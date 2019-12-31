AMD: Hedefimiz endüstrideki yıllık ortalama %7’lik IPC geliştirmesinden fazlasını vermek

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Zen mimarisiyle işlemci pazarına yeni bir soluk getiren AMD Zen 2 ile donanımseverlerin heyecanını bir kat daha arttırmayı başardı. Son yayınlanan röportaja göre firma rekabetçi stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

AMD’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mark Papermaster’la yapılan röportaj ileriye dönük güzel haberler var. Cevaplara göre 12-18 aylık yeni işlemci periyotunu koruyacak olan AMD Tick-Tock konusunda da eldeki işlemci mimarisiyle uyumlu olacak üretim nodu hangisiyse onu tercih edecek.

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Burada firmanın CTO koltuğunda oturan isim pek net bir cevap vermese de görünüşe göre AMD Tick adımında yeni mimarinin yanı sıra yeni üretim tekniğine geçiş yaparken Tock’ta ise aynı olgunlaşmış nodda yeni mimari sunacak.

Haliyle Zen 3’le gelecek 4. nesil Ryzen işlemcileri tam manasıyla atılan ilk Tock adımı olacak. Burada 2. nesil Ryzen modellerinin de kısmi olarak Tock’u temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Yıllık %7'den fazla IPC artışına devam

IPC başlığında ise Papermaster’a göre kırmızı ekip, yarıiletken dünyasının izlediği yıllık %7’lik IPC artışını yavaş buluyor. Röportaja göre AMD önümüzdeki dönemde Zen-Zen 2 geçişinde sunduğu %15’lik IPC artışına benzer güzel haberler vermeye devam edecek.

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Son olarak Zen 2’den sonra Zen 3 öncesi Zen 2+ gibi bir ara rafinasyon adımının gelip gelmeyeceği sorusuna verilen cevaba göre firma yol haritasında kararlı görünüyor. Ek olarak AMD’nin hem düşük maliyetle üretim yapmasını sağlayan hem de yüksek çekirdekli yongalar üretebilmesini sağlayan ancak aynı zamanda özellikle de ilk nesilde başını ağrıtan Infinity fabric sistemini görmeye devam edeceğimizi de aktaralım.

https://wccftech.com/amd-next-gen-zen-core-cpus-surpass-7-percent-ipc-annual-growth/