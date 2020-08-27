Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de

    Acer Predator Triton 500, ülkemizde satışa çıktı. 20 bin 369 TL fiyat etiketine sahip Acer Predator Triton 500'ün özellikleri haberimizde.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    1,5b
    7
    7
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de
    Tam Boyutta Gör

    Acer’ın Predator Triton 500 dizüstü bilgisayar modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Predator Triton 500, 20 bin 369 TL fiyat etiketine sahip.

    Predator Triton 500, 2020 Nisan ayında yenilenmişti. 10. nesil Intel işlemci, 300 Hz yenileme hızına sahip ekran ve daha iyi bir soğutma teknolojisine kavuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma

    Güçlü donanımına rağmen ince ve hafif yapıda tasarıma sahip olması, Predator Triton 500’ün en önemli özelliği olarak gösterilebilir. 17,9 mm kalınlığa ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Acer’ın Vortex Flow isimli soğutma teknolojisi sayesinde ince gövdeye rağmen serin çalıştığı iddia ediliyor. Bilgisayarda üç adet fan bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Mi 10T ve Pro detaylanıyor"

    Predator Triton 500’ün diğer önemli özelliği ise ekranı. Nvidia G-SYNC destekli 300 Hz yenileme hızına sahip ekran kullanılıyor. Oyunları yüksek FPS ile oynamayı tercih eden kullanıcılar hedeflendiği için ekran çözünürlüğü 2K yerine 1080p olarak tercih edilmiş. Yüksek görüntü kalitesi istiyorsanız başka modele yönelmeniz gerekebilir.

    300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de
    Tam Boyutta Gör

    Bilgisayarda 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı bulunuyor. Bu donanım sayesinde rekabetçi oyunlarda 300 FPS’i rahatlıkla yakalayabilir ve ekranın 300 Hz teknolojisinden faydalanabilirsiniz. 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe RAID 0 SSD depolama bulunuyor. Ayrıca Wi-Fi için AX1650i, LAN bağlantı için E3100G kontrolcüsüne yer verilmiş.

    HDMI 2.0, Mini DisplayPort (mDP) veya USB-C Thunderbolt 3 bağlantı noktalarını kullanarak Triton 500’e birkaç ekstra monitör takılabiliyor. RGB aydınlatmalı klavyeye sahip. Predator Triton 500, 20.369 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Crt tüplü monitörleri yâdediyorum oyun oynamanın keyif verici ekranlarıydı şimdileri bu ekranlar sadece multiplayer saçmalıklarında fps kovalamak için üretiliyor başka bir işe yaramıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Temjin O.) 5 sa.
    2080Super ve 1080p 300HZ ekran ile alınası çünkü çoğu oyunda orta ayarlarda 120 fps üstünü görebilirsiniz. Böylece oyundan alınan keyif artar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cihan (Cihan ) 6 sa.
    Yurt dışı fiyatı 2500 dolar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 7 sa.




    Şu video bu cihazların neden alınmaması gerektiğini göstermek için yeter.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bayrakdar32 6 sa. Return to Monke
    Bak canım kardeşim artık anlatmaktan yıldım ben siz yılmadınız. Kardeşim şimdi sen o masaüstü bilgisayarını alıp biyere götürebiliyor musun , sırt çantana alıp dolaşabiliyormusun canım kardeşim ? Eğer evde kullanacaksan seyahat etmeyeceksen ve taşınabilirlik senin için sorun değilse zaten masaüstü kullanıyor insanlar. Bu fiyata masaüstü toplarsın diyenler gerçekten artık baydı. Biraz beyin kullanımını artırın rica ediyorum !
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilentHunterHD 7 sa.
    abi bu fiyatlar nedir ya? geçen gün 2005 palio 1.3multijet aldım hemde 1000tl daha ucuza
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu 50 dk. Volkswagen Grubu, Çin'de otonom sürüş testlerine başlıyor 1 sa. Dün düşen yeni vaka sayısı bugün tekrar yükseldi (27 Ağustos) 1 sa. Huawei‘nin ARM tabanlı Qingyun W510 iş istasyonları tanıtıldı 1 sa. 220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 sa. Netflix'in Resident Evil dizisi resmen duyuruldu: İşte konusu ve detayları 2 sa. Lexar Nano SD kartlar Multimedya Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de 2 sa. Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor 3 sa. TCL marka televizyonlar Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor 3 sa. Nvidia’nın 12-pinlik güç konnektörü yakından görüntülendi 4 sa. Volkswagen, ilk elektrikli SUV modeli ID.4'ün üretimine başladı 4 sa. LG de akıllı bir maske geliştiriyor 5 sa. PS5 için ABD’de ön kayıtlar başladı 5 sa. ASELSAN'dan 18.75 milyon dolarlık tıbbi cihaz ihracatı 6 sa. ABD’li Abbott, 15 dakikada sonuç veren ve 5 dolara satılacak bir Kovid-19 kiti geliştirdi 7 sa. Etkileyici özellikleriyle dikkat çeken Lucid Air'in batarya kapasitesi de açıklandı 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN 300 Hz ekranlı Predator Triton 500 Türkiye’de Sonraki Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde çıkıyor 8 sa. Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor 9 sa. Mi 10T ve Pro detaylanıyor 9 sa. Netflix, Altered Carbon’u iptal etti! 3. sezon gelmeyecek 20 sa. Bu dizüstü çok başka "24 saat pil süresiyle ASUS Expertbook B9450F inceleme" 21 sa. Polaroid suya dayanıklı fotoğraf basan bir yazıcı tanıttı 23 sa. Micron Crucial X6 taşınabilir SSD satışa çıkıyor 1 gün PS Plus Eylül 2020 oyunları açıklandı 1 gün Nintendo Switch Pro konsolu 4K çözünürlük sunabilir 1 gün 2021 Porsche Panamera, 630 beygirlik Turbo S versiyonuyla geldi 1 gün Yeni vaka sayısı 1500’ün altında (26 Ağustos) 1 gün Samsung ve Huawei'deki ekran yansıtma özelliği Xiaomi telefonlara geliyor 1 gün Yerli lokomotiflerin kullanım alanı artıyor 1 gün RTX 3090’a güç verecek GA102 GPU’su görüntülendi 1 gün 2020 Kia Picanto Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün GUNNAR Optiks yeni oyuncu gözlüğünü duyurdu 1 gün TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 1 gün Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı 1 gün RTX 3090 ve RTX 3080’in bellek kapasitesi doğrulandı 1 gün Razer fare modelleri için kavrama matlarını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Makyajlı Peugeot 3008'in ne zaman tanıtılacağı açıklandı
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız