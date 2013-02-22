2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar internete sızdı

Özellikle Retina Ekran'a sahip olup olmayacağı merak konusu olan yeni nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk kasa fotoğrafları internete sızdı.

WeiPhone isimli sitede yayınlanan fotoğraflarda kasanın, 1.nesildeki kasayla hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Ancak biraz dikkatli bakıldığında, elde duruşu itibariyle, kasanın kalınlığının bir nebze de olsa arttırıldığını farketmek mümkün. Bu durum, genel olarak Apple'ın ürün güncellemeleri için alışık olmadığımız bir durum. Elbette bu farklılığın ne derecede olduğunu kestirmek oldukça güç fakat böyle bir değişikliğe göz yumulması demek Apple'ın yeni nesil iPad Mini'de beklendiği gibi Retina Ekran'ın kullanması anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Diğer taraftan kasadaki Apple logosunun mavi olduğu da gözlerden kaçmıyor. Bu durum üretimle ilgili bir prosesten kaynaklanacağı gibi, Apple'ın tıpkı 5.nesil iPod Touch'da olduğu gibi cihazı farklı renk alternatifleriyle satışa sunulabileceğini de akıllara getirmiyor değil.

Geçen yılın son çeyreğinde Apple'ın 23 milyon iPad satışı yapmasında önemli bir pay sahibi olan iPad Mini'nin yeni nesilinin geleneksel eylül etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.