300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de

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Acer’ın Predator Triton 500 dizüstü bilgisayar modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Predator Triton 500, 20 bin 369 TL fiyat etiketine sahip.

Predator Triton 500, 2020 Nisan ayında yenilenmişti. 10. nesil Intel işlemci, 300 Hz yenileme hızına sahip ekran ve daha iyi bir soğutma teknolojisine kavuştu.

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Güçlü donanımına rağmen ince ve hafif yapıda tasarıma sahip olması, Predator Triton 500’ün en önemli özelliği olarak gösterilebilir. 17,9 mm kalınlığa ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Acer’ın Vortex Flow isimli soğutma teknolojisi sayesinde ince gövdeye rağmen serin çalıştığı iddia ediliyor. Bilgisayarda üç adet fan bulunuyor.

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Predator Triton 500’ün diğer önemli özelliği ise ekranı. Nvidia G-SYNC destekli 300 Hz yenileme hızına sahip ekran kullanılıyor. Oyunları yüksek FPS ile oynamayı tercih eden kullanıcılar hedeflendiği için ekran çözünürlüğü 2K yerine 1080p olarak tercih edilmiş. Yüksek görüntü kalitesi istiyorsanız başka modele yönelmeniz gerekebilir.

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Bilgisayarda 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı bulunuyor. Bu donanım sayesinde rekabetçi oyunlarda 300 FPS’i rahatlıkla yakalayabilir ve ekranın 300 Hz teknolojisinden faydalanabilirsiniz. 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. Ayrıca Wi-Fi için AX1650i, LAN bağlantı için E3100G kontrolcüsüne yer verilmiş.

HDMI 2.0, Mini DisplayPort (mDP) veya USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktalarını kullanarak Triton 500’e birkaç ekstra monitör takılabiliyor. RGB aydınlatmalı klavyeye sahip. Predator Triton 500, 20.369 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.

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