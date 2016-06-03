Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 “Öngörülemeyen” Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
60,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volkswagen’den 1 milyon elektrikli otomobil, AMD RX 480, Asus Zenfone 3 ailesi, Asus’un robotu Zenbo, Snapchat Twitter’ı geçti, Atari’den ilginç girişim. Hepsi ve daha fazlası 2si1’in yeni bölümünde!

Paypal Türkiye faaliyetlerini durduruyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/PayPal-Turkiye-faaliyetlerini-durduruyor.htm">
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/PayPal-Turkiye-faaliyetlerini-durduruyor.htm

Paypal neden Türkiye’den çıkıyor? Geri gelecek mi?

https://www.donanimhaber.com/operatorler--kurumsal-haberler/haberleri/Paypal-neden-Turkiyeden-cikiyor-Geri-gelecek-mi.htm

Paypal’a neden izin verilmedi? BDDK’dan resmi açıklama!

https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Paypala-neden-izin-verilmedi-BDDKdan-resmi-aciklama.htm

Huawei P9 fiyatı ve çıkış tarihi

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-ay-ortasinda-geliyor-fiyati-belli-oldu.htm

Huawei P9 İncelemesi
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-Plus-mercek-altinda-3DTouch-Stereo-Ses-ve-daha">
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-Plus-mercek-altinda-3DTouch-Stereo-Ses-ve-dahasi.htm

Volkswagen’den 1 Milyon elektrikli araç
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-1-Milyon-elektrikli-arac.htm">
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-1-Milyon-elektrikli-arac.htm

Volkswagen’den elektrikli otomobiller için dev yatırım

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-elektrikli-otomobiller-icin-dev-yatirim.htm

AMD RX 480: En ucuz VR ekran kartı

https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-480-En-ucuz-VR-ekran-karti.htm

Asus Zenfone 3 Deluxe

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Deluxe-Tam-bir-amiral-gemisi.htm

Asus Zenfone 3 Ultra

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Ultra-Gercekten-buyuk.htm

Asus Zenfone 3

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-Zenfone-3-Eksigi-yok-fazlasi-var.htm

Asus Zenfone 3 Deluxe Fiyatı ve Çıkış Tarihi

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Deluxe-fiyati-ve-cikis-tarihi-ilk-kez-DonanimHaberde.htm

Asus Zenbo

https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ASUS-Computex-2016da-Zenbo-robotu-ile-devrim-yapti.htm

Snapchat günlük kullanım oranlarında Twitter’ı geride bıraktı

https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Snapchat-gunluk-kullanim-oranlarinda-Twitteri-geride-birakti.htm

Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Atari-akilli-ev-aletleri-sektorune-giriyor.htm

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
King Stannis 2 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in Rx 480 hakkındaki yorumlarını dinleyecektim, reis biraz heyecanlı birazda mutlu bir şekilde artık çok daha az para verip full hd oyun oynayabileceğimizden basedecekti, daha sonra Zenfone 3'e başta olumlu yorumlar yapıp sonra ama ekimde geliyor ekime kadar Samsung Lg fiyatları şu kadar olacak deyip birden Asus'un fişini çekecekti, birazda dronelardan ve tesladan bahsedip hepimize eğlenceli dakikalar yaşatacaktı, hayallerim yıkıldı.


Geri dön reis.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Mesut Çevik'in Rx 480 hakkındaki yorumlarını dinleyecektim, reis biraz heyecanlı birazda mutlu bir şekilde artık çok daha az para verip full hd oyun oynayabile...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 2 yıl
14 newton metre mi? 14 Nano metre (nm) olmasın o, tork hesabı mı yapıyoruz artık ekran kartlarında :)
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisrabbit 2 yıl
baktım Mesut Çevik yok, izlemekten vazgeçtim. Donanımhaberden herkesin gitmesine katlanırım da Mesut ile Erdi giderse daha da gelmem davosa :)
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yahyaardadur 2 yıl
yahyaardadur
TALHA Ağabey gittikten sonra hiç bir şey eskisi gibi OLMADI :( :( :(

