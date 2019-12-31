3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı?

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AMD, Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenen 3. nesil Ryzen işlemcileri sayesinde oldukça güzel günler geçiriyor. Firma yeni işlemcilerini satışa sunduğu ilk dönemde stok sıkıntısı yaşamıştı. Neyse ki şu günlerde bulunabilirlik durumu düzelse de yaşananların nedeni merak ediliyordu.

Satışlar AMD'nin beklentisinin üzerinde

Anandtech’e konuşan Mark Papermaster’a göre bunun sebebi AMD’ydi. O dönemlerde çokça TSMC’nin 7 nm nodunda yeterli üretim yapamadığı iddia edilmiş ve TSMC suçlanmıştı. Buna karşın resmi ağızdan doğrulandığı üzere AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerinin bu denli satılacağı tahmin edememiş ve TSMC’den daha küçük ölçekte siparişte bulunmuş.

Bunun bir kanıtı olarak da daha sonraları piyasaya yeterli miktarda 3. nesil işlemci sürülmesiyle sorunun çözülmesi gösterilebilir. Zira eğer TSMC’nin üretim bantlarında yetersizlik olsaydı sıkıntı bu kadar kısa bir sürede çözülemezdi.

Ayrıca Bkz. "AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek"

Yaşanan gelişmenin AMD’ye satış kaybı olarak döndüğü düşünülürken, ilerleyen nesillerde kırmızı ekibin beklentilerini daha yüksek tutup daha hacimli sipariş vermesi umut ediliyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_confirms_that_zen_2_s_supply_issues_were_not_a_tsmc_issue/1