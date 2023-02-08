Tiktok çöktü mü? TikTok’a erişim sorunu yaşanıyor

TikTok çöktü mü?
Tıpkı Twitter’da olduğu gibi Çarşamba günü saat 15:30’dan sonra TikTok erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Downdetector üzerinden kontrol ettiğimizde sosyal medyaya erişim sorunlarının ciddi artış gösterdiği görülüyor.
Öte yandan Twitter’ın ardından TikTok’ta da erişim sorunun yaşanması akıllı Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketini getiriyor. Zira her iki platformda da bölgede yaşanan son durumlar video şeklinde paylaşılıyordu. Hükümet kanadından gelen açıklamalar yanlış bilgilerin sosyal medyada paylaşıldığını gösteriyordu. Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiğinde sizi bilgilendireceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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