 m uzunluğunda devasa bir araçmış gibi hareket etmesini sağlamanın son derece zor olacağını belirtiyor. ESA, araçların 19 saat 36 dakikalık yörüngelerinin her biri için altı saatlik tutulma gözlemlerini mümkün kılacağını söylüyor.
Bilim insanlarının Güneş'in koronasını inceleme talebinin arkasında aslında Güneş sistemindeki hava durumu üzerindeki rolü bulunuyor. Güneş’in yüzeyinden daha sıcak olan koronanın, Güneş rüzgarları ve taçküre kütle atımlarının oluşmasında parmağı bulunuyor. Bilindiği üzere taçküre kütle atımları (Güneş fırtınaları olarak da kullanılıyor) Dünya’da auroralar gibi görsel şölenler oluşturabileceği gibi radyo iletişim, elektronik cihazlar ve uydular için riskler de oluşturabiliyor. ESA aynı zamanda Proba-3 ile Güneş'in toplam enerji çıkışını ölçeceğini de söylüyor. Yapılan açıklamaya göre Proba-3 görevinin eylül ayında fırlatılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...