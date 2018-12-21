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3 ön kameralı Meitu V7 Tonino Lamborghini tanıtıldı

Çin’den ardı ardına lüks otomobil üreticilerinin tasarımını barındıran akıllı telefonlar geliyor. Huawei, Lenovo, OnePlus’dan sonra Meitu V7 Tonino Lamborghini de tanıtıldı.
5 ay
4,9b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Xiaomi ile bir üretim ortaklığına girişen Meitu, bu ortaklıktan önceki son modelini tanıttı. Meitu V7 Tonino Lamborghini büyük otomotiv üreticilerinin izlerini taşıyan son akıllı telefon oldu.

Son dönemde özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin otomotiv devleri ile olan ortaklıklarını görüyoruz. Huawei, Lenovo, OnePlus özel üretim akıllı telefonlar piyasaya sürdü. Bu ortaklıklar otomotiv üreticilerinin Çin’deki benimsenme oranlarını da arttırıyor.

Meitu V7 Tonino Lamborghini özellikleri ve fiyatı

Meitu V7 Tonino Lamborghini modeli dikkat çekici özelliklerle geliyor. Tasarım tarafına değinecek olursak deri kaplama gövde yanında kırmızı metal çerçeve dikkat çekiyor. Kamera yuvasının etrafında karbon fiber desen kullanılmış. Meitu yazısı ise 18 karat altın kaplama plakalar ile çevrilmiş.

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Diğer taraftan cihazın ön kamerası 3 sensöre yer veriyor. Honor Magic 2 modelinin aksine sensörler fotoğraf çekimine odaklanmış. 12MP çözünürlüğündeki ana sensör gece çekimleri için optimize edilmiş. 20MP çözünürlüğündeki ikinci sensör ultra geniş açıya sahip. 8MP çözünürlüğündeki üçüncü sensör ise derinlik algılıyor. Yapay zekâ desteği ile karanlık ortamlarda etkileyici çekimler yapılabiliyor.

Arka kısımda 12MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera OIS desteği sunuyor. Ayrıca iki adet çift LED flaş yuvanın her iki tarafına yerleştirilmiş.

6.21 inçlik OLED ekran 2160x1080 piksel çözünürlük sunuyor ve çentiksiz. Bu bakımdan çerçeveler biraz kalın olmuş diyebiliriz. Snapdragon 845 yonga setine 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

Android 9.0 ile kutudan çıkan modelin parmak izi okuyucu Homer tuşuna entegre edilmiş. 3500mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. Meitu V7 Tonino Lamborghini için 1289$-1579$ şeklinde iki fiyat etiketi mevcut.

 

3 ön kameralı Meitu V7 Tonino Lamborghini tanıtıldı
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Diğer taraftan bu modelin standart bir versiyonu da mevcut. Lamborghini yazısı ve üst seviye deri kaplama olmayan bu versiyonda daha düşük kalite bir deri ve 18k altın kaplama plakalar mevcut. 8GB RAM/128GB depolamaya sahip bu versiyon 750$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/12/21/meitu-v7-and-v7-tonino-lamborghini-are-official-with-triple-front-cameras-specifications-features-and-pricing/ Yorum Yaz
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yaki83 4 ay
en cok para harcadigim uygulama n11 ??
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esmerbuyucu 4 ay
Değişik bir kamera, flaş ve Vertu tasarımlı telefonumsu
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Galatas4ray 5 ay
Bu telefonlarda araba markası isimleride moda oldu biri ferrari,diğeri lamborghini, porshe böyle gidecek herhalde.
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Guest-6B5A59FD1 5 ay Galatas4ray
Hadi Porshe Design kolunun tasarladığı Huawei telefonları anlarım sonuçta Porsche design moda kanatında ama Lamborghini Mclaren falan çok itici duruyor bence
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smart1978 5 ay
Arka kapak deseni cok klise ... Yillardir var kilif olarak her markada ... Orjinallik pek yok.
3 tane kamera konmasindaki amac nedir ? Ne kadar neleri elde ediyoruz ?
Gercek zamanli HDR kayit filan icinse 3 esit kamera olmasi gerekiyor ve cift islemci gpu gerekli Snapdragon 8xx serileri es zamanli sadece cift kamerayi idare etmektedir. Elbette eski snapdragon 8xx islemcili olup 3 -4 tane kameralilar var ama ayni anda ayni gorevi yapamiyorlar ... Samsung Snapdragon 660 li 4 kamerasi yeni Turkiye de satisa cikti ama dedigim gibi es zamanli esit kamera ozelligi yoktur hicbirinde ... Yazilimsal HDR elde edilebiliyor ama en ideali 3 es kameralilarda .. Bu firmada oyle birsey olmadigi da gorsellerden belli 3 u ayni degil zaten ...
Genis aci cekimlerin disinda ne tur bir avantaji olacak merak ediyorum.
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