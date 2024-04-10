Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı

Anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Apple, Meta, Google ve Amazon ile birlikte geçtiğimiz aylarda Shutterstock ile lisans anlaşmaları imzaladı. Bu sayede Shutterstock'un kütüphanesindeki yüz milyonlarca fotoğraf, resim, video ve müzik dosyasına erişebilecekler.
Apple'ın anlaşmasının kesin şartları açıklanmamış olsa da Shutterstock CFO'su Jarrod Yahes, teknoloji şirketleriyle yapılan ilk anlaşmaların her birinin 25-50 milyon dolar arasında değiştiğini ve çoğunun daha sonra genişletildiğini doğruladı.
Yapay zekanın geliştirilmesinde veriler kritik rol oynuyor
Yapay zeka eğitimi için artan veri talebi, şirketlerin çeşitli kaynaklardan içerik satın aldığı canlı bir pazarın ortaya çıkmasına neden oldu. Uzmanlar, fiyatların satın alınan içeriğin türüne ve hacmine bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini belirtiyorlar.
Büyük oyuncuların yapay zeka eğitim verileri için on milyonlarca dolar ödeme istekliliği de bu teknolojinin büyük ekonomik potansiyelini yansıtıyor ve yapay zeka tabanlı çözümler pazarının önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...