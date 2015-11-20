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2si1 "Kedi sever" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
38,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia, Pascal mimarisi ile şov yapmaya hazırlanıyor. Xbox Two ve PS5 yolda mı? Paris saldırılarında PS4 mü kullanıldı? AMD'den yeni oyun hediyesi. Japonlar Ay yolunda ve çok daha fazlası 2si1'in bu b
Mesut Çevik ve Talha Aynacı'nın sunumuyla son 1 haftanın Teknoloji ve Oyun dünyası gelişmeleri ekranlarınızda. 2si1 her hafta olduğu gibi bu hafta da olaylara farklı açılardan yaklaşan yorumları ve esprileri ile sizlere keyifli vakit geçirtmeyi hedefliyor.

AMD Radeon R9 Fury alana Star Wars: Battlefront hediye

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-R9-Fury-alana-Star-Wars-Battlefront-hediye.htm


16GB HBM 2 bellek ve 1TB/s bant genişliği: İşte Nvidia Pascal

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/16GB-HBM-2-bellek-ve-1TBs-bant-genisligi-iste-Nvidia-Pascal.htm


Microsoft ile Volvo'dan etkileyici işbirliği

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Microsoft-ile-Volvodan-etkileyici-isbirligi.htm


MIT, "yutulabilir" sensör devrini başlatıyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiT-yutulabilir-sensor-devrini-baslatiyor.htm


Japonya, Ay'a giden dördüncü ülke olacak

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Japonya-Aya-giden-dorduncu-ulke-olacak.htm


Futuremark 3DMark Benchmark Full Versions for FREE

http://www.guru3d.com/news-story/futuremark-3dmark-benchmark-full-versions-for-free.html


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 3 yıl en beğenilen Glitz
Glitz
O bahsettiğiniz teröristin kullandığı Alman tanksavar silahları Türk hükümetinin gözardı etmesiyle (izniyle) terör örgütüne gönderildi. Çok da avrupa teröristlere silah gönderiyor diye ağlamaya gerek yok.
Bu olay olurken tabiki de basın kuruluşları haberini yapmadı.

Merhaba,

Paris'teki kanlı olayı bile Türkiye'ye bağlayan şu zihniyet yok mu :) Allah ıslah etsin.

Ne büyük ülkeyiz. Almanın ürettiği silah bile bizim iznimiz olmadan oradan oraya gitmiyor. Dünyadaki terörü tek başımıza idare ediyoruz vay be. Buna anca gülünür kusura bakmayın.

Sevgiler,
Mesut Çevik
GlitzO bahsettiğiniz teröristin kullandığı Alman tanksavar silahları Türk hükümetinin gözardı etmesiyle (izniyle) terör örgütüne gönderildi. Ç...
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7 Yanıt Yanıtla +41
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Kavun11 3 yıl
Sürekli aynanda konuşuyorsunuz videonuzu lütfen izleyip sizde fark edin bence. Çok fazla rahatsız ediyor. Talha tam güzel bişi derken Mesut giriyor konuşmaya. Mesut tam güzel birşey anlatırken Talha giriyor. Bir çok güzel dinlenebilecek şey bile havaya uçuyor bunu aranızda konuşup halletmeniz lazım. Özellikle Talha her 3 konuşmasında 1-2 kez buna maruz kalıp susmak zorunda kalıyor çok fazla rahatsız oldum izlerken.

