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28. yaş gününü kutlayan Hubble'dan göz kamaştırıcı fotoğraf "Lagün Nebulası"

24 Nisan'da 28. yaş gününü kutlayacak olan Hubble Uzay Teleskobu, doğum gününü yine muhteşem bir fotoğrafla kutluyor. İşte Deniz Kulağı Nebulası'nın göz kamaştırıcı görüntüsü:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,9b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, önümüzdeki günlerde 28. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor. İlerleyen yaşına rağmen bizleri şaşırtmaya devam eden dev teleskop, bu sefer de Deniz Kulağı Bulutsusu'nun (Lagoon Nebula) göz kamaştırıcı yepyeni bir fotoğrafını yakaladı.

Tam 55 ışık yılı genişliğinde ve 20 ışık yılı uzunluğunda olan Deniz Kulağı Bulutsusu, 1747 yılında Fransız astronom Guillaume Le Gentil tarafından keşfedilmişti. Dünya'dan yaklaşık 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bulutsu. böylesine inanılmaz bir uzaklıkta yer alıyor olmasına rağmen dev yapısı nedeniyle geceleri açık gökyüzünde çıplak gözle dahi görülebiliyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz Hubble'ın yakaladığı yeni fotoğraf aslında dev Deniz Kulağı Bulutsusu'nu tüm ihtişamıyla gözler önüne seremiyor. Bulutsunun yalnızca küçük bir kısmını gösteren fotoğraf, yaklaşık 4 ışık yılı genişliğindeki bir bölgeyi içeriyor.

NASA'nın "yıldız doğumevi" olarak nitelendirdiği bulutsu farklı boyutlarda birçok genç yıldız içeriyor. Örneğin fotoğrafın merkezinde parıldayan Herschel 36 isimli yıldız, yalnızca 1 milyon yaşında. Güneş'ten tam 32 kat daha büyük olan Herschel 36, her ne kadar çok genç bir yıldız olsa da ömrü öyle çok da uzun olmayacak. Herschel 36, devasa boyutları nedeniyle ancak 5 milyon yıl kadar yaşayabilecek. Güneş'in ise 5 milyar yıl kadar daha Güneş Sistemi'ni aydınlatmaya devam edebileceği düşünülüyor.
Fotoğrafın orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

28 yıldır uzayda


İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında galaksilerin de var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop 1990 yılında fırlatılmış olmasına rağmen bazı aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. Dünya etrafındaki dönüşünü sadece 97 dakikada tamamlayan Hubble, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla hareket ediyor.

Toplam 43.500 gök cismi üzerinde bugüne kadar 1.5 milyondan fazla gözlem gerçekleştiren emektar teleskop, NASA'nın ifadelerine göre tam 153 terabayt boyutunda veri üretmiş. Hubble ayrıca 28 yıllık uzay macerası boyunca Dünya'nın etrafında toplam 163.500 tam tur atmış.

Hubble insanoğlu için tarihi bir öneme sahip olsa da elbette her zaman en iyi olarak kalmayacak. 2020'de fırlatılacak olan kızılötesi James Webb Uzay Teleskobu artık eskiyen Hubble'ın kısme varisi olacak. Hubble'la aynı özellikte ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan NASA'nın bir diğer teleskobunun ise 2020'li yılların ortalarında fırlatılması planlanıyor.

http://www.techtimes.com/articles/225707/20180419/hubble-space-telescope-celebrates-28th-anniversary-stunning-lagoon-nebula-photo.htm Yorum Yaz
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Fuat.Kamis 1 yıl
Hepimiz "yıldız" tozuyuz.. ;)
2 Yanıt Yanıtla +10
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denizbay1 1 yıl en beğenilen
Yalnız eğer CGI değilse müthiş bir dizaynı var Allah'ın ya. Yani şuna bakıp bu yaratıcıya hayran olmamak elde değil.
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the show must go on 1 yıl
şu teleskopu bi çevir dünyayada görelim yuvarlak mı düz mü
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CoreXXX 1 yıl
ne bu la ?
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kamucan 1 yıl
İnanılmaz
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Angel of the Lord 1 yıl
Benim merak ettiğim bunca yıllık makine nasıl böyle fotoğraflar çekebiliyor? Ve gücü neden bitmiyor? Fotoğraflarda oynama olduğunu biliyorum ama yine de şaşırtıcı bir olay.
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Tensi 1 yıl Angel of the Lord
Aslinda bu kadar iyi goruntu alamiyor. Hubble teleskobu miyop. Uzaya gonderdikten sonra anlasildi miyop oldugu. Yazilimla duzeltiliyor aldigi goruntuler.
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eric13 1 yıl
Boyle bir yerde olmek isterdim. Muhtesem bir goruntu
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denizbay1 1 yıl en beğenilen
Yalnız eğer CGI değilse müthiş bir dizaynı var Allah'ın ya. Yani şuna bakıp bu yaratıcıya hayran olmamak elde değil.
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KaleyDeskop 1 yıl denizbay1
üzerinde oynuyorlar, ham görüntüler böyle fantastik değil.
dahası içinraw image
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kaazto28 1 yıl
Bu uzay teleskopları nasıl bu kadar uzaklıktaki cisimlerin fotoğrafını çekebiliyor, bir de tam 4000 ışık yılı uzaklıktaki nebula nın.
Bilimsel bir açıklaması var mıdır çok merak ediyorum.
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tostumm 1 yıl kaazto28
Cevabı basit o cisimlerden yayılan veya yansıyan ışık oradan bizim gezegenimizin konumuna kadar gelmiş, nereden geldiği önemli değil yayılan ışığın gözlemlediğimiz yerdeki gücü ve bu ışığı toplayan teleskop önemli, buraya ulaşmamış ışıkları zaten göremeyiz.
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ardicli2000 1 yıl kaazto28
4000 çok değil hatta az. Milyonlarca yıl öncesini çekiyor. Işığın gelmesi o kadar sürdüğü için. Uzayın derinliklerinde bir yere dönerek çok farklı dalga boylarında fotolar çekiliyor. Bunlar birleştiriliyor ve bilim adamlarınca yorumlanıyor. Karşımızdaki foto gibi bir foto asla ve asla çekilmiyor. Eldeki ham verilerle nasıl olacağı düşünülerek renklendiriliyor.
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Fuat.Kamis 1 yıl
Hepimiz "yıldız" tozuyuz.. ;)
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BekirARSLAN 1 yıl Fuat.Kamis
Fuat.Kamis
Hepimiz "yıldız" tozuyuz.. ;)

Bide bunu cübbeli'ye söyle
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Ordan Geçenbay 1 yıl
Maaşallah
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