3 Boyutlu yazıcıyla villa inşa edildi

1100 metre karelik bir alana yapılan villanın yapımı için 3 boyutlu yazıcıdan özel bir materyal ile çıktı alındığı belirtiliyor. Bu özel materyalin sanayi atıkları ve inşaat malzemelerinden oluştuğu ancak çabuk kuruyan bir beton formuna getirildiği söylendi. 161 bin dolar maliyetle üretilen binanın sadece konsept bir tasarım olduğu ve iç tasarımının yapılmadığı da açıklandı. Şirket villanın yanı sıra 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 5 katlı bir bina konseptini de sergiledi.
3 Boyutlu yazıcı yardımıyla üretilen binaların işçi maliyetinin %50-80 ve inşaat süresinin de %50-70 oranında azaldığı ve çevre kirliğini konusunda inşaatlara oranla çok daha zararsız olduğu söyleniyor.
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o da yapılmıştı
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kesinlikle çığır açtılar :)