BİRDE ŞU VİDEO'YA BAKIN : donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yahyaardadur 2 yıl
TALHA Ağabey gittikten sonra hiç bir şey eskisi gibi OLMADI :( :( :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baholi 2 yıl
RX480 ve 14 newtonmetre gpu ? Nanometre olmasın ? Yoksa gpu'da araba motoru var da bizim mi haberimiz yok. Baştan savma video edit yapıp yayınlıyorsunuz. yazık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Herkes kamera karşısında rahat olacak diye bi kural yoktur arkadaşlar ki zaten bu iş tecrübe ile olur. Arkadaşın yaptığı hatayı çok görmemeli, olabilir heyecan yapmıştır, canı sıkkındır, o anda başka bir habere bakıyordur. Daha anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum. Varsa hata söylenmeli ama böyle azarlarcasına değil, daha yapıcı bir şekilde yorum yapmak daha doğru olur. Bence gayet güzeldi, arkadaş elinden geldiği kadarıyla işini yapmaya çalışmış, eline sağlık. Daha sonraki programlarda montaj esnasında veya konuşma esnasında daha dikkatli olunursa herkes daha memnun kalır. Saygılar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 2 yıl
kusura bakmayın paypal haberine kadar dayanabildim.banka hesabından paypal hesabınıza para göndermek diye bişey yok zaten.çok önce bitti o iş.tamamen atmasyon,kulaktan dolma 3. sınıf video.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 2 yıl
şimdi kart 14NM tork a sahip tamamda hangi devirde veriyor bunu?kaç HP? şehir içi dışı tüketim ne?hiç detay verilmemiş :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 2 yıl
erken gelen adam
adam hükümete sövmüyor yapılan milli değerlere sahip çıkıyor diye çıkıyor diye linç ediyorlar muhalefetin geldiği acınası nokta işte budur malesef her yerde kin kusmaya fırsat arıyorlar alakası olsun olmasın :) bunun altında 13 yıllık hezimet gibi nedenler var ama iş çığırından çıktı psikologları göreve davet ediyorum

Bence psikologlar göreve önce seninle başlamalı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 2 yıl
adam hükümete sövmüyor yapılan milli değerlere sahip çıkıyor diye çıkıyor diye linç ediyorlar muhalefetin geldiği acınası nokta işte budur malesef her yerde kin kusmaya fırsat arıyorlar alakası olsun olmasın :) bunun altında 13 yıllık hezimet gibi nedenler var ama iş çığırından çıktı psikologları göreve davet ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Mümkünse ki olmaması için sebep göremiyorum bu programı sonlandırın üyelik almamama rağmen 10 yıldır donanım haberi takip eden birisiyim ender yıldız gittiğinde 2 ay girmedim her gün girdiğim siteye. gel zaman geç zaman yine döndüm çünkü samimi sevdiğim ailemden gördüğüm başka insanlarda vardı burda forumdaki 100 lerce insanın üstümde hakkı vardır dedim nede olsa çok şey öğrendim onlardan mesut abi nin o terimlerle dolu cümlelerinde samimiyet belliydi onu öyle sevmiştik ya Talha reis mehmet reis kimbilir ne yaptınızda adamlara bıraktırdınız bsc yi eskiden günde 3 kere girer sağda soldaki reklamlara tıklar çıkardım bi nebze destek olayım diye şimdi hiç içimden gelmiyor ha bu arada nanometre yerine newtonmetre demesini neden bu kadar abarttılar diye düşünüyor olabilirsiniz sonuçta Talha abide yakın bi zamanda overclock yerine overlok demişti ama sempatik ve içten oluşu onu kurtarmıştı bu arkadaş ise mesut abi ye özenip teknik takılmaya çalışırken dili sürçmüş kendi gibi değil kaygılı kendine yer edinmenin derdinde ama şunu bilsinki bizim gönlümüzde yer edenler hep kendi oldu samimi oldu (lütfen üşenmeden yazdığım bu yorumu silmeyin hakaret etmedim sonuçta)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Nanometreye NewtonMetre dedi beni benden aldı sınıfta kaldın AHMET kardeş. ATIN BUNU DIŞARI.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
34:04
2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı
16,9b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
01:05:28
2si1 Yeni Bölüm: 16 çekirdekli işlemciler ve dahası
18,3b izlenme · 1 yıl
57:33
2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası...
12,6b izlenme · 1 yıl
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,3b izlenme · 21 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim