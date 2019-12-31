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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek

    Mimarisel geliştirme denilince son zamanlarda akla AMD gelir oldu. Firma görünüşe elindeki Zen mimarisini daha da ileriye taşımakta kararlı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek
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    Zen mimarisiyle işlemci pazarına yeni bir soluk getiren AMD Zen 2 ile donanımseverlerin heyecanını bir kat daha arttırmayı başardı. Son yayınlanan röportaja göre firma rekabetçi stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

    AMD’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mark Papermaster’la yapılan röportaj ileriye dönük güzel haberler var. Cevaplara göre 12-18 aylık yeni işlemci periyotunu koruyacak olan AMD Tick-Tock konusunda da eldeki işlemci mimarisiyle uyumlu olacak üretim nodu hangisiyse onu tercih edecek.

    AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek
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    Burada firmanın CTO koltuğunda oturan isim pek net bir cevap vermese de görünüşe göre AMD Tick adımında yeni mimarinin yanı sıra yeni üretim tekniğine geçiş yaparken Tock’ta ise aynı olgunlaşmış nodda yeni mimari sunacak.

    Haliyle Zen 3’le gelecek 4. nesil Ryzen işlemcileri tam manasıyla atılan ilk Tock adımı olacak. Burada 2. nesil Ryzen modellerinin de kısmi olarak Tock’u temsil ettiğini söyleyebiliriz.

    Yıllık %7'den fazla IPC artışına devam

    IPC başlığında ise Papermaster’a göre kırmızı ekip, yarıiletken dünyasının izlediği yıllık %7’lik IPC artışını yavaş buluyor. Röportaja göre AMD önümüzdeki dönemde Zen-Zen 2 geçişinde sunduğu %15’lik IPC artışına benzer güzel haberler vermeye devam edecek.

    AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek
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    Ayrıca Bkz. "48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı"

    Son olarak Zen 2’den sonra Zen 3 öncesi Zen 2+ gibi bir ara rafinasyon adımının gelip gelmeyeceği sorusuna verilen cevaba göre firma yol haritasında kararlı görünüyor. Ek olarak AMD’nin hem düşük maliyetle üretim yapmasını sağlayan hem de yüksek çekirdekli yongalar üretebilmesini sağlayan ancak aynı zamanda özellikle de ilk nesilde başını ağrıtan Infinity fabric sistemini görmeye devam edeceğimizi de aktaralım.



    https://wccftech.com/amd-next-gen-zen-core-cpus-surpass-7-percent-ipc-annual-growth/ Yorum Yaz
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    vamp 3 dk.
    Yeni gelen işlemcileri 4.5 ghz de bu ipc ile çalışsın ortada intel falan kalmaz.
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    yamaci1771 8 dk.
    ben demiştim benimle hep dalga geçtiniz " o kadar ipc ilerlemez 10 yılda bu kadar ilerleyebildi eheheh" diye. hepsi intelin marifetiydi. alın şimdi marifetinizi başınıza çatın.

    ryzen 2600 8400 8700k... hiçbirinin ipcsi ac odyssey gibi garabet bi oyunda stabil 60 fps vermeye yetemiyor. 9900k ve 3600 "ancak" yetiyor

    şu an bile kimi oyunlarda 60 fpsyi bile stabil cıkarmayan bu işlemcilerin üzerine elbette büyük ipc ilerlemeleri gelecek. gelecek ki gelecekteki oyunlar adam akilli çalişsin

    jaguar ipcli 1.8 ghz çekirdekler karşısında minimum gereksinimler ortada. ryzen 3 ipcli 3 ghz 8/16 işlemci karşısında artık pc tarafındaki işlemciler nasıl maymuna döner orası muamma

    pc platformu her zaman konsoldaki işlemcilerin 2-3 katı işlemci gücüne gerek duydu aynı performans için. şu an piyasada 3 ghz 8/16lık bi konsol ryzen işlemcisini 3e katlayabilecek bir tek ryzen 9 3900x var. hesabı siz yapın.
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    ilkerinanç 31 dk.
    O bence şu saatten sonra değişir.
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    Spider_hip 44 dk.
    Ee intel taş mı yiyecek o zaman.
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    Wilson Fisk 35 dk. Spider_hip
    amd masa üstü kullanıcıları cezbedebiliyor ama business server kısmında amd'yi seçenek olarak bile görmeyen tomarla insan var.intel bugün bırakıyorum masa üstünü dese yine amd'den çok kazanır.
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    H34RTL3SS 58 dk.
    bir bilgisi olan varmı 4xxx serisi amd işlemciler AM4 soket mi olacak yine uyumluluk devam edicekmi bir seri daha 2020 ye kadar demişlerdi değişecekmi acaba soket ona göre işlemci değiştirmeyi düşünüyorum :)
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    Alper# 51 dk. H34RTL3SS
    Ryzen 4000 serisi (Zen 3) AM4 olacak. Kesinleşti. Ama bir sonra ki nesil (Zen 4) yeni chipset ve DDR5 ile gelecek.
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