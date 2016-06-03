2si1 “Öngörülemeyen” Teknoloji ve Oyun Programı

Haber Müdürü
Volkswagen’den 1 milyon elektrikli otomobil, AMD RX 480, Asus Zenfone 3 ailesi, Asus’un robotu Zenbo, Snapchat Twitter’ı geçti, Atari’den ilginç girişim. Hepsi ve daha fazlası 2si1’in yeni bölümünde!
Paypal Türkiye faaliyetlerini durduruyor
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/PayPal-Turkiye-faaliyetlerini-durduruyor.htm">
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/PayPal-Turkiye-faaliyetlerini-durduruyor.htm
Paypal neden Türkiye’den çıkıyor? Geri gelecek mi?
https://www.donanimhaber.com/operatorler--kurumsal-haberler/haberleri/Paypal-neden-Turkiyeden-cikiyor-Geri-gelecek-mi.htm
Paypal’a neden izin verilmedi? BDDK’dan resmi açıklama!
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Paypala-neden-izin-verilmedi-BDDKdan-resmi-aciklama.htm
Huawei P9 fiyatı ve çıkış tarihi
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-ay-ortasinda-geliyor-fiyati-belli-oldu.htm
Huawei P9 İncelemesi
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-Plus-mercek-altinda-3DTouch-Stereo-Ses-ve-daha">
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Huawei-P9-Plus-mercek-altinda-3DTouch-Stereo-Ses-ve-dahasi.htm
Volkswagen’den 1 Milyon elektrikli araç
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-1-Milyon-elektrikli-arac.htm">
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-1-Milyon-elektrikli-arac.htm
Volkswagen’den elektrikli otomobiller için dev yatırım
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volkswagenden-elektrikli-otomobiller-icin-dev-yatirim.htm
AMD RX 480: En ucuz VR ekran kartı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Radeon-RX-480-En-ucuz-VR-ekran-karti.htm
Asus Zenfone 3 Deluxe
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Deluxe-Tam-bir-amiral-gemisi.htm
Asus Zenfone 3 Ultra
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Ultra-Gercekten-buyuk.htm
Asus Zenfone 3
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-Zenfone-3-Eksigi-yok-fazlasi-var.htm
Asus Zenfone 3 Deluxe Fiyatı ve Çıkış Tarihi
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-Deluxe-fiyati-ve-cikis-tarihi-ilk-kez-DonanimHaberde.htm
Asus Zenbo
https://www.donanimhaber.com/zamazingo/haberleri/ASUS-Computex-2016da-Zenbo-robotu-ile-devrim-yapti.htm
Snapchat günlük kullanım oranlarında Twitter’ı geride bıraktı
https://www.donanimhaber.com/mobil-uygulamalar/haberleri/Snapchat-gunluk-kullanim-oranlarinda-Twitteri-geride-birakti.htm
Atari, akıllı ev aletleri sektörüne giriyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Atari-akilli-ev-aletleri-sektorune-giriyor.htm
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