Onun dışında verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Sürekli aynanda konuşuyorsunuz videonuzu lütfen izleyip sizde fark edin bence. Çok fazla rahatsız ediyor. Talha tam güzel bişi derken Mesut giriyor konuşmaya. ...
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TRegular 3 yıl
PS4 / PS4 X / PS4 XY modelleriyle çıksa 500$ 750$ 1000$ olsaydı.
Aralarındaki tek fark işlem gücü olsaydı diğer sistemler aynı kalsaydı iyi olurdu.
Konsollar grafikleri sınırlıyor derdimiz kalmazdı, 30fps/900p yeter diyen normal model alırdı daha iyi grafik daha yüksek çözünürlük olsun diyen üst model alırdı.
Ana sistem değişmediği için aynı oyun hepsinde çalışırdı, yapımcıya da zorluk çıkarmazdı. Ayrı VR çalışacak mı derdi de olmazdı X modelin üstü vr desteklidir diye belirtirlerdi.
Herkesin cebine/isteğine uygun çözümler olmuş olurdu kimsede konsollar güçsüz demezdi, seç beğen al derdi.
Bunlar hala yapılabilinir ama ilk alanlara zorla satmış gibi olurdu, onun için onlara fiyat farkıyla değişim imkanı verirlerse halen yapabilirler.
Bütün bunları yaptıktan sonra üst model alsınlar diye alttakilerede önemi düşürmezlerse bence böyle bir sistem iyi giderdi. Böylece hızlı şekilde VR gibi ilerde gelebilecek teknolojilerede geçebilirdik.
PS4 / PS4 X / PS4 XY modelleriyle çıksa 500$ 750$ 1000$ olsaydı.Aralarındaki tek fark işlem gücü olsaydı diğer sistemler aynı kalsaydı iyi olurdu.K...
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musa_unsal2005 3 yıl
Sonu efsane olmuş :D Ağzınıza sağlık
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Carmelo23 3 yıl
anladım da kedi sever nerden çıktı burdaki kedi trafoya girmemiş olan galiba
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Mihrali Bey 3 yıl
Azıcık rahat olun mübarekler. Bu ne ciddiyet. :D Özellikle Talha abi altında yumurta varmış gibi. Mesut reyiz de şu program bi bitsin göstercem sana modunda.
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stun 3 yıl
ya şu her sene telefonla her sene konsol mantıgını konuşmak hayatımda duydugum en saçma şeydi.. kim konsol alıcak o zaman ? herkes pc toplar.. bende dahil.. her sene konsol mu olur.. 7 yıl dayanmıyorsa 5 yıl dayansın.. ama bi 5 yıl dayansın 1 yılda kaç oyun çıkıyor sankı ? yeni neslin ilk 2 senesi güzel mi geçti ? siz böyle konuşuyorsanız biz nabalım yapmayın :D
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AC_Hawker 3 yıl
program sonunda güldürdünüz :D:D
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- The Stig - 3 yıl
benim fikrim, yeni çıkacak konsolların işlemcilerinin güçlü olması yönünde. ekran kartlarının ise değiştirilebilir olmaları.
Şöyle; yeni üretilecek konsollar, ileriye dönük olarak üretilip, geliştirilmeleri. Mesele çıkacak olan ps5 veya xbox two. 4 veya 5 yıl sonra yeni konsol çıkmasından çok, ekran kartlarının değiştirilebilir şekilde tasarlanmaları daha iyi ve mantıklı olur.
mesela şuan ki konsollar öyle olsaydı 2016 sonunda daha güçlü bir ekran kartı modulü piyasaya sürülür, güncel konsollardakilerle değiştirilip ps4,5 tadında bir olay yaratılabilirdi.
Umarım bundan sonraki üretilecek konsollar bu tarzda olur. Xbox One aslınnda kutusuyla buna müsait. Varsın olsun tasarıma dair bişey olmadan, kare kutu olarak kalsınlar fakat ekran kartlarının geliştirilebilir olmaları bence günümüz dünyasında şart..
Eskidendi 5 sene 10 sene konsolların devam etmesi.. Günümüzde her 2 senede bir mevcut telefon modellerinin bile daha üst modelleri çıkarken, konsolların gelişim süreside bence 4 yada 5 yıl olmalı.
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mehmet4428 3 yıl
Videonun sonunda başlıyor yazarak bitiyor.
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naboo 3 yıl
Gömleklerinizi beğendim arka planla uyumlu olmuş, özellikle Mesut Çevik'in gömleği güzelmiş.
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al-ozaria 3 yıl
Bilhassa sonu olmak üzere, çok eğlenceli bir 2si1 olmuş elinize sağlık ;) .
Dipnot: Gelecek 2si1 de windows 10'un oturmamış sistemi ve güncellemelerinden ağzı yanan çok kullanıcı var. Bu konuyada değinebilirseniz çok makbule geçer.
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Krone 3 yıl
Teşekkürler. Ersin gitmeseydi keşke.
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DH Misafiri 3 yıl
Xbox ciddi ciddi iyi işler yapıyor, ps4 ün önüne geçti.yeni nesilde xbox microsoftun yazılım gücüyle çok daha iyi olacaktır
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