3 boyutlu yazıcılar ile saniyeler içerisinde canlı dokular üretilebilecek

''Bioprinting'' olarak adlandırılan ve dokuların 3 boyutlu yazıcılarda üretilerek kullanılması düşüncesi, yaralı dokuların tedavisi, ilaç denemeleri ve organ transplantasyonları gibi çeşitli konularda oldukça büyük potansiyel barındırmakla birlikte elimizdeki imkanlar sebebiyle bu dokuların üretiminde çeşitli kısıtlılıklar bulunuyor.

Dokular lazer ışını yardımıyla oluşturuluyor

Ayrıca Bkz.

"Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor"

https://www.engadget.com/2019/08/24/bioprint-living-tissue-in-seconds/

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vekurumundan bir grup araştırmacının geliştirdiğiüretilebilecek. Yeni sistemolarak nitelendiriliyor.'''' olarak adlandırılan yaklaşım ilelazer ışını yansıtılmasıyla doku ve dokular oluşturuluyor.Üretilen dokunun üzerindeki belirli noktalara lazer ışını yansıtılıyor ve. Böylece 3 boyutlu dokulariçerisinde şekillendiriliyor. Şekillendirme işlemi sonrasında dokularadagerekiyor ve bu amaçlaüretilen dokuya tanıtılıyor.Üretilen dokular şu an için yalnızcagenişliğinde olmasına rağmen dokuların klinik olarak kullanılabileceği öne sürülüyor. Ayrıcakurumunun açıklamalarına göre üretilen dokular şu andaüretilmesinde,veiçin kullanılıyor.Yeni geliştirilen tekniğin, '''' alanında birçok kapıyı aralayacağı tahmin ediliyor.