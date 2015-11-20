2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı

AMD Radeon R9 Fury alana Star Wars: Battlefront hediye
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Fury-alana-Star-Wars-Battlefront-hediye.htm
16GB HBM 2 bellek ve 1TB/s bant genişliği: İşte Nvidia Pascal
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/16GB-HBM-2-bellek-ve-1TBs-bant-genisligi-iste-Nvidia-Pascal.htm
Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği
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MIT, "yutulabilir" sensör devrini başlatıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiT-yutulabilir-sensor-devrini-baslatiyor.htm
Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japonya-Aya-giden-dorduncu-ulke-olacak.htm
Futuremark 3DMark Benchmark Full Versions for FREE
http://www.guru3d.com/news-story/futuremark-3dmark-benchmark-full-versions-for-free.html
New York'ta "hoverboard" kullanımı yasa dışı ilan edildi
Kompakt Termal Kesici: TEC Torch
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Merhaba,
Paris'teki kanlı olayı bile Türkiye'ye bağlayan şu zihniyet yok mu :) Allah ıslah etsin.
Ne büyük ülkeyiz. Almanın ürettiği silah bile bizim iznimiz olmadan oradan oraya gitmiyor. Dünyadaki terörü tek başımıza idare ediyoruz vay be. Buna anca gülünür kusura bakmayın.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Onun dışında verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Aralarındaki tek fark işlem gücü olsaydı diğer sistemler aynı kalsaydı iyi olurdu.
Konsollar grafikleri sınırlıyor derdimiz kalmazdı, 30fps/900p yeter diyen normal model alırdı daha iyi grafik daha yüksek çözünürlük olsun diyen üst model alırdı.
Ana sistem değişmediği için aynı oyun hepsinde çalışırdı, yapımcıya da zorluk çıkarmazdı. Ayrı VR çalışacak mı derdi de olmazdı X modelin üstü vr desteklidir diye belirtirlerdi.
Herkesin cebine/isteğine uygun çözümler olmuş olurdu kimsede konsollar güçsüz demezdi, seç beğen al derdi.
Bunlar hala yapılabilinir ama ilk alanlara zorla satmış gibi olurdu, onun için onlara fiyat farkıyla değişim imkanı verirlerse halen yapabilirler.
Bütün bunları yaptıktan sonra üst model alsınlar diye alttakilerede önemi düşürmezlerse bence böyle bir sistem iyi giderdi. Böylece hızlı şekilde VR gibi ilerde gelebilecek teknolojilerede geçebilirdik.