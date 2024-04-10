Tam Boyutta Gör Apple, stok fotoğraf ve video sağlayıcısı Shutterstock ile 25-50 milyon dolar arasında bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, şirketin yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca görüntüyü lisanslamasına olanak tanıyacak.

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Anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Apple, Meta, Google ve Amazon ile birlikte geçtiğimiz aylarda Shutterstock ile lisans anlaşmaları imzaladı. Bu sayede Shutterstock'un kütüphanesindeki yüz milyonlarca fotoğraf, resim, video ve müzik dosyasına erişebilecekler.

Apple'ın anlaşmasının kesin şartları açıklanmamış olsa da Shutterstock CFO'su Jarrod Yahes, teknoloji şirketleriyle yapılan ilk anlaşmaların her birinin 25-50 milyon dolar arasında değiştiğini ve çoğunun daha sonra genişletildiğini doğruladı.

Yapay zekanın geliştirilmesinde veriler kritik rol oynuyor

Yapay zeka eğitimi için artan veri talebi, şirketlerin çeşitli kaynaklardan içerik satın aldığı canlı bir pazarın ortaya çıkmasına neden oldu. Uzmanlar, fiyatların satın alınan içeriğin türüne ve hacmine bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini belirtiyorlar.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Shutterstock ile yaptığı anlaşma, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde verilerin kritik rolünü vurguluyor. Geniş ve çeşitli veri tabanlarına erişim, en gelişmiş yapay zeka modellerini oluşturmak için rekabet eden teknoloji şirketleri açısından kilit önem taşıyor.

Büyük oyuncuların yapay zeka eğitim verileri için on milyonlarca dolar ödeme istekliliği de bu teknolojinin büyük ekonomik potansiyelini yansıtıyor ve yapay zeka tabanlı çözümler pazarının önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor.

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Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı