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    Mi 10T ve Pro detaylanıyor

    Mi 10T serisinde bu yıl 3 farklı telefon modeli yer alacak. Mi 10T modeli standart versiyon olurken Mi 10T Pro üst versiyon, Mi 10T Lite ise daha düşük versiyon olacak.
    9 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Mi 10T ve Pro detaylanıyor
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    Xiaomi’nin genelde yılın sonlarına doğru piyasaya sürdüğü Mi T serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha güçlü ve yetenekli olacak Mi 10T serisi ile ilgili MIUI Türkiye özel bilgilere ulaştı.

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    Mi 10T ve Pro neler sunacak?

    Ekibin edindiği bilgilere göre Mi 10T serisinde 3 model yer alacak. Mi 10T modeli standart versiyon olurken Mi 10T Pro üst versiyon, Mi 10T Lite ise daha düşük versiyon olacak. Henüz net bilgiler olmasa da bazı detaylar mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Mi 10T Pro modelinde 144Hz tazeleme hızına sahip ekran, 5000mAh kapasiteli bir batarya ve 108MP çözünürlüğünde kamera yer alacak. Mi 10 Lite ve Mi 10T için henüz bir bilgi yok.

    Geçen yılın Mi 9T serisi Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modellerini temel almıştı. Bu yıl Redmi K30 ve K30 Pro modellerini yeniden isimlendirilmiş olarak görebiliriz. Eylül ayında daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/26/mi-10t-pro-specs-and-render-leaks-mi-10t-and-mi-10t-lite-coming-too/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    glumerna (hiko baba) 5 sa.
    kırılmazsa türkiyede zor satar
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    DH Misafiri 6 sa.
    Xiaomi sayesinde amiral gemilerinde 144hz, 5000 mAh akımı yaygınlaşmaya başlar, güzel haber
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    Teacher80 (Taner Yılmaz) 7 sa.
    Mi 9T Pro kullanıyorum. Pop up kamera güvenlik olarak çok iyi bir özellik. Senden habersiz ön kamera kullanıldığında kabak gibi belli oluyor.

    Tarayıcının kameraya erişimine izin vermişim bilmeden. Sitenin birine girdiğimde pop up kamera açılıp kapandı. Tekrar girdim siteye yine yaptı. Tarayıcının iznine baktım, kamera iznini kapattım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WmGMD (.. ..) 4 sa. Teacher80
    Bunun yanında , çentiksiz bir ekran deneyimi sunması da harika bence. Yani çok nadir kullanırım ön kamerayı. Gizli saklı yuvasında durması cidden çok iyi. Umarım bozulmaz :)
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    zero fear 8 sa.
    Pop-up kamera olacak mı?
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