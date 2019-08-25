Bakteriler yardımıyla tuza dayanıklı bitkiler üretiliyor

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Dünya üzerinde bulunan toprağın birçoğu tarım için fazla tuzlu durumda bulunuyor. Mevcut tarım alanlarında ise tekrarlanan ekimler sonucunda sulama-buharlaşma döngüleri oluşuyor, bu durum da toprağı daha tuzlu hale getiriyor. Bilim insanları ''kullanılamaz'' olarak nitelendirilen toprakların tekrardan kullanılabilmesi için çeşitli araştırmalarda bulunuyor.
Utah's Brigham Young University kurumundan Prof. Brent Nielsen önderliğinde yürütülen yeni bir araştırma için halofit olarak adlandırılan ve köklerinde bulunan bakteriler sayesinde aşırı tuzlu ortamlarda yaşayan 3 farklı bitkinin kökleri öğütüldü.
Halofitlerin kökleri Petri kaplarına ekildi
Öğütülen kökler Petri kaplarına ekildi ve bilim insanları köklerde bulunan bakterilerin bazılarını büyütüp izole etmeyi başardı. Elde edilen bakteriler alfalfa adı verilen şark yoncası tohumlarına uygulanacak olan bir çeşit sıvı çözeltiye eklendi.
Tohumların; %1 oranında sodyum klorür (işlenmemiş tohumların büyümesini büyük ölçüde engelleyebilecek tuz konsantrasyonu oranı) içeren bir büyüme ortamına konulduğunda kolayca filizlendiği ve büyüdüğü gözlemlendi.
Halomonas ve Bacillus
Köklerden izole edilen bakteriler arasında Halomonas ve Bacillus türü bakterilerin tuz toleransı etkisinden sorumlu olduğu düşünülüyor. Araştırma ekibi bu bilgiden yola çıkarak pirinç, yeşil fasulye ve marul bitkileri üzerinde sera denemelerine ve saha ile tarla çalışmalarına başladı.
Yeni yöntem ile tuzlu topraklarda da tarım yapılabilmesi ve yeni araştırmanın zirai alanda büyük gelişmelerin kapısını aralaması bekleniyor.
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Yeni araştırma Frontiers in Microbiology dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/science/plants-bacteria-salt-resistance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle