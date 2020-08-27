Mi 10T ve Pro detaylanıyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin genelde yılın sonlarına doğru piyasaya sürdüğü Mi T serisi bu yıl yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha güçlü ve yetenekli olacak Mi 10T serisi ile ilgili MIUI Türkiye özel bilgilere ulaştı.

İlginizi Çekebilir

İçinden kablosuz kulaklık çıkan telefonlar yakında

Mi 10T ve Pro neler sunacak?

Ekibin edindiği bilgilere göre Mi 10T serisinde 3 model yer alacak. Mi 10T modeli standart versiyon olurken Mi 10T Pro üst versiyon, Mi 10T Lite ise daha düşük versiyon olacak. Henüz net bilgiler olmasa da bazı detaylar mevcut.

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Mi 10T Pro modelinde 144Hz tazeleme hızına sahip ekran, 5000mAh kapasiteli bir batarya ve 108MP çözünürlüğünde kamera yer alacak. Mi 10 Lite ve Mi 10T için henüz bir bilgi yok.

Geçen yılın Mi 9T serisi Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modellerini temel almıştı. Bu yıl Redmi K30 ve K30 Pro modellerini yeniden isimlendirilmiş olarak görebiliriz. Eylül ayında daha detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/26/mi-10t-pro-specs-and-render-leaks-mi-10t-and-mi-10t-lite-coming-too/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.