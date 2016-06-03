2si1 “Öngörülemeyen” Teknoloji ve Oyun Programı

Volkswagen’den 1 milyon elektrikli otomobil, AMD RX 480, Asus Zenfone 3 ailesi, Asus’un robotu Zenbo, Snapchat Twitter’ı geçti, Atari’den ilginç girişim. Hepsi ve daha fazlası 2si1’in yeni bölümünde!

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