THY, yurt içi uçuşlar için internet hizmeti sunmaya başladı: Hizmetin fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, X'de yaptığı duyuruyla yurt içi uçuşlarda internet hizmetini sunmaya başladıklarını duyurdu. Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Uçuş sırasında internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

2023'te Türkiye'de 2,1 milyon uçuş gerçekleşti 1 hf. önce eklendi

THY'nin yurt dışı uçuşlarda sunduğu, Miles&Smiles program üyeliği bulunmayan kişiler için internet ücretleri ise şu şekilde:

Paket Türü Ücret Sınırsız Mesajlaşma 5 USD 100 MB 8 USD 250 MB 15 USD Sınırsız İnternet (Kısa Uçuşlar) 15 USD Sınırsız İnternet (Uzun Uçuşlar) 35 USD

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THY, yurt içi uçuşlar için internet hizmeti sunmaya başladı