Anadolu Ajansı Yılın Kareleri 2024 oylaması başladı

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Tam Boyutta Gör Anadolu Ajansı’nın foto muhabirleri tarafından 2024 yılında kaydedilen en etkileyici görüntüler oylamaya sunuldu. Halka açık oylama sonucunda yılın en iyi kareleri belirlenecek.

AA Yılın Kareleri yarışması ROKETSAN ve SONY sponsorluğunda düzenleniyor. Bu sene “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Haber”, “Günlük Hayat” ve “Spor” ana kategorilerinin yanı sıra “Özgür Suriye” isminde bir özel kategori daha bulunuyor.

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Fotoğraflarda Türkiye’den çekilen karelerin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze’den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 1 milyonu aşkın kareler arasından 140 fotoğraf oylamaya sunuldu.

AA Yılın Kareleri 2024 oylamasına katılmak için https://yilinkareleri.aa.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Geçen yılki oylamaya 869 bin 591 kişi katılmıştı.

Aşağıdaki fotoğraf galerisinde kategorilere göre sıralama şu şekilde:

Doğal Yaşam ve Çevre : 0-25. Sayfa

: 0-25. Sayfa Haber : 26-66. Sayfa

: 26-66. Sayfa Günlük Hayat : 67-92. Sayfa

: 67-92. Sayfa Özgür Suriye : 92-113. Sayfa

: 92-113. Sayfa Spor: 114-140. Sayfa

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