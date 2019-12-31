Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı?

    AMD’nin şu günlerde oldukça güzel satış rakamları yakalayan 3. nesil Ryzen işlemcileri ilk dönemde stok sıkıntısı nedeniyle gündeme gelmişti. Peki bu durumun kaynağı neydi?
    32 dk.
    181
    44
    2
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı?
    Tam Boyutta Gör

    AMD, Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenen 3. nesil Ryzen işlemcileri sayesinde oldukça güzel günler geçiriyor. Firma yeni işlemcilerini satışa sunduğu ilk dönemde stok sıkıntısı yaşamıştı. Neyse ki şu günlerde bulunabilirlik durumu düzelse de yaşananların nedeni merak ediliyordu.

    Satışlar AMD'nin beklentisinin üzerinde

    Anandtech’e konuşan Mark Papermaster’a göre bunun sebebi AMD’ydi. O dönemlerde çokça TSMC’nin 7 nm nodunda yeterli üretim yapamadığı iddia edilmiş ve TSMC suçlanmıştı. Buna karşın resmi ağızdan doğrulandığı üzere AMD 3. nesil Ryzen işlemcilerinin bu denli satılacağı tahmin edememiş ve TSMC’den daha küçük ölçekte siparişte bulunmuş.

    Bunun bir kanıtı olarak da daha sonraları piyasaya yeterli miktarda 3. nesil işlemci sürülmesiyle sorunun çözülmesi gösterilebilir. Zira eğer TSMC’nin üretim bantlarında yetersizlik olsaydı sıkıntı bu kadar kısa bir sürede çözülemezdi.

    Ayrıca Bkz. "AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek"

    Yaşanan gelişmenin AMD’ye satış kaybı olarak döndüğü düşünülürken, ilerleyen nesillerde kırmızı ekibin beklentilerini daha yüksek tutup daha hacimli sipariş vermesi umut ediliyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_confirms_that_zen_2_s_supply_issues_were_not_a_tsmc_issue/1 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 12 dk.
    Riske girmek istemediler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Alper# 3 dk. RAIZEN
    AMD ve GF arasında ki anlaşma yüzünden oldu. Sürekli olarak 1000 ve 2000 serisi hacimli üretime devam ediyor. Bir kısım 12nm IO çipe ayrıldı onlarda 3000 serisine gidiyor.



    AMD güveni hissettiği an üretim artar. Bakalım neler yaşanacak. Bu sene 7nm üretim hatları duman kaldıracaktır. Yeni nesil konsollar, yeni nesil CPU ve GPU'lar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN 3. nesil Ryzen işlemcilerde neden stok sıkıntısı yaşandı? Sonraki AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek 1 sa. Lenovo G25-10 oyuncu monitörü tanıtıldı 1 sa. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 1 sa. Rusya’dan Booking.com’a tekel soruşturması 2 sa. Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu 3 sa. AMD Navi 21 grafik birimi en güçlüsü olacak 3 sa. LG katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon kılıfı geliştiriyor 4 sa. MTV'de yeni matrah değerleri belli oldu: İşte 2020 MTV tutarları 4 sa. Uygun fiyatlı Realme 5i'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 5 sa. Huawei yeni ekran tedarikçisini Çin'de buldu 6 sa. Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak 6 sa. 2020 araç muayene ücretleri belli oldu 7 sa. Uncharted filmini bekleyenlere bir kötü haber daha 7 sa. TikTok uygulamasına bir güvenlik soruşturması da Güney Kore'den geldi 8 sa. Japonya, 100 Gbps'ye kadar hız sunabilen 6G yongası geliştirdi 8 sa. WhatsApp uygulamasına 2020 yılında gelecek yeni özellikler 9 sa. İşte yerli sedan otomobil | Tüm detaylar, beklentiler 9 sa. Samsung, ekranı uzayabilen akıllı telefon patenti aldı 10 sa. Logitech G432 İnceleme 20 sa. Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    DH takipçileri 2019'un en iyi dizisini belirliyor [Anket]
    DonanımHaber
    Yeni PlayStation kontrolcüsü patent alırken görüntülendi
    DonanımHaber
    Huawei, Google Play Servisleri ile rekabeti kızıştırıyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim