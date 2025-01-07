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    Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2024 oylaması başladı

    Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflar oylamaya sunuldu. AA Yılın Kareleri 2024 oylaması sonucunda Anadolu Ajansı için çekilen en iyi fotoğraflar belli olacak.
    Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2024 oylaması başladı Tam Boyutta Gör
    Anadolu Ajansı’nın foto muhabirleri tarafından 2024 yılında kaydedilen en etkileyici görüntüler oylamaya sunuldu. Halka açık oylama sonucunda yılın en iyi kareleri belirlenecek.

    AA Yılın Kareleri yarışması ROKETSAN ve SONY sponsorluğunda düzenleniyor. Bu sene “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Haber”, “Günlük Hayat” ve “Spor” ana kategorilerinin yanı sıra “Özgür Suriye” isminde bir özel kategori daha bulunuyor.

    Fotoğraflarda Türkiye’den çekilen karelerin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze’den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 1 milyonu aşkın kareler arasından 140 fotoğraf oylamaya sunuldu.

    AA Yılın Kareleri 2024 oylamasına katılmak için https://yilinkareleri.aa.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Geçen yılki oylamaya 869 bin 591 kişi katılmıştı.

    Aşağıdaki fotoğraf galerisinde kategorilere göre sıralama şu şekilde:

    • Doğal Yaşam ve Çevre: 0-25. Sayfa
    • Haber: 26-66. Sayfa
    • Günlük Hayat: 67-92. Sayfa
    • Özgür Suriye: 92-113. Sayfa
    • Spor: 114-140. Sayfa

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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