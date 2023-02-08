Tiktok çöktü mü? TikTok’a erişim sorunu yaşanıyor

TikTok’a Türkiye’de erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar TikTok çöktü mü? TikTok kapandı mı? diye sormaya başladı ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.