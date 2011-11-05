28nm Snapdragon S4 işlemcili cihazlar Şubat ayında gelebilir

Yeni nesil akıllı telefon ve tablet bilgisayar yarışında öne geçmek isteyen SoC yani yongada sistem platformu üreticileri arasındaki rekabet önümüzdeki aylarda daha da artacak gibi görünüyor. Endüstrinin ilk 4+1 çekirdekli uygulama işlemcisi olan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan Nvidia, çift çekirdekli ilk işlemci sonrasında çok çekirdekli mobil işlemcilere geçiş sürecinde bir ilki daha gerçekleştirerek rekabette öne geçmiş olacak. Gelen bilgilere göre, Tegra 3 ile çok sayıda tasarım kazanan Nvidia, devam eden yarışta en büyük rakibi olarak Qualcomm'u gösteriyor zira Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Nvidia ve Qualcomm'un aynı katta dans ettiğini söylemişti.

Peki Nvidia'nın Tegra 3 girişimine karşı Qualcomm neler planlıyor ? Snapdragon işlemci ailesiyle bugün akıllı telefon pazarında en çok kullanılan yüksek performanslı yongada sistem platformuna sahip olan Qualcomm, Nvidia'nın aksine çok çekirdek yerine üretim teknolojisine yönelik bir iddianın peşinde ve 28nm işlemcileri pazara süren ilk isim olmak istiyor. Gelen bilgilere göre örneklendirme çalışmalarına planlanan takvimden önce 28nm Snapdragon işlemci ailesini kullanan akıllı telefon ve/veya tablet bilgisayarlar Şubat ayı ile birlikte raflardaki yerini almaya başlayabilir yani bu demek oluyor ki Ocak ayındaki CES 2012 ve Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde, 28nm işlemcilerin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı tüketici elektroniği ürünleri gövde gösterisi yapabilir.

Snapdragon S4 serisi altında sunulacak yeni işlemciler ilk etapta farklı saat hızlarında çalışan çift çekirdekli modellerden oluşacak. Qualcomm'a göre yeni nesil Krait mimarisini temel alacak çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemciler, Nvidia Tegra 3'den daha yüksek performans gösterecek. Tabi bu iddianın ne derece doğru olacağını zaman gösterecek ancak kesin olan bir şey var ki, 45nm üretim teknolojisinden 28nm fabrikasyon sürecine geçiş önemli bir adım ve bu sayede pil tüketiminin büyük önem taşıdığı mobil cihazlar için daha yüksek enerji verimliliği sunan aynı zamanda daha yüksek işlem gücü ve grafik performansını beraberinde getiren yongada sistem platformları için kapı aralanmış olacak. Nvidia'nın da 28nm üretim teknolojisi için hazırlıkları sürüyor ancak görünüşe bakılırsa firma ilk olarak GPU yani grafik işlem yongalarında yeni fabrikasyon sürecine geçiş yapacak ve ardından Tegra ailesini de bu sürece uyarlayacak. Önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında Tegra 3 platformunu 28nm üretim teknolojisine adapte etmeyi planlayan Nvidia, 2012 sonlarına doğru da Tegra 4 platformunu anons etmeyi hedefliyor.

Qualcomm cephesine dönecek olursak eğer, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Krait tabanlı Snapdragon S4 işlemcisini kullanan ilk ürünün, Tegra 3 tabanlı ilk tableti sunmaya hazırlanan Asus'dan gelebileceği ve bu ürünün hem tablet hem telefonu bir arada sunan Padfone olabileceği belirtiliyor. Daha önce bu yılın sonuna doğru çıkacağı açıklanan ancak Asus tarafından çıkışı ileriki bir tarihe ertelenen Padfone, duyurulduğu dönemde Nvidia Tegra tabanlı olarak lanse edilse de son gelen kaynaklara göre Asus, Droid Bionic modelinde Tegra 2'den vazgeçen Motorola'ya benzer şekilde platform değişikliğine de gidebilir ancak bu durum henüz resmi olarak detaylanmış değil. Tabi bu noktada Qualcomm'u avantajlı kılan bir diğer önemli detay ise yongada sistem platformlarıyla birlikte LTE yani dördüncü nesil iletişim yongasını da entegre olarak sunabilmesi. Benzer şekilde Nvidia'nın da Tegra için komple paket sunması bekleniyor. Santa Clara merkezli firma, aynı zamanda iletişim yongası içeren platform sunabilmek adına bu alanda faaliyet gösteren çipset üreticisi Icera'yı satın almıştı. Görünüşe bakılırsa 2012'de, mobil işlemci üreticileri arasındaki rekabet çekirdek ve performans yarışının yanı sıra üretim teknolojileri tarafında da kendisini hissettirecek gibi görünüyor.