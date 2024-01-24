THY, yurt içi uçuşlar için internet hizmeti sunmaya başladı: Hizmetin fiyatı ne kadar?

Uçuş sırasında internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.
THY'nin yurt dışı uçuşlarda sunduğu, Miles&Smiles program üyeliği bulunmayan kişiler için internet ücretleri ise şu şekilde:
|
Paket Türü
|
Ücret
|
Sınırsız Mesajlaşma
|
5 USD
|
100 MB
|
8 USD
|
250 MB
|
15 USD
|
Sınırsız İnternet (Kısa Uçuşlar)
|
15 USD
|
Sınırsız İnternet (Uzun Uçuşlar)
|
35 USD
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.