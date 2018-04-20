28. yaş gününü kutlayan Hubble'dan göz kamaştırıcı fotoğraf "Lagün Nebulası"

Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, önümüzdeki günlerde 28. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor. İlerleyen yaşına rağmen bizleri şaşırtmaya devam eden dev teleskop, bu sefer de Deniz Kulağı Bulutsusu'nun (Lagoon Nebula) göz kamaştırıcı yepyeni bir fotoğrafını yakaladı.

NASA'nın "yıldız doğumevi" olarak nitelendirdiği bulutsu farklı boyutlarda birçok genç yıldız içeriyor. Örneğin fotoğrafın merkezinde parıldayan Herschel 36 isimli yıldız, yalnızca 1 milyon yaşında. Güneş'ten tam 32 kat daha büyük olan Herschel 36, her ne kadar çok genç bir yıldız olsa da ömrü öyle çok da uzun olmayacak. Herschel 36, devasa boyutları nedeniyle ancak 5 milyon yıl kadar yaşayabilecek. Güneş'in ise 5 milyar yıl kadar daha Güneş Sistemi'ni aydınlatmaya devam edebileceği düşünülüyor.

Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

28 yıldır uzayda

Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2020'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

http://www.techtimes.com/articles/225707/20180419/hubble-space-telescope-celebrates-28th-anniversary-stunning-lagoon-nebula-photo.htm

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Tam 55 ışık yılı genişliğinde ve 20 ışık yılı uzunluğunda olan Deniz Kulağı Bulutsusu, 1747 yılında Fransız astronom Guillaume Le Gentil tarafından keşfedilmişti. Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bulutsu. böylesine inanılmaz bir uzaklıkta yer alıyor olmasına rağmen dev yapısı nedeniyle geceleri açık gökyüzünde çıplak gözle dahi görülebiliyor.Yukarıda görmüş olduğunuz Hubble'ın yakaladığı yeni fotoğraf aslında dev Deniz Kulağı Bulutsusu'nu tüm ihtişamıyla gözler önüne seremiyor. Bulutsunun yalnızca küçük bir kısmını gösteren fotoğraf, yaklaşık 4 ışık yılı genişliğindeki bir bölgeyi içeriyor.İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.