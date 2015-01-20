Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3 Boyutlu yazıcıyla villa inşa edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı ile üretilen aracını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Çin'den çok daha garip bir haber geldi. Winsun isimli inşaat firması dünyanın ilk tamamen 3 boyutlu yazıcı ve hazır malzemeler kullanılarak inşa edilen villasını duyurdu.

1100 metre karelik bir alana yapılan villanın yapımı için 3 boyutlu yazıcıdan özel bir materyal ile çıktı alındığı belirtiliyor. Bu özel materyalin sanayi atıkları ve inşaat malzemelerinden oluştuğu ancak çabuk kuruyan bir beton formuna getirildiği söylendi. 161 bin dolar maliyetle üretilen binanın sadece konsept bir tasarım olduğu ve iç tasarımının yapılmadığı da açıklandı. Şirket villanın yanı sıra 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 5 katlı bir bina konseptini de sergiledi.

3 Boyutlu yazıcı yardımıyla üretilen binaların işçi maliyetinin %50-80 ve inşaat süresinin de %50-70 oranında azaldığı ve çevre kirliğini konusunda inşaatlara oranla çok daha zararsız olduğu söyleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amd64x2 4 yıl
Teknolojinin yapamayacağı tek şey "berber"liktir, kim bir robotun kullandığı usturayla tıraş olmak ister, hele de Türkiye de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
craigdizzeer 4 yıl
Gerçekten iyi. Para olsa tek başıma yaparım. O kadar yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dieprotagonist 4 yıl
Bizde bilimde ilerlemezsek her şeyde geri kalacağız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
altinokta 4 yıl
3 boyutlu yazıcıyla 3 boyutlu yazıcı üretsinler :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl altinokta
altinokta

3 boyutlu yazıcıyla 3 boyutlu yazıcı üretsinler :)

o da yapılmıştı

vimeo.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkanenes 4 yıl
Helal olsun adamlara be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperAkif 4 yıl
yok artık türkiyeye gelse böyle şeyler sektör acayip olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Turkiyeye gelsin gecekondu cizecem :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s.holmes 4 yıl
100 yılın icadı herhalde 3 boyutlu yazıcı olur.
kesinlikle çığır açtılar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Yol yapabilen 3 boyutlu yazıcı yapabilmişler mi ona bakmak lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D802956B1 4 yıl
Biraz daha zaman geçsin bu 3 boyutlu yazıcılar biraz daha gelişsin o zaman neler yaparlar kim bilir. Helal olsun adamlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 4 yıl
Bu teknoloji insanlara kolaylık sağlıyor ama huzur vermiyor malesef insanlar çağımızda daha mutsuzlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1275 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, 3D Yazıcı ve çin
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Ultimate Ears BOOM Test Masamızda 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 20 Ocak 2015 4 yıl Donanım Haber: GTX 960 bu sefer kesin belli! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim