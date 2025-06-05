Düzce'de yapay zeka destekli radar 5 günde yarım milyon TL ceza kesti!

5 günde 526 bin TL ceza!
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında Radarsan tarafından üretilen "Trafidar"ı kullanmaya başladı. Düzce D-100 kara yolunda 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.
Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor. Yeni radar kameraları saatte 750 araç sorgulayabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
80 Kişi Okuyor (17 Üye, 63 Misafir) 36 Masaüstü 44 Mobil
919 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
radar, Türkiye Haberleri ve