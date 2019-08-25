Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor

Dünya üzerinde bulunan toprağın birçoğu tarım için fazla tuzlu durumda bulunuyor. Mevcut tarım alanlarında ise tekrarlanan ekimler sonucunda sulama-buharlaşma döngüleri oluşuyor, bu durum da toprağı daha tuzlu hale getiriyor. Bilim insanları ''kullanılamaz'' olarak nitelendirilen toprakların tekrardan kullanılabilmesi için çeşitli araştırmalarda bulunuyor.

Halofitlerin kökleri Petri kaplarına ekildi

Halomonas ve Bacillus

Ayrıca Bkz.

"E. coli'nin enfeksiyon mekanizması aydınlatılıyor"

Frontiers in Microbiology

https://newatlas.com/science/plants-bacteria-salt-resistance/

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kurumundanyürütülen yeni bir araştırma içinÖğütülen köklerkaplarına ekildi ve bilim insanlarıbazılarını büyütüpetmeyi başardı. Elde edilen bakterileradı verilenendi.Tohumların;(işlenmemiş tohumların büyümesini büyük ölçüde engelleyebilecek tuz konsantrasyonu oranı) içeren bir büyüme ortamına konulduğunda kolaycavegözlemlendi.Köklerden izole edilen bakteriler arasındavetürü bakterilerinsorumlu olduğu düşünülüyor. Araştırma ekibi bu bilgiden yola çıkarakvebitkileri üzerindeYeni yöntem ile tuzlu topraklarda da tarım yapılabilmesi ve yeni araştırmanın zirai alanda büyük gelişmelerin kapısını aralaması bekleniyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.