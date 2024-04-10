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    Anlık Bildirim

    Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı

    Teknoloji devi Apple, yapay zeka modellerini eğitmek için stok içerik platformu Shutterstock ile milyonlarca dolarlık anlaşma imzaladı.                          
    Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Apple, stok fotoğraf ve video sağlayıcısı Shutterstock ile 25-50 milyon dolar arasında bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, şirketin yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca görüntüyü lisanslamasına olanak tanıyacak.

    Anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Apple, Meta, Google ve Amazon ile birlikte geçtiğimiz aylarda Shutterstock ile lisans anlaşmaları imzaladı. Bu sayede Shutterstock'un kütüphanesindeki yüz milyonlarca fotoğraf, resim, video ve müzik dosyasına erişebilecekler.

    Apple'ın anlaşmasının kesin şartları açıklanmamış olsa da Shutterstock CFO'su Jarrod Yahes, teknoloji şirketleriyle yapılan ilk anlaşmaların her birinin 25-50 milyon dolar arasında değiştiğini ve çoğunun daha sonra genişletildiğini doğruladı.

    Yapay zekanın geliştirilmesinde veriler kritik rol oynuyor

    Yapay zeka eğitimi için artan veri talebi, şirketlerin çeşitli kaynaklardan içerik satın aldığı canlı bir pazarın ortaya çıkmasına neden oldu. Uzmanlar, fiyatların satın alınan içeriğin türüne ve hacmine bağlı olarak büyük ölçüde değişebileceğini belirtiyorlar.

    Apple yapay zeka modelini eğitmek için Shutterstock ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Shutterstock ile yaptığı anlaşma, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde verilerin kritik rolünü vurguluyor. Geniş ve çeşitli veri tabanlarına erişim, en gelişmiş yapay zeka modellerini oluşturmak için rekabet eden teknoloji şirketleri açısından kilit önem taşıyor.

    Büyük oyuncuların yapay zeka eğitim verileri için on milyonlarca dolar ödeme istekliliği de bu teknolojinin büyük ekonomik potansiyelini yansıtıyor ve yapay zeka tabanlı çözümler pazarının önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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