Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar internete sızdı

6 yıl
674
1
15
iPad
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar internete sızdı

Özellikle Retina Ekran'a sahip olup olmayacağı merak konusu olan yeni nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk kasa fotoğrafları internete sızdı.

WeiPhone isimli sitede yayınlanan fotoğraflarda kasanın, 1.nesildeki kasayla hemen hemen aynı olduğu görülüyor. Ancak biraz dikkatli bakıldığında, elde duruşu itibariyle, kasanın kalınlığının bir nebze de olsa arttırıldığını farketmek mümkün. Bu durum, genel olarak Apple'ın ürün güncellemeleri için alışık olmadığımız bir durum. Elbette bu farklılığın ne derecede olduğunu kestirmek oldukça güç fakat böyle bir değişikliğe göz yumulması demek Apple'ın yeni nesil iPad Mini'de beklendiği gibi Retina Ekran'ın kullanması anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Diğer taraftan kasadaki Apple logosunun mavi olduğu da gözlerden kaçmıyor. Bu durum üretimle ilgili bir prosesten kaynaklanacağı gibi, Apple'ın tıpkı 5.nesil iPod Touch'da olduğu gibi cihazı farklı renk alternatifleriyle satışa sunulabileceğini de akıllara getirmiyor değil.

Geçen yılın son çeyreğinde Apple'ın 23 milyon iPad satışı yapmasında önemli bir pay sahibi olan iPad Mini'nin yeni nesilinin geleneksel eylül etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.

2.nesil iPad Mini'ye ait olduğu iddia edilen ilk fotoğraflar internete sızdı

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xagdas 6 yıl en beğenilen
Şu arkadaki elma logosu bildirim ışığı olsa keşke, hafif hafif yanıp sönse. Onu ışıklı yapabiliyor nasıl olsa Apple.
Bknz: Macbook Ailesi
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V911 6 yıl
Bu ne lan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efe7182 6 yıl
Aleminyum tarafın kenarlardan ovalleşerek öne dönmesi iphone 2g me benzemiş :) Desene tasarım açısından benimkide yeni olucak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OKANATLI 6 yıl
Bayağı kalın gözüktü bana ama . benim gözlerde mi bir problem var bilemedim . ipad fifi pardon mini nin ilk cıkanı bundan inceydi. gittikçe kalınlaşmak apple ın mersine degilde tersine gittiğini mi gösterir acep?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
Nu resimler gerçek , nedne derseniz iphone5 tede aynı o delikli tasarım resmi olduğunda inanmamıştık ama resimdeki gibi çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Cagdas dv6196
Şu arkadaki elma logosu bildirim ışığı olsa keşke, hafif hafif yanıp sönse. Onu ışıklı yapabiliyor nasıl olsa Apple.Bknz: Macbook Ailesi

arka tarafta bildirim ışığı istemenin mantığını merak ettim şimdi...
ama bi dk...
konu appledı değilmi tamam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 6 yıl
sanki daha kalın olmuş görünüyor. şimdiki daha ince degil mi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 6 yıl
Lan bıktım ya sürekli apple haberleri bu salak apple ne yapma peşinde. Steve Jobs'dan sonra yemin ediyorum saçmaladı artık ya. Her sene 10 tane tablet çıkarmak mı peşinde?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
microsonic 6 yıl
Resimler tuvalette çekilmiş sanırım. Fotoğrafdaki cihaza ait kasaların kalitesi çok düşük görünüyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 6 yıl
bu ilkbaharda tanıtılır deniyordu ne ara eylül oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl en beğenilen
Şu arkadaki elma logosu bildirim ışığı olsa keşke, hafif hafif yanıp sönse. Onu ışıklı yapabiliyor nasıl olsa Apple.
Bknz: Macbook Ailesi
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zordion 6 yıl Xagdas
Cagdas dv6196
Şu arkadaki elma logosu bildirim ışığı olsa keşke, hafif hafif yanıp sönse. Onu ışıklı yapabiliyor nasıl olsa Apple.
Bknz: Macbook Ailesi

MacBook'lar ekranin arka aydinlatmasini kullaniyor, o isik sonukken dikkatli bakarsaniz obur tarafi bile gozukuyor. Dediginiz olay guzel olabilirdi tabiki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
674 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, ipad mini ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy S IV çıkış tarihi, Sony PlayStation 4, Nvidia Tegra 4i, HTC One ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim