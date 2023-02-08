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    Anlık Bildirim

    Tiktok çöktü mü? TikTok’a erişim sorunu yaşanıyor

    TikTok’a Türkiye’de erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar TikTok çöktü mü? TikTok kapandı mı? diye sormaya başladı ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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    Tiktok çöktü mü? TikTok’a erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya platformu TikTok’a Türkiye’den erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Yapılan incelemelerimiz sonucunda saat 15:30’dan itibaren tıpkı Twitter'da olduğu gibi kullanıcılar TikTok'a da erişim sorunu yaşıyor ve siteye giriş yapamıyor. Benzer şekilde aynı saatlerde Twitter’a da erişim sorunu yaşanmaya başlanmıştı.

    TikTok çöktü mü?

    Tıpkı Twitter’da olduğu gibi Çarşamba günü saat 15:30’dan sonra TikTok erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Downdetector üzerinden kontrol ettiğimizde sosyal medyaya erişim sorunlarının ciddi artış gösterdiği görülüyor.

    Tiktok çöktü mü? TikTok’a erişim sorunu yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    TikTok’un yurt dışında normal bir şekilde kullanıldığı ancak bu sorunun sadece Türkiye’de yaşandığını görüyoruz. Kullanıcılar VPN kullanarak TikTok’a giriş yapabildiklerini bildiriyor. Ancak bu sorunun bölgesel bir sorun mu olduğu yoksa BTK tarafında TikTok’a yönelik bir erişim yasağının getirilip getirilmediği henüz belirsizliğini koruyor.

    Öte yandan Twitter’ın ardından TikTok’ta da erişim sorunun yaşanması akıllı Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketini getiriyor. Zira her iki platformda da bölgede yaşanan son durumlar video şeklinde paylaşılıyordu. Hükümet kanadından gelen açıklamalar yanlış bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığını gösteriyordu. Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.

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