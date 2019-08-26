3 boyutlu yazıcılar ile saniyeler içerisinde canlı dokular üretilebilecek

Haber Editörü
''Bioprinting'' olarak adlandırılan ve dokuların 3 boyutlu yazıcılarda üretilerek kullanılması düşüncesi, yaralı dokuların tedavisi, ilaç denemeleri ve organ transplantasyonları gibi çeşitli konularda oldukça büyük potansiyel barındırmakla birlikte elimizdeki imkanlar sebebiyle bu dokuların üretiminde çeşitli kısıtlılıklar bulunuyor.EPFL ve University Medical Center Utrecht kurumundan bir grup araştırmacının geliştirdiği optik sistem ile karmaşık ve canlı dokular birkaç saniye içerisinde üretilebilecek. Yeni sistem büyük bir buluş olarak nitelendiriliyor.
Dokular lazer ışını yardımıyla oluşturuluyor
''Volumetric bioprinting'' olarak adlandırılan yaklaşım ile kök hücrelerle dolu hidrojel içeren bir tüpün içerisinden lazer ışını yansıtılmasıyla doku ve dokular oluşturuluyor.
Üretilen dokunun üzerindeki belirli noktalara lazer ışını yansıtılıyor ve lazer ışını yansıtılan bölgeler katılaşıyor. Böylece 3 boyutlu dokular saniyeler içerisinde şekillendiriliyor. Şekillendirme işlemi sonrasında dokulara damarların da eklenmesi gerekiyor ve bu amaçla endotel hücreleri üretilen dokuya tanıtılıyor.
Üretilen dokular şu an için yalnızca birkaç inch genişliğinde olmasına rağmen dokuların klinik olarak kullanılabileceği öne sürülüyor. Ayrıca EPFL kurumunun açıklamalarına göre üretilen dokular şu anda kalp kapakçıklarının üretilmesinde, kompleks femur bölgelerinde ve menisküs için kullanılıyor.
Ayrıca Bkz. "Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor"
Yeni geliştirilen tekniğin, ''bioprinting'' alanında birçok kapıyı aralayacağı tahmin ediliyor.
https://www.engadget.com/2019/08/24/bioprint-living-tissue-in-seconds/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok kompleks.
Zaten bu yüzden insan teknolojik olarak demirden, karbonfiberden faydalanıyor. Robotlar gibi.
Bu yazıcılar bunu teknik olarak tam olarak nasıl üretiyor? Bunu öğrenmek lazım.