2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı

Nvidia, Pascal mimarisi ile şov yapmaya hazırlanıyor. Xbox Two ve PS5 yolda mı? Paris saldırılarında PS4 mü kullanıldı? AMD'den yeni oyun hediyesi. Japonlar Ay yolunda ve çok daha fazlası 2si1'in bu b

Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun dünyası gelişmeleri ekranlarınızda. 2si1 her hafta olduğu gibi bu hafta da olaylara farklı açılardan yaklaşan yorumları ve esprileri ile sizlere keyifli vakit geçirtmeyi hedefliyor.

AMD Radeon R9 Fury alana Star Wars: Battlefront hediye https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Fury-alana-Star-Wars-Battlefront-hediye.htm

16GB HBM 2 bellek ve 1TB/s bant genişliği: İşte Nvidia Pascal https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/16GB-HBM-2-bellek-ve-1TBs-bant-genisligi-iste-Nvidia-Pascal.htm

Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Microsoft-ile-Volvodan-etkileyici-isbirligi.htm

MIT, "yutulabilir" sensör devrini başlatıyor https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiT-yutulabilir-sensor-devrini-baslatiyor.htm

Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japonya-Aya-giden-dorduncu-ulke-olacak.htm

Futuremark 3DMark Benchmark Full Versions for FREE http://www.guru3d.com/news-story/futuremark-3dmark-benchmark-full-versions-for-free.html

New York'ta "hoverboard" kullanımı yasa dışı ilan edildi https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/New-Yorkta-hoverboard-kullanimi-yasadisi-ilan-edildi.htm En gerçekçi robot kedi https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/En-gercekci-robot-kedi.htm

Kompakt Termal Kesici: TEC Torch https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Kompakt-termal-kesici-TEC-Torch.htm