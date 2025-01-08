3.7 milyar dolarlık anlaşmayla Getty Images ve Shutterstock birleşiyor

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Tam Boyutta Gör Stok medya sektörünün iki devi Getty Images ve Shutterstock, 3,7 milyar dolar değerindeki devasa bir birleşme anlaşmasıyla güçlerini birleştiriyor. Nakit ve hisse senedi üzerinden yapılacak bu anlaşma, iki şirketin "Getty Images Holdings" adı altında tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak. Ancak bu birleşmenin hayata geçebilmesi için düzenleyici kurumlardan onay alınması gerekiyor.

Getty ve Shutterstock birleşiyor

Getty Images, dünya genelinde yarım milyondan fazla içerik üreticisiyle iş birliği yapıyor ve hemen her ülkede müşterilerine hizmet sunuyor. iStock ve Unsplash markalarını da bünyesinde barındıran şirket, her yıl 160 binden fazla haber, spor ve eğlence etkinliğini kapsayan içerikler üretiyor. Reklam ajansları, haber kuruluşları ve belgesel yapımcıları gibi birçok sektöre lisanslama hizmeti sunan Getty Images, stok medya dünyasının öncülerinden biri olarak tanınıyor.

Shutterstock ise 2003 yılında Jon Oringer tarafından, kendi çektiği 30 bin fotoğrafla kuruldu. O zamandan bu yana şirket, yaratıcı iş birlikleri ve satın almalarla portföyünü sürekli genişletti. 2024 yılı itibarıyla Shutterstock’un kütüphanesinde 530 milyondan fazla görsel ve medya varlığı bulunuyor.

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Birleşme anlaşmasına göre, Shutterstock hissedarları şu üç seçenekten birini tercih edebilecek: Hisse başına 28,85 dolar nakit ödeme, 13,67 Getty Images hissesi veya 9,17 Getty Images hissesi ve 9,50 dolar nakit ödeme kombinasyonu. Anlaşma tamamlandığında, Getty Images hissedarları birleşik şirketin yüzde 54,7’sine, Shutterstock hissedarları ise yüzde 45,3’üne sahip olacak.

Getty Images ve Shutterstock’un birleşmesi, stok medya sektöründe rekabetin azalacağına dair endişeleri gündeme getiriyor. Bu nedenle anlaşmanın düzenleyici kurumlardan onay alması kolay olmayabilir. Her iki firmanın yapay zeka şirketleri ile bazı lisans anlaşmaları olsa da bu ortaklık ile yapay zekanın uzun vadedeki etkilerinden kendilerini korumaya çalışıyorlar.

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3.7 milyar dolarlık anlaşmayla Getty ve Shutterstock birleşiyor