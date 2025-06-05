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    Düzce'de yapay zeka destekli radar 5 günde yarım milyon TL ceza kesti!

    Düzce'de ASELSAN tarafından geliştirilen yerli radar kullanılmaya başlandı. Yeni radar cihazlarıyla araç sahiplerine 5 günde 526 bin TL ceza kesildi!             

    Yapay zeka destekli radar 5 günde yarım milyon TL ceza kesti! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli radar teknolojisi hayatımıza girdi. Kurban Bayramı tatili öncesinde pek çok noktaya radar cihazları yerleştirildi. Düzce’de sadece 5 günde yarım milyon TL para cezası kesildi.

    5 günde 526 bin TL ceza!

    Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili yoğunluğu nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında Radarsan tarafından üretilen "Trafidar"ı kullanmaya başladı. Düzce D-100 kara yolunda 5 günde hız sınırını aşan 224 araca 526 bin 645 lira ceza kesildi.

    Yapay zeka destekli radar 5 günde yarım milyon TL ceza kesti!
    "Trafidar", araç ve plaka tanıma sistemi sayesinde taşıt türüne göre güzergahta yapılması gereken hız sınırını tespit ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve operatör olmadan çalışabilen yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemi, 6 şeritli yolda tüm şeritleri tarayarak, motosiklet dahil 6 aracın hızını aynı anda tespit edebiliyor.

    Terör tanımlı, araması olan, sigortasız, muayenesiz tüm araçları tespit edebilen Trafidar cihazı ayrıca hızlı giden araçların 3 farklı fotoğrafını çekmesinin ardından araç sahibine cezayı yazıp gönderiyor. Yeni radar kameraları saatte 750 araç sorgulayabiliyor. 

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